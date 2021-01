Regjeringen legger frem nye tiltak – noen lettelser på Østlandet

Regjeringen legger lørdag frem nye tiltak for de 25 østlandskommunene som er delvis nedstengt. Disse reglene gjelder neste uke.

– Smitten går stadig nedover i Norge. Vi begynner å få oversikt over utbruddet av den nye mer smittsomme varianten, sier helseminister Bent Høie (H).

Regjeringen viderefører de gjeldende nasjonale tiltakene fra 18. januar frem til midten av februar. Det gjøres også innstramminger på innreise.

Det blir også gjort noen lettelser for de delvis nedstengte kommunene på Østlandet.

– Vi kommer også med noen etterlengtede lettelser. Vi håper de kan bidra til å bevare tålmodighet i en tung tid, sier helseministeren.

Dette er lettelsene i «Ring 1» (Oslo, Ås og Nordre Follo) fra 3. februar:

Enkeltstående butikker og serveringssteder kan åpne.

Barn og unge kan igjen drive idrett- og fritidsaktiviteter.

Barn og unge kan ha svømmetrening og svømmeundervisning.

Dette er lettelsene i «Ring 2» fra 3. februar:

Voksne kan delta på organisert utendørs trening.

Treningssentre kan holde åpent.

Barn og unge kan ha svømmetrening og svømmeundervisning.

Hvilke kommuner gjelder tiltakene for? Disse kommunene regnes fra og med 3. februar som «Ring 1»: Nordre Follo, Oslo og Ås Disse kommunene regnes fra og med 3. februar som «Ring 2»: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler Disse kommunene er fra og med 3. februar verken «Ring 1» eller «Ring 2»: Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet. For disse kommunene vil de nasjonale tiltakene være gjeldende, og eventuelle lokale forskrifter dersom de har vedtatt det. Vis mer

Tiltakene videreføres til og med tirsdag 2. februar. Fra og med onsdag gjøres det noen endringer. Syv kommuner skal ikke lenger fortsette med strenge tiltak.

Etter at utbruddet av den britiske mutasjonen av coronaviruset ble oppdaget i Nordre Follo forrige uke, innførte regjeringen strenge tiltak for 25 kommuner. Nå er det altså 18 kommuner tiltakene skal gjelde for.

Lettelser for barn og unge

Under pressekonferansen la også regjeringen frem sin begrunnelse for å lempe på tiltakene som hadde rammet barn og unge.

– Jeg er veldig glad for at vi kan lette litt på tiltakene, og da prioriterer vi barn, unge og folks arbeidsplasser. Det er viktig at vi får smitten ytterligere ned og beholder kontrollen. Da kan vinteren og våren bli lettere for oss alle, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Lettelsene betyr at skoler og barnehager i kommunene i ring 1 og ring 2 nå går tilbake til gult tiltaksnivå. Kommunene får med dette tid til å vurdere om de av lokale hensyn har behov for tiltak på rødt nivå.

LETTELSER: Kunnskapsminister Guro Melby (V) orienterte om lettelser på tiltak som har rammet barn og unge. Foto: Odin Jaeger

For universiteter, høyskoler og fagskoler er lokalene fortsatt stengt for studenter og undervisning, og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjennomføres digitalt.

Men nå kan det gjøres unntak for studenter som er helt avhengige av tilgang til lokaler for forsøk og ferdighetstrening for å ikke bli forsinket i studiene sine.

Helsedirektoratets anbefalinger

I forkant av de nye tiltakene har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommet med faglige anbefalinger til regjeringen.

De har bedt om gradvise lettelser.

– Helsedirektoratet er enig med FHI i at situasjonen knyttet til utbredelsen av den engelske varianten fortsatt er uoversiktlig, og risikobildet er uavklart, og Helsedirektoratet anbefaler en fortsatt «føre-var»-holdning, skrev direktoratet.

