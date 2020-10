DRIVE-IN-TESTING: Hyllestad kommune har testet over 700 personer etter det store smitteutbruddet i kommunen. Ifølge kommunen er utbruddet blant de største i landet. Foto: Hallgeir Vågenes

Coronautbruddet i Hyllestad: «Det har vært ekstremt»

HYLLESTAD (VG) Etter to uvirkelige uker er innbyggerne i Hyllestad lettet over at coronautbruddet ser ut til å være slått ned. I kommunehuset sitter ordføreren igjen med en gigantisk regning for utgiftene til smittehåndtering.

Nå nettopp

– Pandemien har kostet oss rundt ti millioner kroner. Pengene flyr. Størsteparten av utgiftene har kommet i forbindelse med det siste store utbruddet, sier ordfører Kjell Eide (Ap) til VG.

Etter at det første smittetilfellet ble påvist i Hyllestad i slutten av september, har 80 personer i kommunen med rundt 1400 innbyggere testet positivt for corona.

Samtlige arbeider eller har tilknytning til ansatte ved skipsverftet Havyard, og et stort flertall av de smittede er utenlandske arbeidere.

Hvor mange som er eller har vært i karantene har kommunen ikke full oversikt over, men Eide anslår at det kan være så mange som 700.

– Mange av de som har vært i karantene blir nå friskmeldt. Mange velger å dra til hjemlandet.

Den siste uken er det ikke påvist nye smittetilfeller i kommunen.

– Vi føler at vi har kontroll nå. Alle som har fått påvist smitte har tilknytning til verftet, og vi har klart å holde smitten borte fra den øvrige befolkningen. Det er vi glade for, sier han.

KREVENDE DAGER: Ordfører Kjell Eide (Ap) sier det har vært krevende å håndtere smitteutbruddet i kommunen. Foto: Hallgeir Vågenes

Det første smittetilfellet på skipsverftet ble varslet tirsdag 29. september, og dagen etter ble både skole, barnehage og idrettshall i Hyllestad stengt. Også besøksreglene på sykehjemmet ble innskjerpet. I tillegg ble verftet midlertidig stengt.

– Min første tanke var at vi måtte angripe med en gang, for å slå ned smitten. Derfor stengte vi ned. Hadde smitten spredt seg i bygda kunne det blitt krise. Vi har hatt veldig flaks som ikke har fått mer smitte utenfor verftet. Folk beveger seg jo rundt.

VG møter ordføreren utenfor inngangspartiet til kommunehuset i Hyllestad. Kun ansatte og de som har strengt nødvendige ærend slipper inn i administrasjonsbygget. På parkeringsplassen et steinkast unna testes folk mens de sitter i bilen av helsepersonell i fullt smittevernutstyr.

les også Vurderer å droppe 10 dagers karantene for noen grupper

Han sier de siste ukene har vært krevende for mange i kommunen.

– Mange har jobbet dag og natt med smittesporing og andre oppgaver. Det har vært uvant og ekstremt, men vi har vært nødt til å stå i stormen.

Eide legger ikke skjul på at han er bekymret for hvordan kommunen skal klare å betale for alle utgiftene som coronautbruddet har medført.

– Mange verftsarbeidere har vært satt i karantene på hoteller i Bergen og Førde. Den regningen må vi ta. Det har også påløpt store kostnader til testing, som vi også må dekke. Og vi har brukt mye penger på overtidsbruk.

STARTET HER: Nesten alle de 80 som har fått påvist coronasmitte i Hyllestad, jobber ved hjørnesteinsbedriften Havyard. De andre har tilknytning til verftet. Foto: Hallgeir Vågenes.

Eide understreker at kommunen trenger hjelp for å komme seg gjennom krisen, for å unngå nedskjæringer.

– Vi vil søke om å få dekket alle kostnadene, men erfaringene våre er vel at alt ikke blir dekket. Det vil få svært store konsekvenser for tjenestetilbudet kommunen skal gi innbyggerne sine om vi ikke får kompensasjon, sier han.

Han er også bekymret for verftet, som er kommunens klart største arbeidsplass.

– Denne situasjonen er en krise for verftet. Konsekvensene kan bli store, sier han.

les også Her er nesten halve kommunen i karantene

Torsdag i forrige uke vedtok kommunestyret i Hyllestad at verftet skal være stengt til 19. oktober. Skolen og barnehagen åpnet mandag denne uken.

