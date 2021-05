«DEN HVITE BY»: Gjestehavnen i Risør. Foto: Erik Johansen / NTB

Innstramming i Risør – flere hundre i karantene

Risør kommune forbyr alle arrangementer og stenger en rekke institusjoner som følge av et coronautbrudd.

De nye reglene ble vedtatt i et hastemøtet i bystyret i Risør torsdag. De innebærer blant annet følgende:

Forbud mot flere enn fem gjester i privat bolig og fritidsbolig.

Forbud mot gjennomføring av arrangement.

Påbud om bruk av munnbind der man ikke kan holde én meter avstand.

Treningssenter idrettshaller, svømmehaller, og alle kulturinstitusjoner må holde stengt.

– En del mente vi kunne vært strengere, og også stengt barnehager og skoler. Vi ønsker å holde skolene åpne så langt som lar seg gjøre, av hensyn til barn og unge, sier ordfører i Risør, Per Kristian Lunden (Ap).

ORDFØRER: Per Kristian Lunden (Ap). Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

De siste to dagene har til sammen åtte personer blitt registrert smittet med coronaviruset i den lille kystbyen, som har rundt 4600 innbyggere. Nå er godt over 100 personer satt i smittekarantene, og flere hundre i såkalt ventekarantene.

Sistnevnte innebærer at nærkontakter av smittedes nærkontakter også skal i karantene, frem til at vedkommende har testet negativt.

– Det ser i stor grad ut som at det er mulig å få kontroll over utbruddet. Full kontroll kan vi ikke si at vi har. Smittesporerne jobber fremdeles, men vi har rimelig god kontroll, vil jeg si, forklarer ordfører Lunden.

Kommunen behandler utbruddet som om det er en mutert variant av viruset, uten at det er blitt gjort sekvensering av tilfellene ennå. Dette fordi muterte varianter står for rundt 80 prosent av all smitten i landet.

Ordføreren presiserer at de opplever at tiltakene har støtte hos befolkningen.

– Vi har absolutt støtte. Selv et knepp strengere tror jeg vi villa hatt støtte for, mener han. Nå venter kommunen på svar på flere tester. Forverrer situasjonen seg, kan det bli aktuelt med nye hastemøter – og enda strengere tiltak.

– Vi har tatt noen hurtigtester i dag, som har vært negative. I dag og i morgen tar vi nye tester. Nå er vi veldig spente på om det kan være noen flere. Vi håper jo at vi slipper det.