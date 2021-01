Regjeringen legger frem nye tiltak – noen lettelser på Østlandet fra onsdag

Regjeringen legger lørdag frem nye tiltak for de 25 østlandskommunene som er delvis nedstengt. Disse reglene gjelder neste uke.

– Smitten går stadig nedover i Norge. Vi begynner å få oversikt over utbruddet av den mye mer smittsomme varianten, sier helseminister Bent Høie (H).

Regjeringen viderefører de gjeldende nasjonale tiltakene fra 18. januar frem til midten av februar. Det gjøres også innstramminger på innreise.

Mange av de strenge tiltakene for de delvis nedstengte kommunene på Østlandet videreføres til og med tirsdag 2. februar. Fra og med onsdag gjøres det likevel noen endringer, og det kommer flere lettelser.

– Vi kommer med noen etterlengtede lettelser. Vi håper de kan bidra til å bevare tålmodigheten i en tung tid, sier Høie.

Dette er lettelsene i «Ring 1» (Oslo, Ås og Nordre Follo) fra 3. februar:

Enkeltstående butikker kan åpne.

Serveringssteder kan åpne igjen.

Bibliotek kan åpne.

Barn og unge kan igjen drive idretts- og fritidsaktiviteter.

Barn og unge kan ha svømmetrening og svømmeundervisning.

Private besøk i hjemmet frarådes ikke lengre.

Disse tiltakene gjelder i «Ring 1»: Skole og undervisning Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.

Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering

Lokalene ved høyere utdanning og voksenopplæring holdes stengt for studenter og elever.

Lokaler kan åpnes for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt. Arrangementer Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. Idretts- og fritidsaktiviteter Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere. Arbeidsplasser Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Butikker Enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentre og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 1, med unntak for enkelte bedrifter som matbutikker, apotek, Vinmonopolet osv.

Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis. Serveringssteder Fortsatt skjenkestopp. Stenginger Treningssentre

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

Museer

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Munnbind Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Vis mer

«Ring 2», som i dag har mildere tiltak enn «Ring 1» får følgende lettelser fra 3. februar:

Voksne kan delta på organisert utendørs trening.

Treningssentre kan holde åpent.

Barn og unge kan ha svømmetrening og svømmeundervisning.

Det er ikke lenger frarådet å reise til fritidsbolig utenfor egen kommune, men man bes om å kun reise sammen med personer fra sin egen husstand.

Disse tiltakene gjelder for de 14 kommunene i «Ring 2»: Skole og undervisning Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.

Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering

Lokalene ved høyere utdanning og voksenopplæring holdes stengt for studenter og elever.

Lokaler kan åpnes for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt. Idretts- og fritidsaktiviteter Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere.

Voksne frarådes å drive organisert aktivitet innendørs. Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs. Arbeidsplasser Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Butikker Enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentre og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 2, med unntak for enkelte bedrifter som matbutikker, apotek, Vinmonopolet osv.

Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis. Serveringssteder Fortsatt skjenkestopp. Stenginger Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

Museer

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs,

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. må holde stengt, med unntak for svømmetrening og svømmeundervisning for unge under 20 år. Munnbind Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Vis mer

Etter at utbruddet av den britiske mutasjonen av coronaviruset ble oppdaget i Nordre Follo forrige uke, innførte regjeringen strenge tiltak for 25 kommuner.

Fra og med onsdag skal åtte av disse kommunene skal gå tilbake til gjeldende nasjonale råd.

Dette gjelder kommunene Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet.

Hvilke kommuner gjelder tiltakene for? Disse kommunene regnes fra og med 3. februar som «Ring 1»: Nordre Follo, Oslo og Ås Disse kommunene regnes fra og med 3. februar som «Ring 2»: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler Disse kommunene er fra og med 3. februar verken «Ring 1» eller «Ring 2»: Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet. For disse kommunene vil de nasjonale tiltakene være gjeldende, og eventuelle lokale forskrifter dersom de har vedtatt det. Vis mer

– Vi har bedre oversikt, men situasjonen er fortsatt usikker. Smittesporing og oppfølging i de berørte kommunene vil gi oss enda bedre oversikt i dagene som kommer, sier Høie.

Lettelser for barn og unge

Under pressekonferansen la også regjeringen frem sin begrunnelse for å lempe på tiltakene som hadde rammet barn og unge.

– Jeg er veldig glad for at vi kan lette litt på tiltakene, og da prioriterer vi barn, unge og folks arbeidsplasser. Det er viktig at vi får smitten ytterligere ned og beholder kontrollen. Da kan vinteren og våren bli lettere for oss alle, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Lettelsene betyr at skoler og barnehager i kommunene i ring 1 og ring 2 nå går tilbake til gult tiltaksnivå. Kommunene får med dette tid til å vurdere om de av lokale hensyn har behov for tiltak på rødt nivå.

For universiteter, høyskoler og fagskoler er lokalene fortsatt stengt for studenter og undervisning, og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjennomføres digitalt.

Det gjøres derimot unntak for studenter som er helt avhengige av tilgang til lokaler for forsøk og ferdighetstrening, for å unngå forsinkelser i studiene.

Kommunene kan stramme inn ytterligere

Regjeringen åpnet for at kommunene kan ha strengere tiltak enn det som er lagt frem, ut ifra hvordan smittesituasjonen i kommunen er.

Det betyr at de kan velge å ha strengere tiltak enn det som ble lagt frem dersom de ser at det er hensiktsmessig.

Pressekontakt i Nordre Follo kommune, Silje Stavik, sier til VG at de skal i møter etter pressekonferansen er ferdig. De ønsker foreløpig ikke å kommentere om de skal innføre strengere tiltak enn de to andre ring 1-kommunene.

Innstramming i innreiseregler

Tidligere har det vært mulig å fremlegge en attest for påvist gjennomgått covid-19, for å slippe innreisekarantene, krav om negativ test og test ved ankomst.

Grunnet flere tilfeller av falske attester, har regjeringen nå besluttet å fjerne dette unntaket, grunnet økt risiko for importsmittet.

For å kunne få unntak for innreisekarantene og krav om negativ coronatest tatt 24 timer før ankomst til Norge, er det kun norsk attest på gjennomgått covid-19 som blir godkjent.

Saken oppdateres.