Den siste uken er det ikke meldt om nye smittetilfeller i Hyllestad, og før helgen erklærte kommunen at Hyllestad var «friskmeldt».

– Folk er lettet over at «krisen» synes å være over, sier Eide.

HARDT RAMMET: Hyllestad kommune har rundt 1400 innbyggere. Bildet er tatt i kommunesenteret Hyllestad. Foto: Hallgeir Vågenes

I dag kan arbeidsreisende fra EU og EØS-land som blir coronatestet ved ankomst til Norge, gå rett ut i jobb om de tester negativt, ifølge FHI.

Ordføreren mener dette bør skjerpes inn. Han vil ha ti dagers karantene for alle som arbeider ved store bedrifter der arbeiderne bor tett.

– Jeg mener vi må få strengere nasjonale smittevernregler i forbindelse med arbeidsinnvandring, for å unngå at folk kommer i arbeid i Norge før de er bekreftet smittefrie. Denne saken bør være en vekker i så måte. Vi må også ha fokus på å ha tilstrekkelig beredskap i kommunene.

STENGTE PORTER: Kommunen har bestemt at Havyard-verftet i Hyllestad skal være stengt til 19. oktober. Situasjonen er dramatisk, sier verftsdirektør Erlend Hatleberg. Foto: Hallgeir Vågenes

På verftet i tettstedet Leirvik er det stille når VG torsdag møter direktør Erlend Hatleberg i hovedporten.

Siden smitten ble oppdaget er samtlige av de nær 500 ansatte blitt testet for corona. 76 har fått påvist smitte. 30 av de smittede er isolert på et hotell i Bergen, mens 38 sitter isolert på en brakkerigg inne på verftsområdet. De andre med påvist smitte er isolert andre steder.

59 utenlandske arbeidere som har vært i karantene på hotell i Førde, fikk komme ut fra karantene mandag denne uken. Disse skal dra hjem til sine respektive hjemland, etter å ha testet negativt. 81 arbeidere sitter fortsatt i karantene på et hotell i Bergen.

– 45 dro hjem med fly i forrige uke. 67 er igjen i karantene på verftet, og her diskuterer vi med kommunen hvordan det skal løses, sier Hatleberg.

les også Arbeidsledigheten økte med over 1400 prosent – nå kommer arbeiderne tilbake

Rundt 700 personer er testet for corona i Hyllestad den siste tiden. Bildet er tatt på teststasjonen ved kommunehuset torsdag i forrige uke. Foto: Hallgeir Vågenes

Verftet har 163 fast ansatte. Medregnet underleverandører og arbeidsinnvandrere, er tallet på arbeidere nå 495. Samtlige er testet.

Hatleberg sier situasjonen for verftet er dramatisk.

– Prosjektene står helt stille nå. Vi får ikke levert som avtalt, og det er klart at dette får store økonomiske konsekvenser. Det er krevende.

– Vet dere hvor smitten startet?

– Nei. Smitten kan ha kommet inn med en underleverandør, som vi har mange av her. Det er folk som kommer og går hele tiden. Det kan ha skjedd på verftsområdet, eller på boligriggen. Vi vet ikke, sier Hatleberg.

– Ordføreren mener smittevernreglene for arbeidsinnvandrere må innskjerpes. Hva tenker du om det?

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi forholder oss til regelverket og påleggene vi får fra folkehelsemyndighetene.

IKKE OVERRASKET: Ekteparet Anita (61) og Odd Takle (63) mener Norge må stille strengere smittevernkrav for arbeidsinnvandrere. Foto: Hallgeir Vågenes

Ekteparet Anita (61) og Odd Takle (63) mener den eksplosjonsartede smitten ved verftet i Hyllestad ikke burde komme som noen overraskelse på noen.

– Hadde myndighetene stilt strengere krav til arbeidsinnvandrere, med innføring av karantenetid, kunne vi unngått den situasjonen vi har havnet i. Jeg mener alle bør ilegges ti dagers karantene, til resultatet av test nummer to foreligger, sier Odd Takle.

– Jeg er helt enig, sier Anita, som er ansatt som hjelpepleier ved sykehjemmet i kommunen.

