FHI: − Sirkulasjon av virus blant vaksinerte kan ha positiv effekt

Flere vil bli smittet når samfunnet åpner opp. Det trenger ikke å være negativt, ifølge Folkehelseinstituttets vaksineekspert.



– Fremover må vi være forberedt på at det fortsatt vil forekomme noe smitte. Men vaksinerte vil bli mindre syke eller ikke syke i det hele tatt, sier vaksineekspert Sara Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet (FHI).

I løpet av sommeren vil de fleste over 18 år ha blitt vaksinert. Da er det ikke lenger så farlig om smitte finnes samfunnet, fordi folk vil være beskyttet mot alvorlig sykdom, mener overlegen. Faktisk kan det være positivt:

– Sirkulasjon av virus blant vaksinerte kan ha positiv effekt - eksponeringen fra viruset «booster» immunresponsen din og opprettholder beskyttelsen uten at man blir alvorlig syk.

Watle sier at det blir viktig å tenke på hva målet etter hvert er: Å forhindre død og sykdom eller smitte. Når vaksinene fremdeles virker mot alvorlig sykdom, tenker hun at vi kan håndtere litt smitte i samfunnet og trekker parallellen til influensaviruset som de fleste håndterer.

– Hvis vi ikke vaksinerer barn under 18, vil de kunne bli smittet. Og ellers vil vi kunne se smitte i andre ubeskyttede deler, de som har valgt å ikke vaksinere seg, noen som ikke har hatt effekt av vaksinasjon og etter hvert hvis det blir fallende immunitet over tid hos de vaksinerte.

Dersom det blir nødvendig å styrke immuniteten i befolkningen, har man to valg: Oppfriskningsdose, eller å vaksinere større deler av befolkningen.

Instituttet ser derfor på hva som skjer hvis mange barn blir smittet:

– De har generelt lav risiko for å bli alvorlig syke, men hvis veldig mange barn smittes vil også noen få mer alvorlig sykdom, sier hun, og legger til at de også ser på eventuelle senskader som følge av sykdommen.

Danmark har gått inn for å vaksinere barn fordi de mener det trengs for å få nok immunitet i befolkningen. FHI er ikke like sikre på det, og bruker sommeren på å finne ut av om det er lurt. I første omgang er det mest aktuelt å vaksinere de mellom 16–18 år, og de under 16 år som har risikosykdommer.

FHI forventer også at beskyttelsen vil avta raskere hos de aller eldste. Hvor lenge beskyttelsen varer vet de ikke ennå.

– Foreløpig ser vi ikke tegn til at ikke beskyttelsen avtar. Men selv om vaksinen mister noe av evnen mot smitte og mild sykdom, vil de fortsatt være beskyttet mot alvorlig sykdom.

Delta i horisonten

Men vi må ikke bare forberede oss på smitte. Også nye virusvarianter vil komme, noen verre enn andre:

– Det kan komme varianter som gjør at vaksinen ikke gir like høy beskyttelse. Men foreløpig ser det ut til å gi kjempegod beskyttelse, særlig mot alvorlig sykdom og død.

For tiden er det delta-varianten som er på FHIs radar. De er derimot ikke veldig bekymret og ser at varianten sprer seg langsommere enn ventet. I Storbritannia er varianten et så stort problem at gjenåpningen ble utsatt.

Per 15. juni var det 139 tilfeller påvist i Norge. Et av utbruddene er i Færder, der seks av 59 smittede er fullvaksinerte.