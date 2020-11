LÆRER: Jorun Camilla Krüger åpner opp om hvordan det å være lærer har påvirket livet hennes under coronapandemien. Foto: Privat

Lærer om coronahverdagen: Redd for å være den som smitter

Videregående-lærer Jorun Camilla Krüger (50) sier hun har tilbrakt det siste året i selvpålagt sosial karantene for å unngå å smitte noen i vennekretsen.

Da coronaviruset for alvor kom til landet, var Tønsberg i Vestfold relativt skjermet med kun en håndfull eller to bekreftede coronatilfeller.

Men alvoret i situasjonen hadde de allerede innsett. På skolene ble man strenge med håndvasken, enmetersregelen og klemmene. Og Jorun Camilla Krüger (50) fikk ikke klemt elevene hun hadde undervist det siste året farvel da de var ferdige. Det var tungt.

Tyngre var imidlertid den sosiale barrikaden hun gradvis bygget etter sommeren – som ble årets lyspunkt.

– Hver dag siden august har jeg stått i klasserommet og gått i gangene med opptil tusen andre. Hjemme har jeg fortsatt «å låse døren», i en selvpålagt karantene. Jeg har ikke gitt mamma en klem siden mars, sier Krüger til VG.

Hun sier hun ikke har turt å delta i større sosiale sammenkomster, selv da disse var tillatt, i frykt for å ta med seg smitte fra skolen og videre ut til venner, kolleger og familie.

– Jeg var og er redd for at jeg skal smitte andre. Det er det verste. Det er det som har vært vanskelig, sier Krüger.

– Jeg har vært invitert til selskap, da det var lov å samles opptil 20 stykker, hvor jeg har ringt den som har invitert meg og spurt: «Er du sikker på at du vil ha meg der? Du vet at jeg jobber på en skole med 900 elever. Er du helt sikker?».

Smitteutbrudd ved skolen

Krüger er lærer ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Der har til sammen 13 elever fått påvist smitte den siste tiden, ifølge kommuneoverlege Sigmund Skei.

Som følge av dette er det innført digital hjemmeundervisning for flere klasser ved skolen, noe kommuneoverlegen også anbefaler for denne uken. Utover smitten på denne skolen, er det spredte tilfeller på flere andre skoler.

– Tiltaket med å sette folk i karantene ser ut til å stoppe spredning på skolen. Men et mønster vi ser, som man vel ser over hele landet, er at heller familiemedlemmer blir smittet, sier Skei

Krüger sier det er først nå hun innser at frykten for det uvisse med når og hvordan coronaen skulle ramme, var grunnen til at hun låste døren til det sosiale. Til venner, til familien, og nærhet og omsorg for familie, venner og for elevene.

– Folk spurte hva jeg var redd for. Hvorfor jeg var stresset. Jeg forsøkte å beskrive det vakuumet som befant seg rundt meg, men jeg klarte ikke å bli forstått og jeg forsto ikke helt selv hvorfor, sier hun.

– Men da coronaen kom inn i klasserommet, fant jeg et svar. Da visste jeg med meg selv at jeg bare hadde vært på skolen, kjørt bilen hjem og truffet kjæresten. Det er dette jeg har vært redd for, det er dette som har stresset meg, det uvisse.

Frustrasjon og sinne

50-åringen forteller at hun også har følt på en frustrasjon og et sinne over situasjonen, og at det er mange i hennes yrke – og sikkert mange andre yrker, som føler på det samme.

Sinnet er ikke rettet mot noen politiker eller noen bestemte personer, men stammer fra det paradoksale i det hele. At man er så påpasselig med hvem man møter i privatlivet, samtidig som man ikke kan unngå å møte opp mot 1000 mennesker på jobb hver dag.

– Vi lærere og andre som jobber med mennesker kan ikke velge. Vi kan ikke unngå alle elevene, og derfor velger mange en selvpålagt karantene etter jobb. Ingen ønsker å være den som smitter, men ingen vet helt hvor smitten kommer fra, sier hun.

50-åringen beskriver seg selv som utadvendt og sosial normalt sett. Og en typisk klemmer. Denne personen føler hun er bortgjemt.

Samtidig understreker hun at hun er heldig, og ikke minst at hun er glad i yrket sitt.

– Jeg har kjæreste, jeg har en datter jeg har møtt og som kommer hjem til jul, jeg har en inntekt. Og jeg vil ikke ha noe annet yrke. Dette har ingenting med elevene å gjøre, sier Krüger.

– Det er bare hele situasjonen som er absurd.

