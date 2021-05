LESES SÅ DET SUSER: Redaktør Gard Steiro smiler utenfor VG, her riktignok i 2017. Foto: Cornelius Poppe / NTB

VG klart mest lest

Nye medietall fra MBL viser at VG har klart mest trafikk med 2.163.700 daglige lesere digitalt.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Også om man slår sammen digitalbrukerne med papirleserne er VG mest lest: Den daglige dekningen kommer da på over 2,2 millioner nordmenn.

Mediebedriftenes landsforening (MBL) understreker at disse lesertallene ikke kan sammenlignes med tidligere målinger, siden det er en ny målemetode. Men på listen publisert på Medietall tirsdag morgen, ligger VG på en klar førsteplass foran NRK.

Les også: VGs årsoppgjør 2020

Der måles statskanalen til 1.592.000 daglige lesere, mens Dagbladet er på tredjeplass med 1.245.000 lesere.

– Hvis folk lurer på om det har skjedd noe nytt, sjekker de VG. Da får de svar på det, og samtidig en miks av nyheter, sport og underholdning ingen kan matche. Vår ambisjon er å være hele folkets førstevalg for nyheter i Norge, og tallene tyder på at vi mer enn noensinne innfrir på dette, sier utviklingsredaktør Øyvind Brenne.

les også Redaksjonelt regnskap 2019

Tidligere har MBLs lesertall vært basert på en spørreundersøkelse og data fra et panel på 2000 personer. Nå måles faktiske tall fra nettsidene, og disse avregnes mot en gruppe mennesker for å justere for at lesere som bruker flere enheter fortsatt bare regnes som én.

VGs digitale tall er kun basert på innholdet på VG.no, og har ikke med trafikken fra for eksempel VGTV, Tek eller Godt. Dagbladets tall inkluderer deres DinSide.

FLERE LESERE: Også som abonnementsavis øker VG. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Også som abonnementsavis markerer VG seg.

VG+ har nå et totalopplag på 287.315, og når man regner papir og digitalt sammen, er VG landets største abonnementsavis.

VGs papirutgave og e-avis faller noe, og leses av 163.700 nordmenn daglig.

– Papirutgaven av VG er fortsatt viktig for mange nordmenn, men restriksjoner og stengte butikker har ført til lavere salg enn forventet, sier ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro.