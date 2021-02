DYSTRE UTSIKTER: Ved stortingsvalget i 2017 fikk Fremskrittspartiet, under ledelse av Siv Jensen, 15,2 prosent oppslutning. Nå sliter Frp med å komme opp på et tosifret tall på meningsmålingene. Foto: Harald Henden

Forskere om Frp-fall: − Kommer i en skvis

Sentraliseringspolitikk og coronapandemien peker ekspertene på når Frps oppslutning nå synker. – I skvis mellom opposisjon og regjering, sier valgforsker Johannes Bergh.

I VGs februarmåling får Fremskrittspartiet 8,7 prosent, og bare en tredel av velgerne fra 2017 sier de fortsatt vil stemme på Frp.

Nesten hver femte Frp-velger går til Senterpartiet.

Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap ved NTNU, tror velgerflukten til Sp kan skyldes politikken partiet var med på å iverksette da Frp var i regjering.

– Frustrasjonen og sinnet mot sentraliseringspolitikken er så stor at også Frp får passet sitt påskrevet nå, sier han.

Han tror Senterpartiet har fanget opp noe av misnøyen blant Frp-velgerne.

– Senterpartiet har nok kommet med en del utspill som er beregnet på folk som tidligere har stemt Frp i distriktene, sier Jenssen.

VALGFORSKER: Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap på NTNU, mener bakgrunnen for Frps nedgang er sammensatt. Han mener partiet både mot slutten av regjeringsperioden og under pandemien har kommet i skyggen av Høyre. Foto: Elin Iversen/NTNU

Han peker på at Frp har vært med på å iverksette omfattende reformer – som regionreformen, kommunereformen og politireformen – mens de satt i regjering.

– Partiet har ikke bare vært en passiv heiagjeng, men en aktiv deltager i regjeringens sentraliseringspolitikk. Det at de nå kommer med bomveiprotester og protest mot co₂-avgifter hjelper lite, sier han, og fortsetter:

– Det er mer enn prisen på diesel som er problemet i distriktene når bensinstasjonen er nedlagt.

Jenssen mener bakgrunnen for den synkende oppslutningen sammensatt, og NTNU-professoren peker både på regjeringsslitasje og interne konfliktene i partiet noen av årsakene.

– Frp er uenige om flere ting internt, og eksklusjonene som har vakt den oppsikt den siste tiden, føyer seg inn i et mønster der den delen av partiet som Siv Jensen kaller «nasjonalkonservative» nok føler seg utrygge, sier han.

Todal Jenssen tror de interne spenningene i Frp virker handlingslammende på partiet.

– Ikke minst gir det utslag hos de mest frittalende representantene, som vanligvis har sagt de mest oppsiktsvekkende tingene og fått de største medieoppslagene, sier han.

– I skvis mellom opposisjon og regjering

I tillegg til at Frp lekker velgere i stor skala til Sp i VGs februarmåling, har én av fire som stemte partiet i 2017 nå satt seg på gjerdet.

– Vi har sett flere målinger der Frp mister velgere til «vet ikke»-gruppen. Det kan være et tegn på at det er lite entusiasme blant velgerne, og at de mangler motivasjon til å stemme Frp, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Han tror den fallende oppslutningen også er uttrykk for at partiet sliter med å markere seg tydelig.

– Innvandringspolitikk er for eksempel ikke noe som diskuteres for tiden, påpeker han.

– Frp kommer i en skvis mellom det å være i opposisjon og å støtte regjeringen, og da kommer de i skyggen av partiene på begge sider. Det at de inngår forlik også med rødgrønn side, som vi har sett under coronapandemien, bidrar kanskje heller ikke til å fronte Frps politikk.

Johannes Bergh, leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Foto: Institutt for samfunnsforskning

Bergh mener overgangene fra Frp til Senterpartiet kan ha mye å si for balansen i norsk politikk, ettersom velgerne skifter fra borgerlig til rødgrønn side.

– Det er vanskelig å si akkurat hvorfor de går over, men det kan tenkes at det er et uttrykk for en protest mot sittende regjering og at velgerne vil ha en ny kurs, som Senterpartiet jo representerer, sier Bergh.

– De appellerer delvis til de samme velgerne, blant annet gjennom en retorikk der det er et motsetningsforhold mellom vanlige folk mot elitene. Det pågår også en debatt om miljø og klima hvor Fremskrittspartiet og Senterpartiet står ganske nær hverandre, legger han til.

Partileder Siv Jensen (Frp) på pressekonferansen etter at de fire borgerlige partiene ble ferdig med budsjettforhandlingene i desember 2020. Bak står kunnskapsminister og partileder Guri Melby (V), barne- og familieminister og partileder Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og statsminister og partileder Erna Solberg (H). Helt til høyre Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Tore Kristiansen

Skiller seg ikke ut i mengden

Åsta Dyrnes Nordø, forsker på politisk deltakelse ved NORCE forskningsinstitutt i Bergen, tror Fremskrittspartiet hadde håpet på å få oppmerksomhet rundt saker de har sakseierskap til – som innvandring og skatter og avgifter – da de trakk seg ut av regjeringen i januar i fjor.

– Men så kom coronapandemien, og i krisetider er det ofte sånn at partipolitikk settes delvis til side. Frp har derfor ikke helt fått utnyttet posisjonen som opposisjonsparti til å rette fokus mot kjernesakene sine det siste året, noe jeg tror er en del av bildet, sier Nordø.

En utfordring er å skille seg ut i mengden av partier for velgerne når coronapolitikken står i fokus, forteller Nordø.

– Til tross for at de har fått markert seg mer den siste tiden, blant annet ved å sikre stortingsflertall for oppheving av regjeringens skjenkestopp, er det utfordrende å komme på banen med det som er deres egentlige kjernesaker, sier hun.

ISF-forsker Johannes Bergh tror Fremskrittspartiet kan få økt appell om de får satt kjernesakene sine på dagsorden.

– De kan vinne oppslutning gjennom saker knyttet til helse og eldreomsorg eller samferdsel, som er saksfelt der de har troverdighet. Hvis denne typen saker kommer på dagsorden, kan det mobilisere velgere.

