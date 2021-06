FERIELAND: I tillegg til at mange fra Polen kommer til Norge for å jobbe, har polske byer som Sopot blitt populære feriemål for nordmenn. Foto: PIOTR WITTMAN / PAP

Nye tall: Polen og Romania kan bli gule

I så fall vil reisende derfra slippe karantene.

FHI regjeringen oppdaterer reisekartet hver uke – og vurderer for hvilke land og regioner det skal være krav om karantene og karantenehotell.

Ferske tall fra ECDC viser hva beslutningen deres kan bli denne uken.

Polen har vært rødt, fordi det lå over norske myndigheters smittekrav. Men nå har landet ligget under kravet i to uker – og ligger an til å bli åpnet. Det samme gjelder Romania og flere regioner i Finland, viser VGs reiseråd-oversikt.

I tillegg ligger det an til at reisende fra flere regioner i Sverige og Danmark slipper karantenehotell, og kan ta karantenen hjemme. Også Belgia, Frankrike, Hellas og Kypros har falt under kravet for karantenehotell.

Når får vi fasiten? Regjeringen bruker å bestemme seg på torsdag/fredag, og så vil nye reiseråd gjelde fra natt til mandag, eller noen ganger fra fredag/lørdag. I tillegg til å se smittetall og test-tall, gjør de en helhetsvurdering.

Hva er gule og røde land? Du slipper å gå i karantene når du ankommer Norge hvis du kommer fra land og områder som er farget gule. Hvis du kommer fra et lyserødt land, må du i karantene hjemme. Kommer du fra et mørkerødt land, må du ta karantenen på hotell.

Hva om jeg har grønt coronasertifikat? Da får du unntak fra karantenen, uavhengig av fargene på dette kartet. Du må fortsatt registrere deg på innreiseskjemaet og Da får du unntak fra karantenen, uavhengig av fargene på dette kartet. Du må fortsatt registrere deg på innreiseskjemaet og teste deg ved ankomst til Norge

Se hele kartet – dette kan bli endringene

Her kan du se hvordan det nye reiseråd-kartet kan bli seende ut. Trykk på «gjeldende» for å se hva som gjelder akkurat nå. Du kan også klikke på hvert land og område:

Polen har vært gult i en uke allerede, hvorfor er det ikke åpnet før? Det er kun i partallsuker at FHI og regjeringen vurderer om karantenehotell-kravet skal fjernes for noen land/regioner – og om noen røde land kan farges gule. Det er partallsuke nå. Altså ser de denne uken se på om noen land og regioner ligger under kravene og kan åpnes. I oddetallsuker (som i forrige uke) ser de bare på om noen har gått over grensen – altså om noen gule områder/land burde bli røde eller noen røde land bør bli mørkerøde og få hotellkarantene-krav. Det er det systemet regjeringen og FHI har lagt opp til. Vis mer

Hva er kravene for gult, rødt og mørkerødt? Gule land eller områder har færre enn 25 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene og i snitt under 4 prosent positive prøver i samme periode.

Røde land eller områder har mellom 25 og 150 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og færre enn 4 prosent positive prøver i snitt i samme periode.

Mørkerøde land har flere enn 150 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og/eller flere enn 4 prosent positive prøver i snitt i samme periode.

Grå land: Reisende fra land utenfor Europa må på karantenehotell uavhengig av hvordan smittesituasjonen er der de kommer fra. Det er bare land i EU/EØS Storbritannia som regjeringen vurderer om skal farges gule. Vis mer

Hvorfor melder andre kilder om andre tall? Hvis du sjekker smittetrykket for et land under fanen for verdenstall i VGs talloversikt eller på ulike myndigheters hjemmesider, kan det hende du finner andre tall enn i reiseråd-oversikten. Grunnen er som oftest hvilken dato tallene er fra. For å kunne forutsi hvilke endringer som norske myndigheter kan gjøre på reiserådene, må VG hente inn tall fra samme tallkilder som FHI – og bruke samme regnemetode. FHI bruker tall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som henter inn tall fra ulike land, samler dem og publiserer tall én gang i uken. Tallene her oppdateres altså sjeldnere enn tallene i VGs verdensstatistikk. Men det er likevel tallene fra ECDC som er de riktige å bruke for å regne ut hvilke land som trolig blir gule eller røde – og hvilke land som kan få krav om karantenehotell. Det fordi det er de tallene norske myndigheter forholder seg til. For regioner i Norden henter FHI tall direkte fra de danske, svenske og finske smittevernbyråene. Det gjør de også for Storbritannia. VG henter tallene fra samme sted. Om tallene på svenske FHMs nettsider: Merk at norske myndigheters krav er at et land skal ha under 25 (eller 150) tilfeller per 100.000 innbyggere totalt siste to uker. Det er ikke snitt av siste to uker, som FHM viser på sine nettsider. Vis mer

Hva med resten av verden? Dette kartet viser kun tall for land i EU/EØS og Storbritannia. Det er kun for disse landene regjeringen vurderer unntak for karantene for ubeskyttede. Reisende (som ikke har grønt koronasertifikat) fra alle andre land må i karantene uansett hvor høy eller lav smitten der er, og de er derfor ikke med på denne siden. Du finner tall for alle land i verden under fanen Smitten – verden. Hvem som kan få karanteneunntak – og hvordan – finner du på helsenorge.no. Vis mer

Sjekk om ditt ferieland beveger seg nærmere gult:

Kravet for å bli farget gult er altså at landet har under 25 smittede per 100.000 innbyggere siste to kalenderuker. Her kan du sjekke nivået på alle land i EU/EØS, samt Storbritannia, og se hvordan de ligger an: