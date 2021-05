STRENGEST: Mathilde Tybring Gjedde (H) viser til at innføringen av fraværsgrensen har fått ned fraværet i videregående. Nå vil hun innføre fraværsgrense i ungdomsskolen. Foto: Privat

Dagens fraværsgrense fjernes trolig, men Høyre-politikere vil utvide den

Det ligger an til flertall for å vrake den omstridte fraværsgrensen i videregående. Men Høyre kan gå inn for en egen fraværsgrense også i ungdomsskolen.

Av Frank Ertesvåg

Ap, SV, KrF, Sp og Venstre går alle inn for å fjerne eller myke opp fraværsgrensen. Det kan bety flertall for å vrake dagens grense på maks ti prosent fravær for å få karakter i et fag – etter valget i september.

På Høyres landsmøte kommende helg går Høyres Mathilde Tybring-Gjedde og Vetle Wang Soleim motsatt vei. De foreslår en egen fraværsgrense også for elevene i ungdomsskolen – i tillegg til 10-prosentgrensen i vgs.

– Etter pandemien, er det viktigere enn noen gang å gå til krig mot fravær i skolen. Jeg er redd for at barn og unge har mistet læring og motivasjon under corona, og at det påvirker lysten og viljen til å dra på skolen, sier Mathilde Tybring-Gjedde (H) til VG.

Fraværsgrensen i videregående Hvis du som elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal du i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.

Selv om du ikke får halvårsvurdering til jul, kan du få standpunktkarakter hvis du har mindre enn 10 prosent fravær i faget gjennom hele skoleåret.

Dersom du står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær skal du få varsel om dette. Skolen plikter å følge deg opp tett dersom du står i fare for å ikke få vurdering i et fag. PS Elever som har fravær av helsegrunner, skal dette skoleåret slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 – 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. (Kilder: Utdanningsdirektoratet, Ung.no) Vis mer

Hun mener det er svært viktig at fravær fanges opp tidlig – fordi det som begynner i det små ofte forsterker seg.

Derfor går hun sammen med stortingskollega Vetle Wang Soleim også inn for å innføre et nasjonal dataregister for fravær på grunnskolen.

I nabolandet Danmark er det innført et slikt register. Høyre-politikerne mener en norsk variant kan hjelpe skolene og kommunene til å fange opp elever med problematisk fravær tidlig.

– Ap, SV og Sp er uenige om mye, men enige om at man skal svekke fraværsgrensen. Det bekymrer meg. Høyre er garantisten for fraværsgrensen, sier Wang Solheim.

Rødgrønne vil fjerne

Ap, som kan bli det største partiet i en eventuell ny regjering, vedtok på sitt siste landsmøte i mai å «forbedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk og mer rettferdig for elevene.» SV vedtok å fjerne fraværsgrensen på sitt landsmøte i april. Mens Sp mener lærerne må gis større anledning til å bruke skjønn.

– Vi ønsker å gå bort fra dagens måte å praktisere fraværsgrensen på–med krav til legeerklæring og rektors velsignelse. Sp går heller inn for å la læreren bruke skjønn, sier Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand som er medlem i Stortingets utdanningskomité. Sp har sitt landsmøte i juni.

I partiets programforslag heter det at de vil «sørge for at fraværsreglementet i videregående skole blir praktisert på en fleksibel måte som tar hensyn til både egenmelding og foreldremelding.»

FANT FRAVÆRSØKNING: Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet på Hamar. Foto: Line Møller, VG

En oversikt fra pedagogikk-professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet viser at fraværet var høyt i grunnskolen Innlandet høsten 2020–selv om fylket (tidligere Oppland og Hedmark) ikke har vært blant de mest smitterammede.

16 prosent av elevene hadde mer enn ti prosent fravær sist høst. Til sammenligning var den samme andelen på 7 prosent høsten 2018.

– Fravær på mer enn 10 prosent ansees i forskningen som alvorlig med tanke på de konsekvenser dette kan få for faglig og sosial utvikling. Denne økningen i fravær kan nok i noen grad forklares ut fra den situasjonen skolen og elevene er i under pandemien. Men fravær er fravær og har uansett årsak de samme konsekvensene for elevenes læring og utvikling, skriver Nordahl i en kronikk om funnene.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er selv tilhenger av å opprettholde fraværsgrensen på ti prosent i videregående. Men på Venstres landsmøte nylig gikk et flertall inn for å vrake fraværsgrensen. Det betyr at Melby, som også er partileder i Venstre må drive valgkamp mot en fraværsgrense som hun egentlig er for.

FOR FRAVÆRSGRENSEN: Både Guri Melby (V) og Henrik Asheim (H) er egentlig tilhengere av å opprettholde fraværsgrensen i videregående skole. Men Melby fikk sitt eget parti mot seg under voteringen om Venstres stortingsvalgprogram på landsmøtet i april. Foto: Tore Kristiansen, VG

–Det finnes argumenter både for og mot fraværsgrensen. Noen elever rammes å en urettferdig måte. Men det er ingen tvil om at fraværsgrensen har fått ned fraværet og har hatt effekt, sier Melby til VG.

– Hvordan blir det å drive valgkamp mot en fraværsgrense som du egentlig er for?

– Jeg har ingen problemer med å legge til side mitt eget syn og respektere flertallet i partiet. Vi har hatt en sunn diskusjon om dette. Nå må vi se på muligheten for at fraværsgrensen kan mykes litt opp med mer bruk av skjønn, sier Melby.