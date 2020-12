INTERESSERT: Trygve Slagsvold Vedum var positiv til Sture Pedersens kutt i formuesskatten, ifølge ordføreren. Foto: Marius Birkeland/Tore Kristiansen, VG

Vedum kontaktet Bø-ordfører: − Han skrøt av tiltaket

For tre uker siden tok Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum en telefon til ordføreren bak Bø kommunes kutt i formuesskatten. Ifølge Høyre-ordføreren skrøt partilederen av forslaget.

– Jeg var overrasket og synes det var fint at han ringte meg, sier ordfører i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen (H), til VG.

Kommunen med drøyt 2.600 innbyggere har slitt med fraflytting og vekket nasjonal interesse da de fra i fjor senket formuesskatten for innbyggerne.

Siden har norske «skatteflyktninger» tatt med seg milliardbeløp til den lille Høyre-kommunen.

Vedum slo på tråden

Dette oppstyret fikk også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum med seg. For tre uker siden ringte han direkte til Høyre-ordføreren. Ifølge Pedersen skrøt Vedum av tiltaket kommunen har innført.

– Han synes det var svært positivt at jeg prøvde å tenke utenfor boksen og spurte om jeg faktisk fikk disse folkene til Bø. Det bekreftet jeg, sier Pedersen om samtalen med Vedum.

– Sa han noe om hvorvidt han syntes dette var politikk som var aktuell for Senterpartiet?

– Han nevnte vel ikke ordrett Senterpartiet, men jeg opplevde ham som at dette var noe han ville se nærmere på.

FIKK TELEFON FRA VEDUM: – Dette er et forslag som Trygve kunne trenge i valget neste år, sier Bø-ordfører Sture Pedersen (H) om Bøs formuesskattekutt. Foto: Marius Birkeland

Bekrefter samtalen

VG har gjennom Vedums rådgiver Per Martin Sandtrøen bedt om et intervju med partilederen. I en e-post viser Sandtrøen til følgende sitat fra Vedum:

«Jeg refererte i Stortingssalen til sitatet «staten har forlatt oss» fra Sture Pedersen. Etterpå ble jeg utfordret om sentralisering av statlige arbeidsplasser i Bø kommune av en riksavis, og da ringte jeg til Sture Pedersen. Skal du snakke om folk, er det lurt også å snakke med dem.»

VG har stilt flere oppfølgingsspørsmål til partilederen uten å få svar. Han har foreløpig ikke svart på hva samtalen med Pedersen dreide seg om eller om hva han mener om skattekuttet i Bø.

Kommunalpolitisk talsperson i Senterpartiet Heidi Greni sier det ikke er noe som står i veien for at Senterparti-kommuner følger etter Bø.

– Ja, det er innenfor den kommunale selvråderetten så det er ingenting i veien for det, men det er ingen bærekraftig ordning. Det er ikke milliardærer nok til alle, understreker hun.

Slik kutter Bø formuesskatten I dag er formuesskatten på 0,85 prosent, etter et bunnfradrag er trukket fra.

0,15 prosent går til staten, mens 0,70 prosent går til kommunen. Den sistnevnte delen kan reduseres av den enkelte kommune. Fra 2021 skjer det i Bø.

Bø kutter den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent, slik at den totale formuesskatten i Bø blir 0,35 prosent. Vis mer

– Forslag Trygve kunne trenge

I forrige uke ble det også kjent at regjeringen gir Bø unntak fra regelverket om skatteutjevning slik at regjeringen sikrer kommunen tapet kommunen måtte ha. Dette gjelder for innbyggerne som bodde i kommunen før ordningen ble innført.

Pedersen mener saken i mediene har gått bort fra hva den egentlig handler om. han mener tiltaket ført og fremst er et godt distriktstiltak.

– Jeg har truffet en kjerne som Senterpartiet bør se på, og ikke skyte ned med en gang. Dette er et forslag som Trygve kunne trenge i valget neste år.

– Hvilket forhold har du til Trygve Slagsvold Vedum?

– Jeg har truffet han en eller to ganger. Ellers har vi ikke hatt noen tett kontakt, sier Pedersen, som legger til at Vedum ringte uoppfordret.

SP-ordfører vil kopiere Bø-modellen – får kritikk

I helgen skrev VG om at Senterpartiordfører Geir Inge Lien i vestlandskommunen Vestnes vil kopiere formuesskattendringen i Bø, noe han håpet ville lokke tilbake vestnorske kjendiser.

Tirsdag sier han til VG at han har fått negative reaksjoner fra partifeller.

– Jeg har fått reaksjoner, mest fra tidligere Sp-ordførere i Møre og Romsdal. Det har ikke vært noe positivt, akkurat.

– Hva går kritikken ut på?

– De har sendt tekstmeldinger og lagt inn kommentarer om at dette ikke er innertier. Så det er klart at i saken som har gått nå, så har jeg ikke høstet mye applaus fra eget parti eller egne medlemmer.

Han mener utredningen de har igangsatt har blitt fremstilt i mediene som et forsøk på å gjøre Vestnes til et skatteparadis. Det er ifølge ham ikke hensikten.

– Det klinger ikke godt med «et skatteparadis», og det er ikke det vi er ute etter. Jeg er ute etter å se på hvordan formuesskatten og beskatning generelt kan treffe godt. Nå har vi samme skattetrykk som sentrale østlandsområdet. Mer differensiering på formuesskatten hadde vært greit å se på.

– Hva slags innvirkning har tilbakemeldingene hatt på deg?

– Når det kommer tilbakemeldinger, så lytter man til grasrota. Det må man gjøre. For meg, når det gjelder formuesskatten, så har det vært på arbeidende kapital. Og jeg ser at det er problematisk å få til rent teknisk, så da må man se på andre løsninger. Men jeg synes formuesskatt på arbeidende kapital ikke er bra.

Har gått inn for økt formuesskatt

I Senterpartiets alternative budsjett for 2021 foreslår de å øke satsen i formuesskatten til 1 prosent og øke bunnfradraget til 1,8 mill. kroner.

Samtidig ønsker de å differensiere skatten på arbeidende kapital slik at driftsmidler som produksjonsutstyr og maskiner får mer rabatt, mens de øker skatten på aksjer.

– Den mest distriktsfiendtlige skatten vi har, den vil altså Senterpartiet øke, sa Frps Helge André Njåstad til NTB etter fremleggelsen.