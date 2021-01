Disse personene har eks-milliardæren forbindelser til: En er dømt for grovt ran. En annen er dømt for grovt bedrageri. En tredje solgte utstyr for flere millioner kroner, samtidig som han ventet på å sone en dom for grovt heleri.

Vollviks ukjente smittevern-nettverk

Til sammen solgte de smittevernutstyr til kommuner og helseinstitusjoner for over ni millioner kroner i fjor.

Våren 2020 fylles et lager utenfor Bergen med munnbind, håndsprit og annet smittevernutstyr. Pandemien har fått den tidligere Chess-gründeren til å snu seg raskt.

I mai avdekker VG at Idar Vollvik har fått to parti munnbind stanset i tollen. Munnbindene kan være forfalsket, konkluderer Legemiddelverket.

Tre måneder senere, i september, pågripes seriegründeren.

Politiet sikter ham for å ha pakket om ikke-medisinske munnbind og solgt dem som medisinske.

Vollvik nekter straffskyld, men erkjenner å ha pakket om munnbind. Saken er fremdeles under etterforskning, opplyser politiet til VG.

To uker etter siktelsen kommer politiet med en ny melding:

Vollviks munnbind har «bedre kvalitet enn fryktet».

Snart reklamerer Vollvik igjen for smittevernutstyr på Facebook, nå med en ny tekst:

«Norges mest testede munnbind».

VG har de siste månedene kartlagt hvem som har solgt smittevernutstyr til norske kommuner i 2020.

Minst fem av selskapene i VGs oversikt har markedsført Vollviks smittevernprodukter.

Hvem er det egentlig Idar Vollvik har samarbeidet med?

• I en liten bygd i Nordland kjører en av dem en dyr Porsche. Han er tidligere dømt for grovt bedrageri. Bilen er registrert på et selskap som inntil nylig var drevet av Idar Vollvik.

• En annen startet opp et eget smittevernselskap, like etter at pandemien rammet. Han har gått konkurs flere ganger tidligere. Under pandemien har han solgt smittevernfrakker som ikke kan brukes mot corona.

• En tredje solgte Vollviks munnbind til Arendal kommune. I dag jobber kommunen fremdeles med å avklare kvaliteten på produktene. Mannen som solgte munnbindene, er dømt for grov hvitvasking og heleri.

• En fjerde er straffedømt en rekke ganger tidligere, blant annet for grovt ran.

De fire personene eier aksjer eller har sentrale roller i flere av Vollviks selskaper.

Tre dager etter at VG sendte Vollvik spørsmål om denne saken, gikk han ut i Bergensavisen og sa at han nå vil avvikle salget av smittevernutstyr.

Salget av smittevernprodukter har «totalt sett ikke vært noen god erfaring for oss, men dog en erfaring», skriver Vollvik til VG.

Totalt har Vollvik og samarbeidspartnerne hans solgt smittevernutstyr til bruk i sykehjem, barnehager og hjemmetjenester for over ni millioner kroner i 2020.

Selskapene har også markedsført seg overfor private aktører. Hvor mye utstyr de har solgt på dette markedet, er ukjent for VG.

Vi begynner i Bømlo.

23. mars er åtte personer døde som følge av coronaviruset. På sykehusene går antallet innlagte raskt oppover.

Samme dato ser selskapet IT-Healthcare AS dagens lys:

Torbjørn Stølen (41) er styreleder og daglig leder i det nye selskapet. Han er bosatt i Bømlo, har gått konkurs tre ganger og fått ett selskap tvangsoppløst.

Overfor VG bekrefter Stølen at han aldri tidligere har solgt smittevernutstyr.

Det nye selskapet hans har en tydelig visjon, ifølge nettsiden:

«Vi skal begrense spredning av smitte av koronaviruset i hele verden og skape en tryggere hverdag for folk».

