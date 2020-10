Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Listhaug lover tøffe forhandlinger

Regjeringen er avhengige av Frp for å få gjennomslag for neste års statsbudsjett. Fra stortingets talerstol varsler Sylvi Listhaug (Frp) tøffe forhandlinger for å endre kutt hun beskriver som «dønn usosiale».

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, sier en «ekstraregning til syke mennesker» i årets forslag til statsbudsjett er «dønn usosialt».

– Dette er en god påminnelse på hvorfor vi gikk ut av regjering, sier Listhaug fra talerstolen i Stortinget.

Der har finansminister Jan Tore Sanner nettopp presentert regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

– Dette kommer til å bli tøffe forhandlinger. Her er det mye vi er enig i, men jammen er det også mye å ta tak i, sier Listhaug i stortingssalen.

Bilistene får merke at Fremskrittspartiet er ute av regjering, med at det blir dyrere å kjøpe bensin- og dieselbiler. Regjeringen foreslår blant annet å øke veibruksavgiften med 2 prosent til 5,01 kroner per liter bensin.

I budsjettforslaget legger regjeringen også opp til å bruke over 313 milliarder oljekroner.

– Likevel ser vi at regjeringen velger å sende en ekstra regning til syke mennesker som er dønn usosialt, dette rammer dem som har minst.

Listhaug beskyldte også regjeringen fra talerstolen for å prioritere jernbane foran vei. I budsjettet lover regjeringen over 30 milliarder til jernbanesatsing.

Ser frem til forhandlingene

– Jeg ser frem til gode samtaler med Fremskrittspartiet. Vi har samarbeidet i budsjetter i syv år på rad og har funnet gode løsninger sammen, svarte finansminister Sanner på Listhaugs innlegg i Stortinget.

Listhaug har tidligere varslet at Frp vil gi regjeringen kamp på flyktning og bistandspolitikken. Finansminister Sanner sier regjeringen vil videreføre mange av FrPs seire fra Granavolden-plattformen.

– Vi viderefører Granavolens lovnad om 3000 kvoteflyktninger, men vi gjør også grep som var viktig for Fremskrittspartiet. Vi senker eiendomsskatten og satser på statlig finansiert eldreomsorg, Sanner.

