MØTE: Et fellesmøte med sykehusdirektørene i Helse Sør-Øst diskuterte konsekvense av den engelse virusmutasjonen på østlandet. Foto: Mattis Sandblad

Nordre Follo-utbruddet: Sykehus i Oslo-regionen øker til nivå 5 for pasienter fra nærliggende kommuner

Flere videomøter, strengere smittevern og utstrakt bruk av hurtigtesting blir ny standard for pasienter fra Oslo-området.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sykehusdirektørene i Helse Sør-Øst møttes i dag klokken 12.00 for å diskutere konsekvensene den engelske virusmutasjonen påvist i Nordre Follo.

Et tema på møtet var om man skulle utsette planlagte operasjoner og poliklinikktimer for pasienter som kom fra en av kommunene på regjeringens «tiltakssone». Etter møtet er det klart at dette ikke blir tilfelle for kommunene rundt Nordre-Follo.

STENGT: Den britiske varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo. Hele kommunen stenges ned fram til onsdag, og innbyggerne bes om ikke å reise noe sted. Foto: Torstein Bøe

– Det vil si at vi gjør om de polikliniske timene vi kan til digitale konsultasjoner. Utover det kommer vi til å ta imot pasienter fra disse kommune, men de vil bli håndtert som om de kan være smittet, det vil si at vi tester flere pasienter og bruker munnbind på pasienter og ansatte i større utstrekning enn før, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF til VG.

I utgangspunkt skal Helse Sør-Øst drive med tilnærmet normal drift, ifølge Lofthus.

Kommunene som pr. nå er en del av regjeringens «tiltaksone» er de ti østlandskommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler og Ås i tillegg til Nordre Follo.

Alt for å begrense smitte

Hovedpoenget med nivåøkningen er å forhindre at det muterte engelske viruset kommer inn på sykehuset ukontrollert.

– Vi må være enda mer årvåkne med disse pasientene og det krever mer ressurser av oss for å forhindre smitte. Vi vil ikke ha dette muterte viruset inn på sykehuset uten at vi har kontroll på det. Episoden på Drammen sykehus har vist oss hvilke konsekvenser det får når vi må stenge ned hele avdelinger, sier Lofthus.

Strengere kontroll

Som følge av økningen til Nivå 5 for pasienter fra «tiltakssonen» blir det nå innført strengere besøksrutiner og adgangskontroll.

– Vi har hatt adgangskontroll hele tiden, men nå strammer vi inn på denne og innfører i tillegg strengere besøksregler. Det betyr i praksis at det kun er for barn, pasienter i livets sluttfase, fødende i fødselssituasjon og der det er helt nødvendig med ledsager at vi tillater besøk. Alt for å begrense smitte vi ikke har kontroll på inn i sykehuset., avslutter Lofthus.

Strengere for Nordre Follo: Ansatte må holde seg hjemme - enkelte pasientgrupper prioriteres

Helse Sør-Øst hadde et lignende møte i går der håndteringen av Nordre-Follo ble bestemt.

– I denne situasjonen bes ansatte som bor i Nordre Follo om å holde seg hjemme, så sant de ikke har en kritisk funksjon som gjør at vi trenger dem på jobb. Da skal de være testet og bære smittevernutstyr, sier Lofthus.

– Når det gjelder pasienter fra Nordre Follo så gjør vi om det vi kan til digitale timer. Men vi vil prioritere øyeblikkelig hjelp.

I tillegg ble det besluttet at sykehusene skal følge opp pasienter fra Nordre Follo der pasienten vil kunne få en dårligere prognose uten utredning og behandling, som ved f.eks kreft. Videre skal psykisk helse, rusbehandling samt føde, barn og unge prioriteres.

Dette er sykehusene som deltar på møtet:

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Louisenberg sykehus

Diakonhjemmet.