VENTILASJONSPROBLEMER: Teststasjonen på Spelhaugen i Fyllingsdalen i Bergen ble i dag stengt. Foto: Ørjan Deisz/Bergens Tidende

Teststasjon i Bergen stengt etter kullosforgiftning

Flere ansatte skal ha blitt utsatt for kullosforgiftning ved teststasjonen på Spelhaugen i Bergen, opplyser kommunen selv.

– Kullosen kommer fra biler. Teststasjon er bygget i gamle biltilsynet, så kjører bilene inn et sted og ut et annet. Ventilasjonen har vært ute av drift, det er nå rettet. Vi har stengt ned i dag, sier legevaktssjef Dagrun Linchausen til VG.

Ifølge en pressemelding fra Bergen kommune får de ansatte som kan ha blitt utsatt for kullosforgiftning tilsyn på legevakten. Det pågår også et arbeid for å utbedre ventilasjonsforholdene.

– Alle ansatte som var der i dag er på vei inn til legevakten for en sjekk. Flere ansatte rapporterer om lette symptomer. I dag er vårt hovedfokus å ta var på dem, sier hun videre.

Kommunen opplyser også om at Bergen legevakt har ledig testkapasitet, og at innbyggerne kan ringe koronatelefonen eller booke time på nettet.

Publisert: 21.10.20 kl. 11:54