Austrheim kommune i Nordhordland har en annen erfaring:

I slutten av mars bestiller Monika Kvamme, kommunalsjef for helse og omsorg, smittevernutstyr for nesten 50.000 kroner av Stølens selskap.

Smittevernfrakkene kommer 26. juni, etter at kommunen har purret i tre måneder.

Det er ikke det eneste problemet, ifølge Kvamme.

4. september skriver hun en e-post til daglig leder Torbjørn Stølen:

«Austrheim kommune har kjøpt smittevernutstyr hjå dykkar firma og me ser på merkinga at det er frå Idar Vollevik. Vi kjøpte bl.anna 200 smittefrakker som er av så dårleg kvalitet at vi ikkje kan bruke dei til korona testing».

Totalt 13 kommuner har kjøpt smittevernutstyr fra IT-Healthcare AS i 2020, viser VGs kartlegging.

Da Tydal kommune i Trøndelag klaget på kvaliteten på frakkene den bestilte fra Stølens selskap, ble kommunen kontaktet av en kvalitetsleder i Vollviks selskap Vovi AS, ifølge en e-post VG har fått innsyn i.

Frakkene kom for sent som følge av forsinkelser hos leverandøren, forteller Torbjørn Stølen til VG.

– Kommunene ble skadelidende. Det var ikke noe hyggelig.

IT-Healthcare var ikke alene om å slite med dårlig kvalitet og sene leveranser i denne perioden, understreker han.

– Vi gjorde så godt vi kunne. Vi var med på den nasjonale dugnadsånden, tok masse risiko og har levert til kommunene som vi skal, sier Stølen.

Dokumentasjonen for Tydal og Austrheims smittevernfrakker kommer fra Vollviks selskap Vovi, opplyser han.

Torbjørn Stølen eier aksjer i to Vollvik-selskaper It-Healthcare har solgt Vollviks smittevernutstyr

Utover dette vil ikke Stølen svare på hvilket forhold han har til Idar Vollvik.

Før jul sendte VG en rekke spørsmål til Vollvik om denne saken. Han har ikke svart på disse, men skriver følgende i en e-post til VG:

«Vovi deler ikke ut informasjon om sine kunder, men kan uttale følgende:

I starten på pandemien var det meget stor etterspørsel etter ulike typer smittevernutstyr. Det var til dels store utfordringer på leveringstid til Vovi og derved også ut fra Vovi».

Vollvik svarer ikke på spørsmål om Austrheim og Tydal kommune, men skriver at alle reklamasjoner er «ryddet opp i» bortsett fra én.

«Totalt har vi mer en 1600 bedrifter/offentlige etater som handler hos oss, og Vovi har svært gode og ryddige forretningsrelasjoner til disse», skriver Vollvik.

Han svarer ikke på VGs spørsmål om hvilket forhold han har til Torbjørn Stølen.

Austrheim kommune venter fremdeles på nye smittevernfrakker fra IT-Healthcare AS, slik Stølen lovet dem i september.

I januar opplyser Stølen til VG at han nå vil kreditere beløpet.

Vi skal videre til Nordland.

12. mars klokken 17.26 er det bare noen timer siden en hel nasjon holdt pusten.

Fra talerstolen sa statsminister Erna Solberg at regjeringen om kort tid skulle innføre de strengeste tiltakene vi har sett i fredstid.

34 minutter før Norge stenger legger Kim Bjørklund Fossen (42) ut sin første Facebook-status på en stund:

«Hei alle. Jeg og mitt firma har kjøpt inn ca 1,8 millioner flasker med antibac» «Vi har også 1600 kartonger engangshansker»

De som trenger utstyr, kan bare ta kontakt, oppgir han.

Kort tid senere tikker tilbakemeldingene inn i kommentarfeltet:

«Grattis med gullkalv», skriver en.

«Tippa du gnir deg i hendern nu», skriver en annen.

«Intelligent trekk», mener en tredje.

Kim Bjørklund Fossen er daglig leder og styreleder i selskapet Zensotec AS.

