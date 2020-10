DRIVER OPP SMITTEN: At smitten i Oslo ligger høyt, bidrar til å spre og drive opp smitten i andre deler av landet, påpeker assisterende helsedirektør Nakstad. Foto: Jørgen Braastad

Advarer om alvorlig smittebølge hvis Oslo-smitten ikke går ned

Det er ingen tegn til nedgang i smitten i Oslo, påpeker assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Klokken 13 har byrådet i Oslo varslet pressekonferanse om smittesituasjonen.

- Oslo står ved et veiskille i pandemien. Hvis Oslo-folk nå tar et skippertak og følger smittevernrådene, kan Norge faktisk igjen bli et gult land om ikke mange uker, sier Nakstad til VG.

– Hvis smittetallene ikke går ned, risikerer vi å havne i samme situasjon som store deler av Europa, der man nå går inn i en ny alvorlig smittebølge, understreker den assisterende helsedirektøren.

Oslo er den kommunen med desidert flest smittetilfeller i Norge. Grensen regjeringen har satt for at et land eller området i utlandet blir farget rødt, er at de må ha færre en 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Med ferske tall fra Oslo kommune i dag, ligger Oslo nå på 93,5.

Etter det ble full strid om Oslo skulle innføre nye tiltak, ble det strammet inn for en uke siden.

- Mener dere at byrådet i Oslo har innført nok tiltak nå, eller er dette en oppfordring til dem om at de må stramme inn mer?

- Byrådet har innført en pakke med tiltak som er fornuftige. Vi er opptatt av at folk må følge disse, slik at vi i fellesskap får kontroll på smittesituasjonen i Oslo. Vi ser dessverre at det akkurat nå er et stabilt høyt smittenivå i de fleste bydeler og i mange ulike miljøer i Oslo, svarer Nakstad.

– Med god innsats fra folk flest de neste ukene har man mulighet til å få god kontroll på smitten i hele Oslo-regionen. Da kan alle leve mer normale liv uten inngripende smitteverntiltak, og smittesporingsarbeidet i Oslo og nabokommunene blir mindre presset, sier Nakstad.

– Du mener altså at det er folket i Oslo som må ta grep nå, ikke byrådet?

- Ja, for nå har folk i Oslo fått helt tydelige råd fra byrådet, som bygger på de nasjonale rådene. Og vi har sett at man har lykkes i andre store byer i Norge med å få ned smitten, særlig Bergen. Nå har Oslo-folk en mulighet til å bidra til å få kontroll, sier han.

BEKYMRET FOR OSLO: Nakstad understreker at Oslo nå står ved et veiskille: Enten får man smitten ned, eller så kan det komme en ny nasjonal smittebølge. Foto: Krister Sørbø

Folk i 20-årene har vært på smittetopppen hele høsten. Frykten har imidlertid vært at smitten skal bre seg ut til de eldre befolkningsgruppene, som har større risiko for alvorlig sykdom og død. Det har skjedd i flere land og byer i Europa.

Og kan være i ferd med å skje i Oslo, påpeker Nakstad.

– Smitten skjer ikke lenger bare blant yngre voksne, men har begynt å spre seg til andre aldersgrupper. Det øker sårbarheten betydelig og bidrar til at Oslo fortsatt er en driver av pandemien i Norge, sier Nakstad.

Her kan du se hvordan smittede i 20-årene nå dominerer statistikken de siste ukene:

– Hvorfor er det så kritisk for resten av Norge at smitten i Oslo går ned?

- Vi ser at Oslo som en stor og viktig bo- og arbeidsregion bidrar til at smitten sprer seg ut i nabokommunene og veldig mange mennesker reiser også ut i landet fra Oslo. I nesten alle land i verden har hovedstedene vært senter for smittespredning gjennom hele pandemien, sier Nakstad.

- Det er 80 nye smittede det siste døgnet i Oslo. Det er det høyeste siden starten av april. Er det oppsiktsvekkende?

- Nei. Tallene i Oslo varierer fra dag til dag og blir mest korrekte hvis man plasserer dem på prøvetakingsdato. Da ser bildet ganske ensartet ut: Det ligger fortsatt på et høyt nivå og det er ikke veldig store dag til dag-variasjoner, sier Nakstad.

- Smitten er stabilt høy og det er ingen tegn til nedgang foreløpig, understreker han.

