FORSKER: Overlege Preben Aavitsland ved FHI vil utrede om det er mulig å differensiere karantenereglene mellom husstandsmedlemmer og mer perifere nærkontakter.

Vurderer å droppe 10 dagers karantene for noen grupper

Denne uken sitter 6412 personer i karantene. Hurtigtester kan være blant løsningene som får deg raskere ut av karantenen.

Til enhver tid sitter nå flere tusen mennesker i karantene. De aller fleste nærkontaktene viser seg å ikke være smittet.

En rekke barn og unge blir satt i karantene som følge av coronautbrudd. Senest søndag ble 200 ungdommer satt i karantene i Nes kommune.

Tall VG tidligere denne uken hentet inn, viser at i løpet av skoleårets første seks uker, tilbrakte Oslo-elever over 18.000 dager i karantene og mistet over 13.000 dager med undervisning i klasserommet.

Nå vil FHI utrede om det er mulig å differensiere karantenereglene mellom husstandsmedlemmer og mer perifere nærkontakter.

– Evaluering av og forskning om smitteoppsporing kan gi grunnlag for å differensiere oppfølgingen av nærkontakter. Kanskje er det lite å tape på å la de mer perifere nærkontaktene slippe ti dagers karantene, skriver FHI i sin siste risikorapport.

Der påpeker de at det er stor forskjell mellom risikoen for å utvikle sykdom for de mest eksponerte kontaktene – som husstandsmedlemmer – og mer perifere kontakter. Dette mener de ikke gjenspeiles i karantenereglene.

Husstandsmedlemmer utgjør 33 prosent av de smittede, ifølge FHIs tall fra de siste to ukene.

Til VG utdyper overlege Preben Aavitsland i FHI:

– Vi vurderer for det første om det er mulig å ha en mildere form for karantene for kontakter med lavere risiko, og for det andre om vi kan bruke testing mer aktivt for å avslutte karantene tidligere enn ti dager, skriver han i en e-post.

Per i dag betyr FHIs definisjon av perifere nærkontakter alle som ikke er husstandsmedlemmer eller kjæreste. Samtidig presiserer Aavitsland at de nå utreder andre måter å definere nærkontakter på.

Dette regnes som en nærkontakt i dag: man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (for asymptomatiske: fra prøvetidspunkt) OG

kontakten har vært ENTEN:

under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER

direkte fysisk kontakt ELLER

direkte kontakt med sekret. Vis mer

Mange barn i karantene

Preben Aavitsland sier at kommuner melder om at den utstrakte bruken av karantene belaster kommunens tjenester og frarøver mange barn viktige skoledager.

Dette poengterer FHI i risikorapporten. Der skriver de:

– Usikkerhet rundt hvem som kan være nærkontakter medfører ofte at unødvendig mange blir satt i karantene for sikkerhets skyld (for eksempel hele trinn eller alle trinn på en skole med ett tilfelle), selv om risiko for smitte er veldig lav. Det ser også ut til at de fleste smitter veldig få eller ingen personer.

Aavitsland mener en mer spisset innretning kan ha flere fordeler:

–Vi kan kanskje klare å gjøre karantenereglene mer treffsikre. I så fall kan vi gjennom vinteren spare folk og virksomheter for hundretusener av karantenedager uten for store ulemper, sier han.

Når kan det eventuelt bli aktuelt å anbefale regjeringen å lette på karantenen for visse grupper?

– Vi må samle mer data fra kommuner om forekomst av smitte blant folk som sitter i karantene, samt studere ny internasjonal litteratur. Når vi har et godt kunnskapsgrunnlag for bedre ordninger enn dagens, vil vi på vanlig måte foreslå dem for regjeringen.

Nakstad: Vanskelig å differensiere

KOMPLISERT: –Det er vanskelig for kommunene å identifisere hvem som er «reelle nærkontakter» ved smitteutbrudd, sier Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Heiko Junge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet, sier til VG at de er enige med FHI. Samtidig utdyper han utfordringen ved en slik differensiering:

–Det er vanskelig for kommunene å identifisere hvem som er «reelle nærkontakter» ved smitteutbrudd, det vil si hvem som med sikkerhet har vært nærmere enn 2 meter fra en covid-19-syk person i mer enn 15 minutter og derfor må i karantene, sier Nakstad.

Her smittes man

De fleste blir smittet i hjemmet (33 prosent). Deretter jobb/universitet (16 prosent), privat arrangement (11 prosent) og reisefølge (7 prosent). For 18 prosent var smittested ukjent.

– To tredeler var såkalte «perifere nærkontakter». De fleste massesmittehendelser skjer også blant perifere nærkontakter. Den omtalte bussreisen fra Rogaland i september er et eksempel der man til slutt kunne spore 100 smittetilfeller til personer som ikke var husstandsmedlemmer eller hadde hatt tilsvarende nær kontakt som husstandsmedlemmer, sier han.

Samtidig legger Nakstad til at det også er mange som reelt sett ikke er nærkontakter settes i karantene, fordi det i praksis er umulig å avgjøre hvor nær kontakt de har hatt med den syke personen.

–Det er flere eksempler på dette fra skoler og utdanningsinstitusjoner der man ikke har fulgt prinsipper for kohortinndeling og derfor ikke klarer å kartlegge de reelle nærkontaktene. Også ved smitteutbrudd ved utesteder og arrangementer er det i praksis vanskelig å avgjøre hvem som er reelle nærkontakter og ikke.

Tror på hurtigtester

Han peker på hurtigtester som en effektiv metode fremover:

– Hurtigtester og en ny smittesporings-app vil kunne forbedre smittesporingsarbeidet slik at færre personer pålegges karantene uten å være reelt smitteeksponert.

Denne uken sitter 6412 nærkontakter i karantene i Norge mens 979 smittede personer satt i isolasjon hjemme. Hvis vi tar høyde for at halvparten av de smittede ikke oppdages ved testing (mørketall) betyr det at det for hver smittede person i Norge sitter tre andre i karantene.

– Det er ikke et veldig høyt tall, selv om det dessverre medfører en uke med hjemmekontor, hjemmeskole og tilsvarende praktiske endringer for mange. Det er likevel et tall vi ønsker å få lavere gjennom mer målrettet testing, smittesporing, isolasjon og karantene (TISK).

Risikorapporten drøfter også muligheten for å definere et tidspunkt, for eksempel fem dager etter eksponering, der en negativ test betyr at man ikke ble smittet og derfor ikke trenger videre karantene.

Preben Aavitsland kommer med et eksempel på det de ser på:

– Ole traff Per på søndag. På tirsdag får Per vite at han er coronasmittet og smittesporerne varsler Ole om at ham må i karantene i ti dager fra søndag fordi han kanskje ble smittet av Per på søndag. Ole har ikke merket noe, men på fredag tester han seg, og testen er negativ. Kan vi da konkludere at Ole ikke ble smittet av Per på søndag og dermed slippe ham løs fra karantene? I dag tør vi ikke si det, men vi vil studere litteratur og kanskje få til studier i Norge for å avgjøre dette slik at vi eventuelt kan endre rådene og la folk «teste seg ut av karantene» for å spare folk og virksomheter for unødvendig karantene.

Publisert: 11.10.20 kl. 14:18 Oppdatert: 11.10.20 kl. 14:30

Mer om Karantene Coronaviruset Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet Forskning Oslo