Vedum om Venstres First House-rekruttering: – Enorm utveksling

Venstre-leder Guri Melby henter Anne Solsvik fra First House. Dypt problematisk, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Under Erna Solberg har det vært enorm utveksling mellom PR- og -kommunikasjonsbransjen og regjeringsapparatet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Ni dager etter at hun ble valgt som ny partileder, er Guri Melby (V) i gang med å bygge sitt nye lag. Storsigneringen er First House-partner Anne Solsvik (39), som blir ny statssekretær for Melby i Kunnskapsdepartementet.

Denne våren jobbet hun blant annet for Hurtigruten, der hun skaffet et krisemøte med Venstres næringsminister Iselin Nybø.

Vedum mener det er dypt problematisk at regjeringspartiene rekrutterer fra PR-bransjen.

– Erna Solberg burde sagt at det ikke er aktuelt, men hun har gjort det motsatte til prinsipp.

Vil ikke svare på spørsmål

Statsministeren forsvarer rekrutteringen:

– Anne Solsvik har lang fartstid i Venstre, og det er viktig å ha rom for at folk kan komme tilbake i politikken selv om de har jobbet for ulike selskaper, organisasjoner, foreninger eller byråer, sier Erna Solberg.

Solsvik var politisk rådgiver for tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande fram til 2015, da hun begynte i First House. Hun var leder i Unge Venstre fra 2007 til 2010.

Den nye statssekretæren vil ikke svare på spørsmål mandag kveld.

– Vi har bestemt oss for at det er vi som håndterer spørsmål knyttet til hennes ansette. Det er mitt valg å ansette henne, så da er det jeg som svarer, sier Guri Melby til VG.

– God butikk

Vedum mener det er god butikk for PR- og kommunikasjonsbyråene når deres ansatte får jobb i regjeringsapparatet.

– De øker markedsverdien og fremstår mye viktigere enn de er. Det kan være god butikk for enkeltpersoner også, som øker verdien sin hver gang de er innom regjeringsapparatet, sier han til VG.

I 2013 gikk tidligere Sp-statssekretær Erlend Fuglum til First House. Det vil ikke Vedum se mer av, og han utelukker at det finnes en kjapp vei tilbake til toppverv i Sp etter jobb i PR-bransjen.

– Jeg har vært helt krystallklar siden jeg ble partileder i 2014. Det er helt fullstendig uaktuelt å hente folk direkte fra PR- og -kommunikasjonsbransjen inn i partiet, sier han til VG.

Dette er First House-politikerne: Både statssekretær Julian Farner-Calvert (KrF) og tidligere statsrådsvikar Ida Lindtveit Røse (KrF) kom fra First House.

Det samme gjorde Jorid Juliussen Nordmelan, som er rådgiver for Ap-nestleder Hadia Tajik.

De tidligere Ap-politikerne Jan-Erik Larsen og Bjarne Håkon Hanssen var med på oppstarten i 2009. I dag jobber en rekke tidligere toppolitikere i First House: Sigbjørn Aanes, tidligere statssekretær, spindoktor og kommunikasjonssjef i Høyre, og en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere.

Tor Mikkel Wara, tidligere justisminister for Frp.

Ole Berget, tidligere kommunikasjonssjef i Frp og statssekretær for Siv Jensen.

Odd Hoen-Sevje, tidligere statssekretær og rådgiver for Erna Solberg.

Ketil Lindseth, tidligere politisk rådgiver og statssekretær for Ap.

I tillegg er Stian Valla Taraldsvik tidligere politisk rådgiver i Ap, og Liselotte Lunde tidligere byrådssekretær og politisk rådgiver for Venstre. Vis mer

First House-partner Ketil Lindseth har tidligere omtalt det som «en fjær i hatten» for selskapet når ansatte får jobb i regjeringsapparatet.

– Det er klart at folk som har jobbet i politikken og regjeringsapparatet har en verdi. En del av dem i hvert fall, det er ikke alle som blir ansatt i et PR-byrå. De fleste politikere blir ikke det, sier Lindseth til VG.

Han synes det er trist å miste Solsvik, men kan ikke garantere at det vil være en jobb eller et behov for henne eller andre som har forlatt First House til fordel for regjeringsjobb, hvis de vil vende tilbake.

– Kanskje ansetter vi nye folk i de funksjonene Anne har i dag. Det er ikke sikkert vi har plass til henne senere, selv om hun har vært statssekretær.

Avviser First House-politikk

Vedum mener at kunder som ønsker endringer i utdanningspolitikken, nå vet at Solsvik jobber i Kunnskapsdepartementet – og at folk i First House kjenner henne.

Lindseth i First House avviser at det er så enkelt å endre norsk utdanningspolitikk.

– Hadde det vært så vel, kunne de bare kommet til First House. Utdanningspolitikken i Norge har vært relativt stabil, og selv med blå regjering er det knapt privatskoler i landet. Det er ikke sånn at folk kan komme til First House og så kan vi ordne flere privatskoler i landet.

– Sånn som jeg kjenner Anne, så kommer hun til å følge Venstres partiprogram. Det endres ikke av hvilke kunder First House måtte ha.

Venstre-leder Guri Melby mener at Solsvik har en spennende bakgrunn, men at partibakgrunnen hennes er viktigst.

– Hun er en av få som faktisk har erfart å jobbe tett på en partileder før. Som fersk partileder setter jeg pris på få noen på laget som vet hvordan den hverdagen er.

– Forstår du kritikken? Er det problemer med en «svingdør» mellom politikk og PR-bransjen?

– Det er ikke sånn at en type yrkesbakgrunn kan gjøre at du er diskvalifisert for å jobbe i regjeringsapparatet.

Melby understreker at Solsvik har avsluttet arbeidsforholdet i First House. Selskapet vil offentliggjøre kundelistene hennes fra de siste 18 månedene.

