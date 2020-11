HELDIG: Her sneiet vogntoget hjemmekontoret til Harald Sande i Malvik. Foto: Privat

Måtte rømme i frykt fra hjemmekontoret: − Så traileren komme mot huset

Harald Sande satt i videomøte med kollegene i huset i Malvik da han så vogntoget skli mot han. – Kunne blitt en tragedie.

Nå nettopp

– Det var ganske uforventet, sier Harald Sande til VG.

Han satt på hjemmekontor i huset sitt i Malvik i Trøndelag torsdag formiddag, da han plutselig fikk en uventet lunsjpause.

Sande satt midt i videomøte med to kolleger og tittet tilfeldigvis ut av vinduet.

– Jeg hadde heldigvis gardinene oppe. Så så jeg at det kom et vogntog seilende nedover på glattføret. Så ser jeg han begynner å skjene mot huset der jeg sitter.

Det var NRK som omtalte saken først.

HJEMMEKONTOR: Her satt Harald Sande i videomøte med kolleger da han plutselig oppdaget et vogntog som kom mot han. Foto: Privat

– Var bare å springe

Sande innså raskt at vogntoget kom til å treffe huset.

– Jeg tenkte at han kom til å fare gjennom veggen, og hvis jeg ikke kom meg unna, kom jeg til å bli tatt med. Da var det bare å springe mot motsatte ende av huset.

Vogntoget traff med siden inn i husveggen, og hele siden av vogntoget revnet. Huset slapp unna med ødelagte takplater og takrenner.

Igjen stod forbausede kolleger på andre siden av skjermen.

TILFELDIG: Harald Sande sier et det tilfeldig at ingen kom til skade. Foto: Privat

– De tenkte vel at jeg plutselig måtte på do eller noe. Så da jeg kom tilbake snudde jeg kameraet og viste hva som hadde skjedd. Da måtte vi neste avslutte møtet, de hadde forståelse for det, sier Sande.

– Tilfeldig at ingen kom til skade

Han forteller at bakken utenfor huset er svært bratt, og at det med første snøfall i dag var glatt i bakken.

– Bare det å sette utfor på det føret her er jo risikabelt, for i dag var det veldig glatt.

Samboeren var også hjemme under hendelsen, og hørte et dunk nede fra kjelleren. Barna befant seg i barnehage og på skole.

– Det er skoleveien deres. Hadde det vært på annet tidspunkt kunne det blitt en tragedie. Det er tilfeldig at ingen kom til skade, sier Sande.

Trailersjåføren er en mann i 60 årene, som kjørte for et norsk firma, opplyser politiet i Trøndelag.

KRASJ: Vogntoget kjørte ned en svært glatt og bratt vei like ved huset, og begynte å skli. Foto: Privat

– Det var vinterdekk på, men det var glatt og huset ligger nedover i en skråning. Det er opprettet sak, og førerkortet er beslaglagt, sier operasjonsleder Trond Volden.

– Det er ikke pålegg om kjetting, men det er klart man skal sørge for at kjøretøyet er godt nok skodd etter kjøreforholdene. Det er veldig glatt mange plasser i Trøndelag i dag.

Publisert: 19.11.20 kl. 18:06

Les også

Mer om Hjemmekontor Malvik Trøndelag