ISOLERT: I brakkeriggen i bakgrunnen bor mange av de utenlandske arbeiderne ved verftet i Hyllestad. I går var 38 smittede i isolasjon her. Foto: Hallgeir Vågnes

Odd Takle er platearbeider og har jobbet ved verftet i Leirvik siden 1982. I nesten to uker har han vært utestengt fra arbeidsplassen sin, i likhet med nesten 500 andre.

– Det som har skjedd er en tankevekker. Det er spesielt at flere hundre arbeidere plutselig blir fratatt en så grunnleggende rett som det å gå på arbeid.

Også ved sykehjemmet i kommunen har utbruddet fått konsekvenser. Siden smitten ble oppdaget i forrige uke, har institusjonen vært stengt for alt besøk som ikke har vært strengt nødvendige. Det skjedde også i mars.

– Vi har vært forsiktige hele tiden, sier Anita.

Martin Chocian (41) fra Polen jobber som avdelingssjef ved Havyard-verftet i Leirvik. Han har sittet i karantene i et leilighetsbygg i Leirvik siden smitten ble påvist ved verftet, sammen med fem polske kollegaer.

– Jeg har tatt to coronatester, og begge har vært negative. Jeg har heller ikke hatt symptomer på sykdom. Så jeg føler meg trygg, sier Chocian, som var ferdig med karantenetiden før helgen.

I KARANTENE: Polske Martin Chocian (41) har sittet i karantene i ti dager. Han synes verftsledelsen og kommunen har håndtert situasjonen på en god måte. Foto: Hallgeir Vågenes

Chocian sier han ikke har satt sin fot utenfor boligen i karantenetiden.

– Jeg har ikke vært i butikken eller gått andre steder, for å eliminere risiko for smitte.

41-åringen kom til Norge for to måneder siden, etter å ha jobbet ved Havyard i Polen i to år. Han synes karanteneperioden har gått fint.

– Jeg har jobbet mye hjemmefra, så det har gått greit, sier han.

Chocian synes både verftsledelsen og kommunen har håndtert situasjonen på en god måte.

– Det har særlig vært gjort en god jobb med å skille de coronapositive fra dem som har testet negativt. Jeg vil takke kommunen for det omfattende arbeidet som er lagt ned.

FLYTTET: Torsdag ettermiddag ble flere titalls verftsarbeidere sendt med buss til Bergen. Der må de være ti dager i karantene. Foto: Hallgeir Vågenes

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup skriver i en e-post til VG at regjeringen har stilt opp for kommunene med flere tiltakspakker siden smitten brøt ut.

– I september økte vi skjønnsmidlene med 500 millioner kroner for å hjelpe kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale smitteutbrudd. Vi skal fortsette å stille opp for kommunene i tida fremover. Jeg har sagt at vi vil kompensere for ekstrautgiftene kommunene har hatt under pandemien. Det står jeg ved.

LOVER STØTTE: Kommunalminister Nikolai Astrup lover å dekke alle nødvendige kostnader for kommunene i forbindelse med pandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Astrup skriver at det foreløpig er for tidlig å si helt nøyaktig hva koronapandemien har kostet kommunene.

– Vi har derfor satt ned en arbeidsgruppe, som jobber med å få oversikt over situasjonen og som kan gi oss et solid grunnlag for å regne ut kompensasjonen. De leverer sin første delrapport i løpet av de nærmeste ukene, som vil legge grunnlag for bevilgningene til kommunene i tilleggsnummeret til statsbudsjettet.

Statsråden understreker at det ikke skal være grunn til å kutte i tjenestene på grunn av corona.

– Vi skal dekke alle nødvendige kostnader i forbindelse med pandemien, og det gjelder både i skolen, barnehagene og helse- og omsorgssektoren.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sa tirsdag til NRK at han er imot strengere regler for arbeidsinnvandring til industrien.

– Om vi skulle strammet inn og ikke hatt noe unntak for karanteneplikten, så ville det hatt veldig store negative konsekvenser for veldig mange hjørnesteinsbedrifter i Noreg. Kommuner som Hyllestad, og mange andre mindre kommuner langs kysten, ville blitt veldig hardt rammet av det.

Publisert: 12.10.20 kl. 14:42

Mer om Coronaviruset Hyllestad