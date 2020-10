Kristiansand-drapet: Flere pågrepet

Tre personer er siktet for drap etter at Dan Eivind Lid (48) ble funnet død i leiligheten sin i Kristiansand.

Det opplyser politiet på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– De tre er siktet for å drapet på Lid eller medvirkning til drap. De siktede er henholdsvis i 30-, 40- og 50 årene. De er alle kjent for politiet i varierende grad fra tidligere, og to er tidligere domfelt. Av hensyn til den videre etterforskningen kan vi ikke gå ut med mer informasjon, sier politiadvokat Morten Formo.

Videre sier han at det er for tidlig å si noe om motivet, men det er ingenting som tyder på at handlingen var politisk motivert.

– Politiet fortsetter etterforskning for fullt i form av gjennomgang av allerede innhentet informasjon, og det vurderes fortløpende om det kan innhentes ytterligere informasjon som er relevant for saken.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Morten Formo fortalte at tre personer er siktet for drap eller medvirkning til drap under en pressekonferanse tirsdag. Foto: Tore Kristiansen

De tre vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag eller torsdag. Pårørende er orientert om pågripelsen, opplyser Formo.

– Det vil også bli gjennomført avhør av de siktede, og av aktuelle vitner, sier politiadvokaten.

Dan Eivind Lid ble funnet død i sitt hjem av en kamerat lørdag 3. oktober, og politiet i Agder mener 48-åringen er drept.

Etterforskningen så langt tyder på at han ble drept mellom klokken fem og klokken seks på morgenen denne lørdagen, ifølge politiet.

Torsdag i forrige uke gikk politiet ut og sa at de ønsket å komme i kontakt med føreren og eventuelle passasjerer i en bil som kjørte innerst i Suldalsveien, ikke langt fra Lids leilighet, i retning mot Kjerrane like før klokken 05.00, lørdag 3. oktober.

Det er en rekke overvåkingskameraer i området rundt leilighetskomplekset, som kan ha fanget opp gjerningspersonene.

– Det har vært kontakt fra publikum, og vi er takknemlig for de tips som er kommet. De vil bli gjennomgått og vurdert i saken, sier Formo tirsdag ettermiddag.

MULIGHETER: Dette kameraet rett over leiligheten til Lid kan ha fanget opp gjerningspersonene. Foto: Tomm W. Christiansen

Det er tidligere kjent at Lid skal ha oppbevart våpen og en betydelig mengde narkotika i sitt hjem. Dette skal ha vært borte da han ble funnet forslått og død på gulvet i leiligheten i Kristiansand.

Politiadvokat Formo vil ikke kommentere om de tre som nå er siktet for drap eller medvirkning til drap tilhører et spesielt miljø.

– De er kjent fra politiet fra før, men utover det vil jeg ikke kommentere konkrete opplysninger i saken. Det er av hensyn til den videre etterforskningen, og av avhør av vitner og de siktede, sier han tirsdag.

Politiet har foreløpig ikke villet kommentere dødsårsak, utover å vise til at en foreløpig obduksjonsrapport understøtter mistanken om drap.

Lid skal ha hatt flere synlige skader da han ble funnet død i leiligheten sin, skader i blant annet hodet. Politiadvokat Formo svarte følgende på spørsmål om dette tidligere denne måneden:

– Da er vi inne på enkeltheter som jeg ikke kan kommentere av hensyn til etterforskningen. Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport som har gitt oss nok informasjon til å si at vi jobber med en drapsetterforskning. Jeg vil ikke si noe om hvordan han døde.

Publisert: 20.10.20 kl. 14:02 Oppdatert: 20.10.20 kl. 14:26