Selskapet driver med kjøp og salg av rengjøringsmidler og maskiner, ifølge Brønnøysundregistrene.

I 2020 satser selskapet også på salg av smittevernutstyr.

VGs kartlegging viser at minst to andre personer selger smittevernutstyr på vegne av Zensotec AS:

En av dem heter Gunvald Birkelund (40). Birkelund er styremedlem i Vollviks Geddit AS – og sier til VG at han er venn av Idar Vollvik Han er også styreleder og daglig leder i Digital Invest AS, inntil nylig Vollviks selskap



Birkelund er bosatt i Meløy kommune i Nordland. På en fotballbane i kommunen henger en reklameplakat for mobilappen Geddit:

De siste årene har Vollvik satset stort på denne appen.

I 2018 gikk Geddit AS med et underskudd på 12,5 millioner kroner, ifølge E24.

Våren 2020 sender Birkelund flere e-poster til kommuner og tilbyr smittevernutstyr, ifølge dokumenter VG har fått innsyn i.

Blant varene han tilbyr, er håndsprit fra Vollviks selskap, Vovi AS.

I 2012 ble Birkelund dømt for grovt bedrageri og en rekke andre økonomiske lovbrudd.

Han ble fratatt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år, ifølge en dom fra Hålogaland lagmannsrett.

VGs undersøkelser viser at han har gått konkurs minst fire ganger tidligere og fått to selskaper tvangsoppløst.

28. mars skriver Birkelund til Rana kommune:

«Vi leverer til både Bodø Sykehus, en rekke kommuner i Nordland samt generelt i hele landet. Ta gjerne kontakt så er vi behjelpelig med utstyr».

Nordlandssykehuset, som Bodø Sykehus er underlagt, sier det aldri har kjøpt utstyr fra noen av selskapene Birkelund er tilknyttet, men at sykehuset mottok et tilbud fra ham i mars.

– Det var så dyrt at det var uaktuelt, skriver kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset til VG.

I dag sier Birkelund:

– Skriver jeg at vi har solgt til Bodø sykehus? Det er så lenge siden, jeg husker ikke eksakt hva som ble sagt.

Birkelund tror det kan skyldes at en person som hadde bestilt varer av dem, skulle selge varene videre til sykehuset.

– Jeg tror ikke vi har solgt til noen sykehus direkte. Det var snakk om en mellomlevering. Detaljene skal være usagt, jeg husker ikke eksakt, sier han.

Zensotec AS, som Birkelund selger utstyr for, hadde null kroner i omsetning i fjor, ifølge Brønnøysundregistrene.

I løpet av våren selger selskapet smittevernutstyr for over 730.000 kroner til norske kommuner, viser VGs kartlegging.

Zensotec AS eies delvis av et annet selskap, som drives av Morten Waal Presthagen. Waal Presthagen er styreleder og daglig leder i BP Gruppen AS og omtaler seg som venn av Idar Vollvik.

På starten av 2000-tallet var Waal Presthagen en kjent skikkelse for politiet på Østlandet.

Til sammen er han straffedømt minst syv ganger, blant annet for grovt ran og narkotika- og våpenkriminalitet.

De siste årene har Waal Presthagen drevet med solskjerming.

I mars 2020 skriver han en e-post til Oslo kommune:

«Hei vi kan tilby dere antibac, hansker og munnbind alt er godkjent og for en rimelig penge, alt dette kan leveres i løpet av kort tid».

Waal Presthagen husker ikke at han har sendt et slikt tilbud til kommunen:

– I så fall ble det ikke noe av salget, sier han til VG.

– Jeg har ikke solgt én hanske eller maske.

Waal Presthagen omtaler Vollvik som en venn. Han henviser alle spørsmål om smittevernutstyr til Birkelund.

