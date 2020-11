SNART TOBARNSMOR: Sandra Bruflot (H) er selv småbarnsmor til Embla (16 md.) og venter snart nummer to. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Minkende Høyre-oppslutning til kontantstøtte – kan bety skroting

På 22 år har staten betalt ut over 50 milliarder kroner i kontantstøtte. Men nå kan ordningen stå for fall. Høyres Sandra Bruflot jobber for å fjerne flertallet bak støtten.

Hun er allerede en del av flertallet i Høyres programkomité som går inn for å fjerne kontantstøtten. Nå har Bruflot bidratt til at også Høyres kvinneforum går inn for å vrake støtteordningen.

Den nyvalgte nestlederen i regjeringspartiets kvinneforum, venter snart barn nummer to. Men småbarnsmoren som er best kjent som tidligere Unge Høyre-leder, toner helt ned argumentasjonen om at kontantstøtte gir valgfrihet for småbarnsforeldre; Et argument som både regjeringskameratene i KrF og hennes eget parti har forsvart kontantstøtte med i årevis.

– De viktigste argumentene for å fjerne kontantstøtten, er at den holder folk borte fra jobb og barn borte fra barnehage. Det blir grunnleggende feil at staten betaler friske foreldre for å ikke være i jobb, sier Sandra Bruflot til VG.

Hun er på tur med datteren Embla (16 måneder) ved idylliske Sundvollen i hjemkommunen Hole i Viken. Bruflots mage sladrer om at Embla snart skal bli storesøster. Men ingen kontantstøtte i vente der i gården.

UTFORDRER: Sandra Bruflot utfordrer både sterke krefter i egne partirekker som fortsatt vil beholde kontantstøtten og regjeringspartner KrF. Hun håper at et tradisjonelt litt «tregt» moderparti vil følge flertallet i både programkomiteen og Høyres kvinneforum. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

– Hva med valgfrihet-argumentet som Høyre har brukt i årevis for å forsvare kontantstøtten?

– Vi mener fortsatt ikke at barnehage skal være obligatorisk. Foreldre må få bestemme selv. Men foreldre bør ikke betales i form av kontantstøtte for å være hjemme, svarer Bruflot.

Kontantstøtten er for tiden på 7.500 kroner i måneden per barn. I tillegg er barnetrygden økt for de minste barna. Bruflot minner om at det siste åtte årene er det laget en rekke offentlige utredninger som alle anbefaler at kontantstøtten avvikles.

– Hva gjør at du tror på gjennomslag for fjerning av kontantstøtten nå – når det ikke har skjedd tidligere?

– Nå er det flertall i Høyres programkomité for å fjerne den. Det er også et flertall for dette i Høyres kvinneforum. Mitt håp er at det samme skal skje med denne saken som med eggdonasjons-saken – at et Høyre i bevegelse kan lande på en ny konklusjon, svarer Høyre-politikeren som har håp om stortingsplass etter nominasjonsmøtet i Buskerud Høyre 25. november.

Kort tid etter har hun termin, så nå skjer det mye i den unge politikerens liv.

Siden innføringen er det utbetalt over 50 milliarder kroner i kontantstøtte fra staten.

Det behøver ikke bli så mye mer, mener Høyre-Sandra.

– Du kan få mye annet gøy for de pengene der, for eksempel flere tusen nye barnehageplasser, sier hun.

– Vi foreslår å innføre en ventestøtte for de foreldrene som søker, men ikke får barnehageplass fra barnet er ett år. Noen av midlene bør omdannes til det, legger hun til.

FORSVARER: KrF er fortsatt garantisten for å beholde kontantstøtten. Men kanskje snart den eneste, ifølge stortingsrepresentant Jorunn Lossius. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Er du ikke redd for å støte regjeringspartner KrF fra dere med denne motstanden mot kontantstøtte?

– Nei. Høyre er nødt til å finne ut hva som er Høyres politikk. Så får både KrF og andre forholde seg til det, svarer Bruflot.

VG har sendt over Sandra Bruflots budskap til KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Men Ropstad overlater til stortingsrepresentant Jorunn Lossius å svare. Lossius er fullstendig på kollisjonskurs med Bruflot fra regjeringskamerat Høyre.

– Dette er politikk jeg er helt uenig i. Jeg mener kontantstøtten er viktig for familiers valgfrihet. Jeg mener alle skal kunne få velge å være hjemme litt lengre med ettåringen, ikke bare de med veldig god råd. Så holder Høyre på med sin programprosess. Det har jeg stor respekt for, og det skal de få gjøre i fred, skriver hun i en e-post til VG.

– Kan Høyre stå i fare for å støte fra seg KrF som fremtidig samarbeidspartner hvis partiet står hardt på en avvikling av kontantstøtten?

– Vi har i mange år samarbeidet godt med Høyre. Det gjør vi fordi vi er enige om mye, og fordi vi har fått viktige gjennomslag som blant annet en historisk satsing på barnefamiliene gjennom økt barnetrygd og økt engangsstønad, svarer Lossius. Hun tilbakeviser ikke at kontantstøtten holder barn og foreldre hjemme fremfor å være i barnehage og jobb.

– Det er noen foreldre som ønsker å jobbe mindre mens barna er små. Kontantstøtten skal gi flere muligheten til det. Jeg er glad for at regjeringens satsing på barnefamiliene gir økt fleksibilitet i hverdagen, sier KrF-representanten. Hun viser til en rapport av NAV i 2019 som viser at satsøkningen i kontantstøtten i 2017 i større grad påvirket hvor mye småbarnsforeldre jobber, enn om de jobber eller ikke.

– Funnet tyder på at foreldrene jobber redusert en periode, men ikke går ut av arbeidsmarkedet, skriver Lossius.

– Hva tenker du om at mange av utredningene om kontantstøtten de siste årene – konkluderer med at den bør avvikles?

– Det er KrF som har fått gjennomslag for økt kontantstøtte for familier med ettåringer, og det kan se ut som at det snart er KrF som er den eneste garantisten for kontantstøtten. Utgår den forsvinner familienes valgfrihet i barnas første leveår, svarer Lossius.

