Kommuneoverlege: – Hytteforbudet var i overkant strengt

HOL/ÅL (VG) Høstferien har ført til storinnrykk av hyttegjester til Hol og Ål i Hallingdal. Syv måneder etter at de fikk beskjed om å holde seg hjemme, får nå hyttefolket ros for å overholde smittevernreglene.

Innbyggertallet i kommunene i Hallingdal har vært mer enn det dobbelte de siste ukene.

– Det er helt fullt på parkeringsplassene, sier kommuneoverlege i Hol og Ål, Geir Strømmen.

De fleste hytteeierne kommer fra Oslo og Bergen, byer der det har vært et høyt smittepress den siste tiden. Kommuneoverlegen fryktet at høstferien kunne føre til økt smitte også i Hallingdal.

– Det er en begrunnet frykt for økt smitte når et stort antall mennesker kommer fra blodrøde byer, sier han.

GARASJE: I påvente av en ny dør og egen inngang for corona-pasienter ved Hallingdal Sjukustugu, er teststasjonen foreløpig i ambulanse-garasjen. Her er sykepleier Lasse Wahlstrøm sammen med kommuneoverlege Geir Strømmen. Foto: Helge Mikalsen

Men når VG møter kommuneoverlegen utenfor teststasjonen i Ål, er det stille.

Så langt har det hverken blitt gjennomført flere tester eller blitt påvist flere smittetilfeller enn normalt.

– Jeg er positivt overrasket. Det har vært mindre press på legetjenesten enn fryktet, sier kommuneoverlegen.

HØSTFERIE: Denne uken er det flest bergensere som ferierer i hyttekommunene Hol og Ål, etter at Oslo hadde høstferie i forrige uke. Foto: Helge Mikalsen

Kun tre smittetilfeller på syv måneder

Våren 2020 var Hol blant de kommunene som var hardest rammet av coronaviruset som følge av et lokalt utbrudd som startet 9. mars.

– Vi sto overfor en ukjent trussel. Det som festet seg hos meg var bildene som kom fra Italia, sier Strømmen.

Mellom 13. mars og 7. april ble det registrert 44 smittetilfeller i kommunen, som har like over 4400 innbyggere, ifølge VGs oversikt.

12. mars stengte kommunene alpinanlegg og overnattingssteder. De ba også hyttefolket om å reise hjem, i frykt for at helsevesenet skulle bli overbelastet.

– Det var tøft. Vi måtte jo forberede oss på at det kunne bli skikkelig ille, sier Strømmen.

Siden 7. april er det kun registrert tre smittetilfeller i Hol og Ål, til tross for mye besøk av turister og hyttegjester både i sommer og i høstferien.

– Vi har nå full kontroll, og jeg opplever at folk tar ansvar. Vi har ikke hatt noen lokale klynger siden i vinter. Det er jo litt flaks, men det betyr også at folk er flinke, sier Strømmen.

KOHORTER: Randi og Espen Bille-Larsen dekker på langbordet til datterens konfirmasjon med avstand mellom hver «kohort». Foto: Helge Mikalsen

Måtte fjerne kommentarfelt

I grendehuset på Kvisla i Hol forbereder Espen Bille-Larsen og kona Randi Bille-Larsen datterens konfirmasjon – som egentlig skulle være i begynnelsen av juni.

Det har vært en travel periode for ekteparet under coronapandemien. Espen er beredskapsrådgiver i Hol og Ål, mens Randi er avdelingsleder for legetjenesten i Hol.

Espen beskriver de første ukene av smitteutbruddet som kaotiske.

– Vi manglet etter hvert forsvarlig smittevernutstyr, og i en periode var fire av syv leger ved legekontoret i karantene uten at vi kunne hente vikarer fra utlandet. Ingen visste da hva omfanget ville bli. Bildene fra Italia hadde festet seg på netthinnen, sier han.

KONFIRMASJON: Ekteparet Bille-Larsen gjør siste forberedelsene før datteren skal konfirmeres i helgen. Foto: Helge Mikalsen

Etter at kommunene ba hyttefolket om å reise hjem, var det likevel ikke alle som ville dra. 16. mars skrev flere medier at Bille-Larsen hadde spurt Heimevernet om hjelp til å sende hyttefolket hjem.

– Det ble litt feil fremstilt. Det vi gjorde var å forhøre oss om Heimevernet hadde mulighet til å bistå om vi trengte det. Men de ble aldri spurt om å faktisk reise rundt og sende folk hjem, sier Bille-Larsen, og legger til:

– Det er 7000 fritidsboliger i kommunen. Det sier seg selv at vi ikke hadde kapasitet til å reise rundt og sjekke at folk hadde reist hjem, sier han.

Hytteforbudet skapte mye frustrasjon blant både hytteeierne og lokalbefolkningen. Det fikk Bille-Larsen merke på kroppen.

– Vi måtte på et tidspunkt fjerne kommentarfelt på innlegg fra kommunen på Facebook. Det kom også en del meldinger på SMS som ikke var veldig hyggelige, sier han.

– Jeg tror ikke at jeg får noe julekort fra disse, akkurat.

ALT MULIG-MANN: Johnny Hermansen driver Johnny Hermansen Snøscooter og Hytteservice på Geilo. Han tror at flere enn vanlig kommer til å bruke hyttene i stedet for å reise til Syden i vinter. Foto: Helge Mikalsen

Første påskeferie på 40 år

– Det har vært en veldig travel høstferie, sier Johnny Hermansen.

Han er hyttefolkets mann på Geilo, og gjør alt fra å vedlikeholde hytter, levere matvarer, returnere gjenglemte avtalebøker og gi tips til turløyper.

For mange hytteeiere på Geilo ble han redningen da hytteforbudet ble innført.

– Jeg bidro med å tømme kjøleskap og frysere for matvarer, måket snø fra tak og sjekket at alt var i orden med hyttene. Mange var ekstremt fortvilet, sier han.

For Hermansens del, gjorde hytteforbudet at han fikk sin første påskeferie på 40 år.

– Men det gjorde meg egentlig bare rastløs, ler han.

«VESLESTOVA»: Hytteeier Stella Munch fra Bergen tilbringer deler av høstferien på hytta på Geilo. Foto: Helge Mikalsen

Hytteeier Stella Munch er blant bergenserne som nå tilbringer høstferien på Geilo, etter at påskeferien måtte tilbringes i «byn».

– Det er veldig kjekt å kunne reise på hytta når jeg har fri. Her får jeg koblet helt av, sier hun.

Munch forteller at mange hytteeiere var frustrerte da hytteforbudet ble innført.

– Det var underlig å ikke kunne sove over når jeg måtte opp for å se til hytta. Man tenkte at man var tryggere der, sier hun.

– Men det er en pandemi, så vi måtte jo forholde oss til det vi ble bedt om å gjøre.

Vil ikke innføre nytt forbud

Flere av sykesengene som ble gjort klar for coronapasienter på Hallingdal Sjukustugu i Ål ble stående tomme. De fleste smittede ble ikke veldig syke, og kunne bli hjemme. De alvorlig syke ble sendt til Ringerike sykehus.

– Det kan godt tenkes at vi kunne vært mer tilbakeholdne med tiltak den gangen. Det var i overkant strengt, men vi visste ikke hva som kom, sier Strømmen.

Kommuneoverlegen sier at Hol og Ål ikke kommer til å innføre et nytt hytteforbud.

– Med de erfaringene vi har fra våren, er det ikke aktuelt med den type forbud med mindre det blir innført fra nasjonalt hold.

