Svein Andersen ble Norges første fullvaksinerte

Søndag fikk 67-åringen Svein Andersen andre dose av Pfizer-vaksinen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Søndag 27. desember ble Svein Andersen den første i Norge til å motta vaksine mot coronaviruset. For å bli fullvaksinert, trenger man en dose til. Klokken 12 søndag ble Andersen også den første til å motta den andre dosen.

– Jeg føler meg litt beæret, sier Andersen etter at vaksinen ble satt.

Det var sykepleier Maria Golding som satte den historiske vaksinen søndag.

Andersen forteller at han har hatt det fint siden han mottok den første dosen.

– Det føltes ikke noe annerledes enn den første, så jeg tror dette skal gå helt greit.

Andersen bor på Ellingsrudhjemmet og fikk både første og andre vaksinedose der. Ellingsrudhjemmet var det første sykehjemmet i Oslo til å bli rammet av coronaviruset 14. mars.

Som fullvaksinert håper han at livet på sikt vil bli litt mer som normalt.

– Jeg håper det kan bli lettere for folk å komme på besøk til meg, sier han.

FØRSTE FULLVAKSINERTE: Søndag ble osloborger Svein Andersen (67) første nordmann til å motta den andre og siste dosen av coronavaksinen. Dermed er han fullvaksinert.

– Gjevt

Rundt en time før Andersen fikk satt den andre vaksinen, snakket VG med Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap). Han beskriver det som «gjevt» at en oslobeboer er første til å bli fullvaksinert.

– Det er en milepæl og en spesiell anledning. Det er andre gangen Svein blir vaksinert, så vi visste dagen skulle komme, men det er klart det er første gang en nordmann blir ferdig med vaksineringen så jeg føler det er nesten like gjevt.

Da Andersen fikk første dose av vaksinen fortalte han at han aldri hadde vært i tvil om at han ville ta vaksinen.

– Det er litt rart, nesten litt historisk. Nesten som da Armstrong gikk på månen, sa han om å være den første til å få vaksinen i Norge.

Søndag forteller han at han av en ansatt på Ellingsrudhjemmet har blitt omtalt som «Svein Armstrong».

FØRSTE DOSE: 27. desember ble Svein Andersen (67) den første i landet til å motta første dose av coronavaksinen, mens sykepleier Maria Golding (t.v.) ved Ellingsrudhjemmet ble den første til å sette den. Foto: Fredrik Hagen

Fullført første runde

Oslo kommune fikk alle de 2000 første dosene av Moderna-vaksinen. De har fullført første runde med vaksinering i sykehjem og har startet massevaksineringen på 15 forskjellige steder i byen.

– Når blir alle sykehjemsbeboerne fullvaksinert?

– Nå starter vi med de som fikk vaksine i romjulen, og neste uke begynner vi på de fem første sykehjemmene vi vaksinerte i romjulen. Den store delen vil få om en uke og da gjenstår det fire sykehjem hvor det hadde oppstått smitteutbrudd hvor vi venter med første dose til uke to, sier helsebyråd Steen.

På spørsmål om hva et betyr for Oslo at sykehjemsbeboere nå blir fullvaksinert svarer Steen at det er to aspekter som er viktige:

– Det ene er at jeg tror en stor byrde løftes av skuldrene til både de som jobber på sykehjemmene, til pårørende, de som bor der, men også Oslos befolkning. De som bor på sykehjemmene er de mest risikoutsatte, og å få beskyttet dem tar en byrde av skuldrene, sier han.

– Det andre aspektet er at vi må minne oss på at dette ikke vil endre smittetrykket i byen generelt. Så vi må fortsette å opprettholde smittevernreglene. Det kommer til å ta veldig lang tid før vi får vaksinert en stor del av Oslos befolkning.

Må fortsatt følge smittevernreglene

Andersen har fått coronavaksinen fra Pfizer. Fredag ble Roger Walter Holland den første til å motta Moderna-vaksinen i Norge. Også han skal få en dose nummer to.

– Vi som har sittet inne hele vinteren kan etter hvert komme ut, klemme og snakke. Det er viktig, sa Holland til VG.

Men foreløpig er det slik at også de som er vaksinert må følge smittevernreglene.

«Vi vet ennå ikke hvor godt vaksinene hindrer smittespredning. På sikt vil det trolig komme lettelser, men foreløpig må de som er vaksinert fortsatt følge gjeldende smittevernregler».

Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider. Det står også at vi mest sannsynlig må leve med de grunnleggende råde som god hånd- og hostehygiene, holde mer avstand og holde oss hjemme når vi er syke litt lenger.

Det er også karanteneplikt selv om man er vaksinert, skriver FHI.