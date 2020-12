KOMMUNEOVERLEGE: Frode Berg i Rana Foto: Rana kommune

Nå kommer vaksineutstyret: − Endelig nærmer det seg

Rana har nå fått de første sprøytespissene og bomullsdottene som trengs for å kunne vaksinere innbyggerne sine.

Publisert: Nå nettopp

Kommunen i Nordland har torsdag fått det første vaksineutstyret, utsendt av Helsedirektoratet.

– Første del av forsendelsen er her. Så kommer det mer i morgen og enda mer over helgen, sier kommuneoverlege Frode Berg i Rana.

Han opplyser at de har bedt om å få utkjørt det til lageret samlet når alt har ankommet.

– Endelig nærmer det seg. Det er ikke det å få sprøytespisser og sprøyter som er spennende, men det som er spennende er hva vi skal bruke dette til.

Noen timers kjøretur unna ligger Meløy kommune. Der har de fått beskjed om at utstyret kommer fredag, sier kommunedirektør Adelheid Kristiansen til VG.

På tirsdag begynte Helsedirektoratet å sende ut vaksineutstyr til hele landet, der Nord-Norge får først. Det er fordi det tar lengst tid å komme til nord.

Det er postnumrene 8000 og 9000 som får utstyret først, opplyste assisterende helsedirektør Geir Stene Larsen til VG tirsdag. Det inkluderer blant annet Nordland og Troms og Finnmark.

Verken Bodø eller Tromsø har fått beskjed om når de vil motta utstyret ennå, opplyser de til VG.

14 millioner sprøytespisser

Utstyret omfatter alt fra vaksineutstyr til kjølebokser og temperaturmålere, som kommer i ulike forsendelser til kommunene, har FHI skrevet i en veileder til kommunene.

Helsedirektoratet skriver i en pressemelding at de har kjøpt inn 11,4 millioner sprøyter og 14 millioner sprøytespisser. Ulike vaksiner kan ha ulik dosering, derfor har de kjøpt inn sprøyter i ulike størrelser.

I tillegg til sprøyter og sprøytespisser sender Helsedirektoratet ut spritservietter til desinfisering av huden, bomullsdotter, plaster og avfallsbokser til brukte sprøytespisser, skriver de.

Klikk for å aktivere kartet

Torsdag kunne VG melde at den første vaksine-leveransen til Norge er på 9750 doser. Hvis Pfizer-vaksinen blir godkjent på lille julaften, vil det altså si at 5000 personer kan vaksines i romjulen.

Fra januar kan Norge få rundt 30.000 - 40.000 Pfizer-doser i uken.

De første dosene kan gå til sykehjem i Oslo og områdene rundt, også i Østfold, sa statsminister Erna Solberg (H) onsdag. Det er der de leveres, og det er for få doser til å dele opp og sende ut til alle kommunene, har hun forklart. FHI jobber med å vurdere hvilke prinsipper disse første dosene skal deles ut basert på. Les mer om det her.

Til nå har Norge spikret ferdig to avtaler om kjøp av vaksiner via Sverige, og det jobbes med fire til. Avtalen er ferdig for Pfizers vaksinekandidat, og Oxfords vaksinekandidat.