I perioden mars til september har åtte kommuner kjøpt smittevernutstyr fra selskaper Waal Presthagen, Birkelund og Fossen er involvert i, viser VGs kartlegging

Bodø kommune visste ikke at det var Zensotec AS den handlet med før den fikk fakturaen. I salgsprosessen hadde kommunen kontakt med et annet Nordlands-basert selskap, opplyser innkjøpskoordinatoren til VG.

Bodø kommune handlet desinfeksjonsmidler for 500.000 kroner.

I ettertid har kommunen gjenkjent merket på desinfeksjonen. Det var Vovi Clean.

I dag selger ikke Zensotec AS lenger desinfeksjon fra Vollviks selskap, ifølge Fossen og Birkelund.

– Kjøpte dere munnbind av Vovi?

– Ja, lite grann. Vi har ikke hatt noen klager på dem, sier Birkelund.

Zensotec AS begynte å selge smittevernutstyr våren 2020, for å overleve i et krevende marked, forteller daglig leder Fossen.

– Hva kan dere om smittevernutstyr?

– Vi setter oss inn i og leser oss opp på produktene vi har og databladene (informasjonsark) som følger med. Det er klart vi har hatt fokus på smittevernproduktene i disse tider. Vi vil gjøre alt riktig.

Fordi selskapet driver med renholdsprodukter, har de kjennskap til flere av produktene fra før, oppgir han.

Birkelund anslår at selskapet har omsatt for omtrent fire millioner kroner siden oppstarten våren 2020:

– Det er ikke «hæstgærnt».

Han kjører en Porsche i millionklassen. Bilen er registrert på selskapet Digital Invest AS. Inntil nylig var Idar Vollvik styreleder og daglig leder i dette selskapet.

I november får Digital Invest ny toppsjef:

Gunvald Birkelund.

Vollvik har ikke besvart VGs spørsmål om hans forhold til Birkelund, Fossen eller Waal Presthagen.

Vi skal videre til Porsgrunn.

Lørdag 4. april er Anne Tilly Aas bekymret.

Aas er spesialrådgiver for helse og omsorg i Porsgrunn kommune. Varene kommunen har bestilt fra et Lyngdal-basert selskap, lar vente på seg.

Aas skriver en e-post til økonomirådgiveren i kommunen:

«Hatt en alvorsprat med (....) vår «forhandler» for varene i Lyngdal. Vi har mottatt det vi skulle av hydrogenperoksid og hånddesinfeksjon, men venter fortsatt på masker, hetter og smittefrakker», skriver hun.

I 2014 ble «forhandleren» dømt til 90 dagers fengsel for grovt uaktsomt heleri.

Porsgrunn kommune bestilte smittevernutstyr for 450.000 kroner av forhandleren.

– Det ble levert sprit, men munnbind og smitteverndrakter uteble gang på gang selv etter jevnlig purringer, sier rådgiver for økonomi og finans, Alexander Mokkelbost, til VG.

– Disse ble til slutt avbestilt da vi mistet troen på at dette noen gang kom til å bli levert.

Forhandleren ønsker ikke å kommentere saken i VG, og henviser til selskapet som har levert varene:

Dafa Group AS.

Dette selskapet eies og styres av 27 år gamle Daniel Færøykavlen fra Lyngdal.

Færøykavlen ble i 2018 dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri, slik VG tidligere har omtalt.

Retten mente 27-åringen hadde oppbevart store mengder narkopenger for hovedmannen i den såkalte «Breaking Bad»-ligaen, ifølge dommen.

Færøykavlen mener han er uskyldig dømt og håper at Gjenopptakelseskommisjonen vil ta saken hans opp til behandling.

Han har fremdeles ikke sonet fengselsdommen.

Færøykavlen husker ikke episoden fra Porsgrunn og sier det var mange bestillinger å håndtere i startfasen av pandemien.

– Det må ha vært en bestilling som ikke har kommet frem til meg. Jeg har egentlig vært veldig flink til å levere alt utstyr.

I løpet av våren 2020 selger Færøykavlens selskap, Dafa Group AS, smittevernutstyr for 6,6 millioner kroner til åtte kommuner, viser VGs kartlegging.

