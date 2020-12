STÅR OPP: Yusuf, Raghad og Sahra snakker ut om hvordan de mener de blir forskjellsbehandlet fordi de er flerkulturelle. Foto: Privat

Byttet navn for å få jobb: − Fikk høre at jeg ville skremme kundene

Raghad Jalghoum (21) har merket forskjell på hvordan folk behandler henne når hun har på hijab og når den er av. De siste årene har hun slitt hardt med å få en jobb ved siden av studiene.

Nå nettopp

For litt over en uke siden spurte vi i VG leserne våre på Snapchat om noen hadde opplevd rasisme. Flere tok kontakt. Tre av dem er Raghad Jalghoum (21), Sahra Hirsi (25) og Yusuf Abdulkadir Isak (21).

De tre forteller om opplevelser hvor de mener de har blitt forskjellsbehandlet som jobbsøker, student og kunde.

– Jeg føler meg ikke bra nok

– Jeg har vært utsatt for en del ubehagelige, og som jeg også vil kalle rasistiske, situasjoner på arbeidsmarkedet, sier Raghad Jalghoum.

NAVNEBYTTE: Raghad Jalghoum (21) sier hun har endret navn på CV-er for å øke sjansen for et jobbintervju. Foto: Privat

Flere med minoritetsbakgrunn opplever at det er vanskelig å få jobb. Nordmenn som har et utenlandsk navn har 25 prosent mindre sjanse for å bli kalt inn til et intervju, ifølge en undersøkelse fra 2012 gjort av Institutt for samfunnsforskning og Fafo.

Jalghoum endret navnet sitt for øke sjansen for jobb. Hun er opprinnelig fra Palestina og sier det påvirker psyken av å konstant få avslag.

– Etter mange år, så tenkte jeg «det er ikke noe vits». Jeg byttet navn og tok av hijaben min. Jeg tror ikke det er der problemet ligger, men at folk generelt har fordommer mot arbeidskapasiteten din når du er minoritet, sier Jalghoum.

Kampen mot rasisme har fått stor oppmerksomhet i 2020. Hør hvordan unge i Norge opplever rasisme i podkasten «Hvor farlig er det egentlig?»:

Du kan også høre podkasten på Spotify, iTunes eller andre podkastplattformer.

Siden Jalghoum både har brukt hijab og hatt et annet navn, sier hun at hun merker forskjell på folk når de skjønner at hun ikke er etnisk norsk.

– Jeg fått «ja» til et intervju, og når jeg kommer så er det sånn «å ja, er det du som snakket med meg?».

Et sted hun skulle levere en søknad opplevde hun å få beskjed at hun ville skremme vekk kundene med hijaben.

– Jeg fikk høre at jeg ville skremme kundene bort. Og jeg ble litt sånn overrasket over at man har en sånn holdning i det hele tatt, for det er jo mange som jobber med hijab, sier Jalghoum.

– Jeg føler meg ikke bra nok. Jeg mestrer ikke å være voksen, som alle andre på min alder.

les også «25 under 25»: For mange er rasisme en del av hverdagen

Hendelsen skjedde for et par år siden. Butikken Jalghoum søkte jobb hos er nå nedlagt, og regionssjefen har sluttet i jobben. Derfor er saken vanskelig å følge opp internt. VG har vært i kontakt med den aktuelle butikkjeden.

– Dette gjenspeiler ikke verdiene vi står for, forteller administrerende direktør i kjeden.

– Vi har butikker over hele landet, og skal også representere det mangfoldet Norge er. Jeg beklager at Jalghoum måtte oppleve dette. Slike hendelser skal ha konsekvenser hos oss. Vi skal ansette mennesker på bakgrunn av deres kompetanse og personlige kvalifikasjoner, og alt annet er bare en berikelse. Dessverre kommer det mennesker i mellom, og vi får aldri forsikret oss om at ikke noen trår feil. Med det sagt har vi både butikkledere og kunder med minoritetsbakgrunn, og vi er veldig opptatt av mangfold i alle ledd.

Halvparten mellom 15 og 25 år sier at de er redd for å gjøre noe som oppfattes som rasistisk, ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for VG.

Likevel opplever minoritetsungdom fordommer fra jevnaldrende.

STUDENT: Sahra Hirsi (25) startet podkast for å ytre seg. Det inviterer hun andre til en prat om blant annet rasisme. Foto: Privat

– Han forsto ikke hvordan han var rasist

Sahra Hirsi (25) sier hun har opplevd flere situasjoner som student i Oslo.

Hun beskriver det som «indirekte, passiv diskriminering». Hun sier det er tydelig at noen har negative fordommer mot nordmenn som ser ut som henne.

– En medstudent som sa at han aldri har snakket med «en kvinne som ligner på meg», eller «har sett en kvinne som lignet på meg», som var utdannet.

Hirsi har somalisk bakgrunn og er også oppvokst i England. En seminarleder ved Universitetet i Oslo (UiO) skal ha sagt til henne at hun snakket bra engelsk og var flink til å være av «sitt folk». Kommentaren satte henne og andre ut.

– Intensjonen hans var ikke å være frekk, men han forsto ikke hvordan han var rasist når han kommenterte på den måten, sier hun og legger til:

– Det er mange som sikkert tenker – når de ser meg – at jeg ikke klarer å snakke enten norsk eller engelsk. Eller bare dømmer meg og setter meg inn i en bås.

VG har snakket med UiO. De svarer at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men at de understreker at læringsmiljøet hos dem skal være trygt og inkluderende for alle studenter.

25-åringen valgte å starte podkasten «Spoken by Sahra» hvor hun inviterer andre til en prat om blant annet rasisme og diskriminering.

– Grunnen til at jeg startet med podkasten var at jeg følte at det var stor mangel på folk som ligner på meg som har podkast.

les også Avpubliserer «Nissene over skog og hei» etter kritikk for «blackface»-karakter

– Mer akseptable for ulike mennesker

Yusuf Abdulkadir Isak (21) sier han opplever å bli mistenkeliggjort, og sier det tærer på. Han har opplevd å bli anklaget for å stjele en gang da han skulle kjøpe mat etter jobb. Han mener mange forskjellsbehandler uten å tenkte over det.

– Min generasjon er mer akseptable for ulike mennesker og mennesker med minoritetsbakgrunn, sier han.

Situasjonen endte med at Yusuf fikk gå derfra, men det fjernet ikke ubehaget ved å bli uskyldig mistenkt for noe foran andre mennesker.

Senterleder der hendelsen hendte forteller at de har nulltoleranse for rasisme på senteret, men at de har tenkt at slikt ikke skjer hos dem.

Isak mener samfunnet er på vei i en positiv endring etter et år med økt fokus på rasisme.

– Jeg synes at det blir tatt mye mer på alvor i år enn det har blitt i tidligere. Rasisme er noe som har pågått så lenge mennesker av ulik bakgrunn har levd med hverandre og vært i samme samfunn.

Isak beskriver rasisme som et plaster som må av for at samfunnet skal gro.

– Det har skjedd med Black lives matter-bevegelsen i år, plasteret har blitt revet av. Nå må vi kjenne på den vonde delen, for at det skal bli bedre.

Hør hva han har opplevd i podkasten over.

Publisert: 13.12.20 kl. 14:29

Mer om Diskriminering Hijab Student Følelser Jobb