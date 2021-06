ENDRINGER: De siste ukene har regjeringen endret reglene for innreise til Norge flere ganger. Foto: Helge Mikalsen

Disse karantenereglene gjelder frem til 1. juli

Sjekk hvilke innreiseregler som gjelder for deg.

Av Yasmin Sfrintzeris

Regjeringen har de siste ukene gjort flere endringer i innreisereglene for beskyttede, fullvaksinerte og mindreårige.

Samtidig er det norske coronasertifikatet under utprøving frem til fredag – da skal hele løsningen være på plass for alle.

Frem til 1. juli anbefaler regjeringen å unngå alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.

OBS! Ikke alle slipper inn i Norge. Les om hvem som har rett til innreise på regjeringens sider.

Regler for alle

Noen av reglene gjelder for alle – uavhengig av om du er beskyttet, eller ikke:

Dersom du kommer fra et «rødt» land eller område, eller har vært på reise utenfor EØS/Schengen eller Storbritannia, må du fremvise en negativ test, tatt innen 24 timer før innreise til Norge.

Alle som ankommer Norge fra «røde» land, eller land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia, må teste seg ved ankomst.

Alle som reiser til Norge fra land/områder med karanteneplikt, skal registrere seg før de krysser grensen. Du kan kun registrere deg dersom det er mindre enn 72 timer til du reiser inn til Norge.

Så blir det mer komplisert. Det er en rekke ulike regler for beskyttede, fullvaksinerte, folk som har hatt corona det siste halvåret, barn og de som ikke er beskyttet.

Hvem er «beskyttet»? De som er fullvaksinert.

De som har fått første vaksinedose og det har gått 3 uker siden de fikk vaksinen.

De som har gjennomgått covid-19 de siste 6 måneden. Kilde: Helsenorge.no. Vis mer

Dette er de generelle reglene for innreise. Alle unntakene finner du på Helsenorge.no og Regjeingen.no.

Hvor lenge må jeg være i karantene?

Fullvaksinerte og personer som har hatt coronaviruset det siste halvåret, slipper innreisekarantene fra og med fredag. Dette må dokumenteres med det norske coronasertifikatet på grensen.

Beskyttede som kun har fått én vaksinedose, slipper karantenehotell, men må fortsatt være i karantene hjemme. De kan forkorte karantenetiden ved negativ test tatt tidligst på dag tre.

«Ubeskyttede» skal som hovedregel være i karantene i ti dager, men de kan forkorte karantenetiden ved negativ test tatt tidligst på dag syv.

Mindreårige som reiser sammen med beskyttede, kan fra og med fredag forkorte karantenetiden ved negativ test tatt tidligst på dag tre.

For personer som er vaksinert i utlandet gjelder de samme reglene som for «ubeskyttede».

Må jeg på karantenehotell?

Beskyttede som kun har fått én vaksinedose, kan ta karantenen hjemme eller på annet egnet sted. På grensen må du kunne dokumentere på Helsenorge.no at du er vaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.

Det verifiserbare coronasertifikatet med QR-koder er klart fredag, men løsningen er allerede synlig og under testing på Helsenorge.no.

Barn av beskyttede kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted som sine foreldre.

«Ubeskyttede» som reiser fra land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia, må på karantenehotell i minst syv døgn.

Hvis du kommer fra land innenfor EØS/Schengen og Storbritannia med høyt smittetrykk kan du forkorte karantenetiden på hotell ved negativ test tatt tidligst på dag tre, men må fullføre resten av karantenetiden hjemme.

For personer som er vaksinert i utlandet gjelder de samme reglene som for «ubeskyttede.

Sjekk fra hvilke land du slipper karantene og karantenehotell i Norge her.

Hva skjer etter 1. juli?

EUs coronapass skal være klart til 1. juli. EU-parlamentet stemte onsdag for passet, som skal brukes av reisende i Europa.

Passet viser om du er vaksinert mot corona, nylig har testet negativt eller er friskmeldt etter sykdom.

Parlamentets medlemmer ble enige om at EU-landene ikke kan ha egne reiseregler som karantene, isolering og testing av folk som har passet, med mindre det er nødvendig og proporsjonalt med å beskytte folkehelsen, skriver E24.

– Jeg tror at noen land kan bli gule innen 1. juli. At smitteniåvet blir så lavt at man slipper karantene i det hele tatt. Da kan man se bort fra coronasertifikatet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Dersom land fortsatt er «røde» etter 2. juli, vil EU være klare med det felles coronasertifikatet for hele Europa, understreker han.

– Da kan du antagelig reise på kryss og tvers i hele Europa, også til røde land, uten å havne i karantene hvis du har fått to vaksinedoser eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, sier han.

Nakstad opplyser at det foreløpig ikke er klart hva som vil gjelde for dem som har fått én dose.

– Det kan hende at kombinasjonen av lave smittetall i Europa og én vaksinedose kan være nok til at land sier at det ikke noen stor risiko, og at du kan reise, men det er usikkert.