Påsken 2020 lander et privatfly på nedstengte Flesland i Bergen. Svenskene om bord skal angivelig selge smittevernutstyr.

Politiet finner ut at dette ikke stemmer – og avviser flyet.

Flyet er chartret av Daniel Færøykavlen. En av de fire om bord viser seg å være dømt for medvirkning til grovt ran.

Etter å ha nektet flyet adgang, blir politiet oppringt av Idar Vollvik.

Vollvik har ikke svart på VGs spørsmål om privatflyet, men politiet mener at det dreide seg om et møte.

Færøykavlen sier senere til VG at han ikke visste hvem passasjerene var.

Da flyet ble avvist, gikk handelen i vasken, oppgir han.

Daniel Færøykavlen eier aksjer i Vollvik-selskap Færøykavlen er tidligere styreleder i et Vollvik-selskap, som nå er konkurs

4. juni får Lyngdal kommune et tilbud Færøykavlen:

«Har fått inn 1 280 000 Million Munnbind på lager i Lyngdal».

«Noe dere har behov for? Fikk laget mitt eget varemerke nå i samarbeid med legemiddelverket og tollvesen i Norge».

Lyngdal kommune takker nei.

VG har spurt Tolletaten og Statens legemiddelverk om de har utviklet et slikt varemerke i samarbeid med Færøykavlen.

– Legemiddelverket inngår ikke denne type samarbeid. Dette ligger langt utenfor vår rolle som fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr, skriver enhetsleder i Statens legemiddelverk, Tove Gullstein Jahr, til VG.

– Vi synes det er drøyt at en aktør bruker en slik usann påstand.

Tolletaten opplyser til VG at den ikke inngår samarbeid med enkeltfirmaer.

Arendal kommune bestilte munnbind fra Færøykavlen i mars i år.

Da kommunen fikk regningen, viste det seg at munnbindene i realiteten var levert av Vollviks selskap.

I dag jobber kommunen med å avklare kvaliteten på utstyret.

Kommunen opplyser til VG at den gjør grundigere undersøkelser som følge av at Vollvik ble siktet i september og etter å ha lest om Færøykavlen i VG i høst.

Dafa Group AS kjøpte to partier med munnbind fra Vovi AS i starten av pandemien, sier Daniel Færøykavlen til VG.

Ett av partiene er solgt videre til Arendal, ifølge ham.

Vollvik har ikke besvart VGs spørsmål om disse munnbindene. Han har heller ikke besvart VGs spørsmål om hvilket forhold han har til Færøykavlen.

Færøykavlen garanterer at munnbindene som er levert til Arendal kommune, holder god nok kvalitet:

– Det er 110 prosent, sier han.

På spørsmål om «samarbeidet» med Legemiddelverket og Tollvesenet, sier Færøykavlen at han har brukt en «litt feil formulering».

– Når jeg refererer til samarbeid, vil jeg si at jeg har tett kommunikasjon, det har jeg hatt med Tollvesenet og Legemiddelverket.

– Ok, så du har ikke fått utviklet et eget varemerke?

– Jeg har et eget merke, jo. På munnbind.

– Men det er ikke i samarbeid med Tollen og Legemiddelverket?

– Ikke i den forstand. Men det har vært tett kommunikasjon, sier Færøykavlen og understreker at han var opptatt av å følge reglene.

Forsinkelsene om våren og sommeren skyldtes at det tok lang tid å fortolle varer som kom over grensen til Norge, sier han.

I perioder var det også begrensninger på hvor mange varer bedriftene fikk ut av Kina.

Det var viktig at nye aktører kom på banen da krisen rammet, mener Færøykavlen.

– Den største skandalen er at Norge ikke hadde et beredskapslager, mener han.

– Det er takket være alle som har hevet seg på bølgen, lagt ned en innsats og etablert arbeidsplasser i en tøff tid, at kommuner fikk tak i utstyr.