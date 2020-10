OVERVÅKER: Slik ser en omvendt voldsalarm ut. Den utløser en alarm hvis voldsutøveren nærmer seg offerets hjem eller arbeidssted. Foto: Morten Uglum, Aftenposten

Får kritikk for lite bruk av omvendt voldsalarm

OSLO KRISESENTER (VG) Terskelen for å bruke elektronisk fotlenke på voldsutøvere er altfor høy, konkluderer er ny rapport. Forskerne mener tiltaket i liten grad har bedret beskyttelsen for voldsofre.

Rapporten er utført av OsloMet og bestilt av Justisdepartementet. Den ble overlevert justisministeren på Oslo krisesenter denne uken.

– Jeg mener vi kan gjøre enda mer. Vi leter etter verktøy og metoder for å beskytte ofre for vold, sier justisminister Monica Mæland til VG.

Det er opp til retten å avgjøre om en voldsutøver skal idømmes omvendt voldsalarm - en elektronisk fotlenke som utløser en alarm hos politiet hvis voldsutøver nærmer seg offeret. Dette kan idømmes for opp til fem år av gangen.

Vil ha mer bruk

Det var per høsten 2020 lagt ned påstand om omvendt voldsalarm i 67 saker siden den ble innført i 2013.

Så langt har påtalemyndigheten fått medhold i 34 av dem – altså rundt halvparten av sakene.

Dette på tross av at både Justisdepartementet, Politidirektoratet og riksadvokaten har bedt om at ordningen skal brukes mer.

Det er ifølge politiet ikke registrert brudd på kontaktforbud med omvendt fotlenke.

En kvinne VG har snakket med forteller at den omvendte voldsalarmen som hennes eksmann er idømt har gitt henne mulighet til å begynne å ta livet sitt tilbake i sitt eget hjem.

Nedslående rapport

Konklusjonen til rapporten er nedslående:

«På bakgrunn av det forholdsvis lave antall påstander om OVA som er nedlagt av påtalemyndigheten over flere år, må ordningen med OVA sies å ha vært lite virksom som beskyttelsestiltak siden ordningen ble innført i 2013. Dette betyr at intensjonen med ordningen – å bedre beskyttelsen for utsatte for vold i nære relasjoner – i liten grad må sies å være realisert, selv om ordningen nå ser ut til å bli tatt mer i bruk i distriktene», konkluderer rapporten.

VIL HA MER BRUK: Justisminister Monica Mæland (H) under åpningen av Agder fengsel i juni. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Rapporten peker på følgende årsaker til at ordningen ikke har fungert:

«Evalueringen viser at omvendt voldsalarm inntil nylig har vært lite kjent i politidistriktene, ordningen har vært svakt forankret i ledelsen i flere distrikter, og den har vært oppfattet som komplisert og ressurskrevende å ta i bruk.»

– Det har tatt for lang tid

Det var særlig i 2019 at riksadvokaten kom med sin instruks til politidistriktene. Da økte bruken noe, særlig noen steder.

Det ble lagt ned påstand om omvendt voldsalarm 34 saker i 2020, sammenlignet med 17 saker i 2019. Men politiet fikk kun medhold i langt under halvparten av sakene. I 2020 har så langt 14 personer blitt idømt omvendt voldsalarm, men alle sakene er ikke ferdigbehandlet i retten.

I 2019 er det samme tallet seks.

– Jeg mener det har tatt for lang tid. Derfor er jeg veldig glad over den utviklingen som har vært det siste året. Men vi har en vei å gå og en jobb å gjøre, sier Mæland.

Videre konkluderer rapporten at ordningen har hatt «relativt liten betydning som beskyttelsestiltak for voldsutsatte», men legger også til at det kan se ut som at situasjonen er i bedring på grunn av økningen de siste to årene.

Rapporten peker videre på at både påtalemyndigheten og domstolene har hatt en altfor høy terskel for bruk av ordningen, langt høyere enn det som var intensjonen da ordningen ble innført i 2013.

– Denne rapporten viser at det er et potensiale med det lovverket vi allerede har. Terskelen virker å være svært høy. Det kan vi gjøre noe med, sier Mæland.

PS! Etter at rapporten kom denne uken gjentar riksadvokaten at påtalemyndighet skal prøve å ta ordningen i bruk så ofte som mulig.

