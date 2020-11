KRITISKE: Beboere Wondimagegn Dessanegn, Michael Zeleke og Mohammed Abdu reagerer på at smittede delte rom med flere som har testet negativt. Foto: Geir Olsen

Kommuneoverlege lot asylsøkere som testet negativt sove på rom med smittede

VINSTRA (VG) 43 personer har testet positivt for corona på asylmottaket på Vinstra. I natt måtte fire personer som har testet negativt, deriblant et barn, sove på rom med smittede. Brudd på smittevernreglene, erkjenner kommuneoverlegen som ga tillatelsen.

Wondimagegn Dessanegn og Michael Zeleke er beboere på det smitterammede asylmottaket på Vinstra i Nord-Fron. De er smittet, og forteller til VG at de reagerer sterkt på at folk som har testet negativt, fortsatt bor på rom med smittede.

Kommuneoverlege Anders Brabrand bekrefter at det er fire personer som testet negativt, som måtte dele rom med smittede:

– Foreløpig er det tre voksne og et barn som bor på såkalte blandede rom. Vi jobber med å få de voksne til alternativ innlosjering, sier han til VG.

Han sier det ikke ikke var hensiktsmessig å skille barnet fra familien.

Reagerer på rutiner

Dessanegn og Zeleke er blant de 43 personene som har testet positivt etter et smitteutbrudd på mottaket.

Dessanegn ble selv flyttet til Vinstra fra Østre Toten i forrige uke. Mottaket han bodde på ble stengt, så han og flere andre ble nødt til å flytte.

I mottaket på Toten delte han rom med én annen person. Men på Vinstra har han nå fem romkamerater. Alle unntatt én har testet positivt for corona. Men ifølge Dessanegn bor personen som har testet negativt fortsatt sammen med de andre.

Kommuneoverlege Anders Brabrand (til venstre) sier at flere som testet negativt delte rom i natt med smittede. Her sammen med ordfører Rune Støstadi Nord-Fron kommune. Foto: Erik Tøftestuen

Zeleke og Dessanegn hevder også at det bor fire personer i etasjen over, og at tre av dem er smittet. Likevel bor den fjerde personen sammen med dem.

Kommuneoverlege: Kan godt hende de ble smittet i natt

– Så noen som testet negativt i går, måtte sove på rom med smittede i natt?

– Det er riktig.

– De kan ha fått corona i natt?

– Ja det kan godt hende. Men de har bodd på rommene i mange dager, en natt fra eller til er ikke bra, men ikke mye sammenlignet med smitteeksponeringen som har vært. Må nesten betrakte dem som positive til det motsatte er bevist.

Kommuneoverlegen fikk søndag morgen beskjed om at mottaket har klart å skaffe rom til disse tre fra og med søndag kveld.

– Men det motsatte ble bevist når de testet negativt?

– En test er et øyeblikksbilde, de var negative på testøyeblikket. Men vi tenker at de er smittet og det tar tid før sykdommen slår ut hos dem.

Brabrand legger til at det er en stor utfordring at det er forlenget svartid på prøvene.

Kommuneoverlegen forklarer det slik: Lørdag kveld fikk de testresultatene og laget en oversikt. De så da at det er tre personer og et barn som bor på samme rom som smittede. Legen ga da beskjed til mottaket om at hvis de har rom til overs, må de flyttes dit. Det hadde de ikke.

– Da får vi ikke gjort så mye mer.

– Kunne dere ikke tatt ut de som testet negativt og sendt dem til et hotell eller hytte i nærheten?

– Jeg var redd for å gjøre noe uplanlagt i mørket der oppe sent i går kveld, med beskjeder frem og tilbake. Nå har de en rolig stemning på mottaket. Jeg ville ikke ta noen bråhast-beslutninger som ville hause opp stemningen og skape bekymring på mottaket.

Kommuneoverlegen legger til at han forventer at de som bor på positive rom, vil bli smittet.

– Påvist smittede i husstander skal isoleres. Er det i tråd med smittevernregler å la friske bo med syke?

– Nei, det er ikke det. De skal ut, selvfølgelig. Men å kjøre dem midt på svarte natta i en iskald natt, var ikke et alternativ.

Føler seg utrygg

Zeleke forteller at han føler seg ganske dårlig. Han hoster og er sliten. Dessanegn har foreløpig bare noe hodepine.

– Jeg føler meg ikke trygg her. Det er veldig vanskelig og stressende. sier Dessanegn.

Han forteller at han på Toten mottok daglig informasjon, fikk utdelt antibac, munnbind og annet smittevernutstyr. Det har han ikke fått på Vinstra.

– Jeg har ikke fått smittevernutstyr eller antibac siden jeg kom hit forrige torsdag. Det eneste jeg har fått er «soft papir».

Han forteller at han overfor mottaksledelsen har ytret bekymring for å dele rom fem andre i en tid der smittesituasjonen i landet er økende.

– Han sa at jeg skulle passe på å holde én meters avstand. Men hvordan er det mulig å gjøre når man bor seks personer på ett rom, spør Dessanegn.

CORONA: Nord-Fron kommune er nå rammet av et stort smitteutbrudd. Foto: Geir Olsen

– Gjennomfører det vi får beskjed om

VG har også vært i kontakt med administrerende direktør for driftsoperatøren Sana, Bjørn Halvorsen. Han vil ikke kommentere beboernes beskrivelse av situasjonen på mottaket, men sier at mottaket forholder seg til kommuneoverlegens smittevernbestemmelser.

– Vi har folk på stedet og vi er i løpende kontakt med smittevernoverlegen i kommunen. Så vi utfører på oppdrag fra dem.

– Vi gir fortløpende informasjon til kommunen om hvordan ting er på mottaket, og så er det de som tar alle medisinske og helsefaglige vurderinger i forhold til isolasjon og karantene og hvordan ting skal gjennomføres. Så det må du ta med kommunen.

– Hvem er det som har ansvaret for at situasjonen nå håndteres på en forsvarlig måte i praksis?

– Det vil være flere som har ansvar for det. Vi skal ivareta beboerne på best mulig måte, sier Halvorsen.

– Det er en krevende situasjon. Vi har folk på mottaket, og har styrket bemanningen nå i kveld for å ivareta beboerne på best mulig måte. Det går på informasjon, trygghet og så videre, selvfølgelig.

