Utenforskap hos unge: − Jeg ser ikke syk ut på utsiden

Mange unge kjenner på utenforskap, og en ny rapport viser at de i hovedsak skylder på seg selv for situasjonen de er i. VG har snakket med to unge kvinner som kjenner seg igjen.

25. november lanserte Voksne for Barn en rapport om utenforskap hos barn og unge. Undersøkelser av unge i alderen 15 til 25 år viser at noen trekk går igjen.

Unge som står i et utenforskap har:

psykiske helseutfordringer,

er ensomme,

føler stor skam over situasjonen sin, og

opplever at de selv har skyld og ansvar for utenforskapet sitt.

9,5 av 10 mener de selv burde ha gjort noe for å påvirke situasjonen sin. På grunn av skamfølelsen prøver mange å skjule hvordan de har det.

Kilde: Voksne for Barn /Rapport: – Det må jo ha vært min egen skyld

Fakta om rapporten – Det må jo ha vært min egen skyld Rapporten er gjennomført av Respons Analyse på vegne av organisasjonen Voksne for Barn. I mars og april blitt gjort 365 nettintervjuer og 17 dybdeintervjuer blant de som har opplevd utenforskap knyttet til kjønnsidentitet, funksjonsnedsettelse, psykisk helse og/eller vedvarende lavinntekt. I undersøkelsen er objektivt utenforskap definert som personer som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene: Falt ut av skolen

Får ikke jobb

Får ikke studieplass/klarer ikke å studere

Isolering i forbindelse med gaming/spillavhengighet

Isolering grunnet angst/psykisk sykdom

Isolering grunnet fysisk sykdom/skade/funksjonsnedsettelse Vis mer

Droppet ut av skolen

Emma Tallerud (21) kjenner seg igjen i funnene.

– I hvert fall det med å skylde på seg selv. Jeg kan ikke gjøre så mye med situasjonen jeg står i, og da legger jeg skylden på meg selv. Jeg har ikke kapasitet til å være sosial, fordi sykdommen stopper meg, sier hun.

Da Tallerud hadde et halvt år igjen av videregående, droppet hun ut på grunn av sykdommen ME og den kroniske sykdommen lupus.

– Når jeg ble kronisk syk og droppet ut av skolen, så følte jeg meg ganske utenfor på det sosiale og hverdagslige. Jeg måtte droppe russetiden. På sosiale medier får man jo med seg hva andre gjør, så sitter man alene og ikke kan være med selv.

Hun forteller at hun på den tiden var veldig utmattet og at hun for det meste lå i sengen.

– Før sykdommen var jeg veldig sosial. Å måtte begrense seg og lytte til kroppen synes jeg var vanskelig. Det er vanskelig å godta at du faktisk er syk resten av livet.

SKYLD: Linn Veshovde (21) kjenner seg igjen i funnene. – Jeg har tatt på meg mye av skyld, og tenkt jeg burde være mer åpen og oppsøkende. Foto: PRIVAT

Linn Veshovde er også en av dem som har kjent på utenforskap. Da hun var 7 år døde faren i en bilulykke, og siden den gang har hun slitt med angst.

– Jeg slet veldig mye med ting gjennom barne- og ungdomsskolen. Mobbing, utestengning, spiseforstyrrelser og angst.

Veshovde forteller at hun alltid har konsentrert seg om skoleoppgavene, og å prøve å alltid ha noe å øve på. Likevel har det vært perioder hvor hun har vurdert å droppe ut av skolen.

– Det var ikke fordi jeg ikke ville på skolen, men på grunn av angsten følte jeg at jeg ikke klarte det.

Mistet venner

Et av funnene i rapporten er at 1 av 3 mener de har sviktet seg selv. Tilmann von Soest er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han synes ikke tallene er overraskende.

– De fleste unge som er utenfor utdanning og skole er ikke fornøyd med situasjonen. Jeg tror mange opplever at de er tapere i systemet og det er vanlig å skylde på seg selv - noe som jo ikke gjør saken lettere.

– Hvor farlig er det å kjenne på utenforskap?

– Over lang tid så har det vist seg at du kan bli syk fysisk av ensomhet og utenforskap. Unge som ikke er i jobb eller skole er en gruppe som vi må ha et stort fokus på slik at de ikke havner i en negativ spiral. Individuell oppfølging kan være til hjelp.

I dag er Tallerud 21 år og har ikke vitnemål.

– Når man ikke har gått på skolen siden videregående, så føler man seg utenfor i samfunnet. Jeg kan ikke snakke om jobb eller skole slik vennene mine kan.

Hun forteller at hun har takket nei til mye sosialt fordi kroppen ikke vil.

– Da mister man noen etter hvert. Så jeg ser godt hvem som er mine gode venner i dag, og som forstår hvis jeg sier nei til å finne på ting.

MISTET KONTAKT: Emma Tallerud (21) sier hun har mistet mange venner siden sykdommen inntraff. Foto: PRIVAT

– Hvorfor vil du stille opp i saken?

– Jeg har ikke hatt så mange jeg kan relatere til som har pratet åpent om det å være ung og kronisk syk. Så jeg tenker at dette kanskje kan hjelpe andre i en lignende situasjon. Jeg ser jo ikke syk ut på utsiden, så jeg skjønner at mange ikke forstår.

Hun legger til:

– Jeg føler meg ensom i form av at kanskje ikke alle forstår sykdommen.

Veshovde: – Glad jeg er i jobb

Til tross for fraværsdager har Veshovde i dag vitnemål.

– Etter videregående fikk jeg avsluttet et kapittel med alle de som hadde behandlet meg dårlig, sier hun.

Nå har Veshovde et friår og jobber i butikk.

– Det hjelper å slippe å sitte hjemme med tankene, så jeg er glad jeg er ute i jobb.

Planen er å studere til neste år.

– Når jeg skal på universitetet håper jeg å finne gode venner.

– Det er veldig dritt å føle seg utenfor og jeg tror det er viktig å fortelle om dette, slik at andre som kjenner seg igjen ikke føler seg alene.

– Vi lever i et samfunn som er veldig individualistisk. Man får ofte høre hvor viktig utdannelse er. Om man ikke lykkes med utdanning og jobb vil mange oppleve at de selv er ansvarlig, og man kan føle seg mislykket og hjelpeløs. Men det er ikke alltid bare deg selv som kan løse alle problemer, sier von Soest.

Han mener det er en fare for at de som står utenfor i ung alder ikke finner tilbake i arbeidsmarkedet.

SMÅ SKRITT: Psykologiprofessor Tilmann von Soest sier at det å holde på med aktiviteter man anser som meningsfulle og å konsentrere seg om små skritt i første omgang, kan være til hjelp. Foto: Janne Møller-Hansen

– Jobb og utdanning er ikke bare viktig for senere karriere, men også for å få nye bekjentskaper.

Han oppfordrer til å ikke være redd for å søke hjelp i det offentlige eller private.

– Noen ganger trenger vi hjelp, og noen trenger kanskje litt mer hjelp enn andre. Det er ulike grunner til at folk havner utenfor, men det er viktig å hjelpe dem tilbake slik at de ikke mister troen på seg selv og gir opp.

