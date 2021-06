VARSLER LANGE KØER: Reisende på de mest travle grensestasjonene må regne med lange køer fremover. Her fra det siste flyet som landet fra Polen før grensesteningen i januar. Foto: Terje Bringedal

Politiets beredskapsdirektør: − Vi frykter kaos på grensen

Politiet tåler ikke samme reisenivå som i fjor sommer med dagens grensekontroll, advarer beredskapsdirektør Tone Vangen.

Fredag trer flere innreiselettelser for fullvaksinerte i kraft. Reisende som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, slipper innreisekarantene.

– Når det positive skjer og det lettes på restriksjonene, vil det nødvendigvis generere mer trafikk over grensen, sier beredskapsdirektør i politiet Tone Vangen.

Hun understreker at politiet ser på de største grenseovergangene med stor bekymring.

– Vi frykter kaos på grensen, sier Vangen.

Hun viser til Avinor, som allerede melder om køer opptil 5–6 timer.

– Vi er først og fremst bekymret for køene og belastningen det kan medføre for folk. Det er viktig at folk skjønner dette før de planlegger å reise.

Frem til 1. juli anbefaler regjeringen å unngå alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.

Tåler ikke samme nivå som i fjor

– Hva er tilbakemeldingen fra dem som står på grensen?

– Der det er mye trafikk, som på Gardermoen og Svinesund, sier de det er et veldig krevende oppdrag. Regelverket endrer seg ofte og de må sette seg inn i dagens regler, sier Vangen.

– Hvor mange flere reisende tåler dere før systemet er sprengt?

– Det skal vi beregne og komme med tydelige tilbakemelding om til Justisdepartementet, sier Vangen.

Beredskapsdirektøren ser ikke for seg at politiet på grensen vil tåle det samme høye reisenivået som juli i fjor, med dagens kontroll på grensen.

Samme kontroll for politiet

– Selv om færre må på karantenehotell, er politiet fortsatt pålagt samme kontroll, understreker Vangen.

Selv om flere nå får lettelser i karantenereglene, må politiet gjøre samme jobb på grensen.

Politiet oppfordrer reisende til å sette seg godt inn i regelverket og minner om at alle som reiser inn i Norge må fylle ut et innreiseskjema tidligst 72 timer før avreise.

– Selv om du ikke skal i karantene, må du i en omfattende grensekontroll. Reglene endrer seg hele tiden og spørsmål om regelverket og hvem som skal i karantene og ikke, blir ofte en dialog med grensekontrollen og forsinker andre reisende, sier hun.

Vangen forteller at grensekontrollen som følge av pandemien er en uvanlig situasjon for politiet.

– De jobber så godt de kan på grensen i en krevende situasjon. Vi har et nytt oppdrag, som følge av coronapandemien, om å sørge for at reglene blir fulgt, sier Vangen.

– Har dere kommet med innspill til hvordan dette kan løses bedre?

– Vi har en stadig dialog med justisdepartementet og jobber kontinuerlig med ulike forslag. Men det er helsemyndighetenes regelverk, sier Vangen.

– Har dere fått anledning til å komme med innspill i forkant av regelendringene?

– Regelendringene skjer veldig raskt, kanskje fra den ene dagen til den andre. Ofte har vi ikke mulighet til å spille inn konsekvensene det vil ha for oss, sier Vangen.