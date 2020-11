LEDER: Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman mener dyp urett er begått mot stiftelsen hun leder, Født Fri. Foto: Helge Mikalsen

Shabana Rehman-stiftelse klager over støttenekt: − Feilaktig og ubegrunnet

Stiftelsen ledet av Shabana Rehman klager til Kunnskapsdepartementet, for å få ut tre millioner kroner i statsstøtte: – Skjønnhetsfeil, kaller Født Fri avvikene i regnskapet.

Stiftelsen Født Fri har siden 2017 satt sosial kontroll og æreskultur blant minoritetsungdommer på dagsorden.

21. september sprang bomben: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) holdt tilbake statsstøtten for andre halvår 2020.

– Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd, har IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn forklart.

Shabana Rehman (44) sier til VG at stiftelsen håper på rettferdig behandling av klagen:

– Det er oppsiktsvekkende hvis ikke Kunnskapsdepartementet ser hvor urettmessig denne prosessen har vært. Stiftelsen kan ikke fortsette å eksistere, hvis ikke klagen tas på alvor.

Rehman mener klagens kjerne er større enn Født Fri, IMDi og departementet.

– Denne saken handler om hvorvidt rettsstaten fungerer, sier stiftelseslederen.

Ifølge regjeringen og en revisorrapport fra EY skal stiftelsen ha brukt deler av statsstøtten til andre formål enn de fikk støtte til, og mangler god økonomistyring.

Shabana Rehman har avvist alle anklagene og har tillit fra stiftelsens styre.

KLAGER: Advokat Harald F. Strandenæs klager vedtaket om å frata Født Fri statsstøtten inn for Kunnskapsdepartementet. Foto: Frode Hansen

Etter en ny gjennomgang av regnskapsdokumentasjon fastholdt IMDi 2. november at Født Fri har hatt for dårlig økonomistyring og at bevilgede midler ikke skulle utbetales.

– Det er ikke faktisk grunnlag for en slik konklusjon, skriver stiftelsens advokat Harald F. Strandenæs i sin klage over vedtaket til Kunnskapsdepartementet.

Han skriver at IMDis vedtak er feilaktig, bygger på et uriktig faktum, opprinnelig var totalt ubegrunnet og lider av grove saksbehandlingsfeil.

– Ikke feilfri

– Intet regnskap eller økonomistyring er feilfri. Så heller ikke hos Født Fri. De avvik som er funnet, er imidlertid kun «skjønnhetsfeil», skriver advokat Strandenæs.

Han lister opp stikkord som manglende reiseregningsskjema og at styrets kontroll av daglig leders småinnkjøp i noen grad har skjedd på etterskudd.

Hva er Født Fri? Stiftelsen Født Fri, som har fått 15 millioner kroner i statsstøtte siden 2017, ledes av samfunnsdebattanten og aktivisten Shabana Rehman (44). Født Fri ønsker å bidra til dialog mellom skole og foreldre om oppdragelse, hjelpe ungdom til å foreta selvstendige valg og veilede om offentlige tjenester. Hovedprosjektet siden 2018 har vært «Veier ut av negativ sosial kontroll». Født Fri har gjennomført en rekke arrangementer der unge aktivister har delt scene med fagpersoner fra hjelpeapparatet. Samlet antall tilhørere i året har vært 1000–1500. Stiftelsen har markert seg under Kvinnedagen, Pride-paraden og Arendalsuka, deltatt i debatter og samarbeidet med organisasjoner som Sanitetskvinnene og Redd Barna. Vis mer

Advokaten mener at vedtaket om å holde tilbake offentlig støtte ikke står i forhold til «skjønnhetsfeilene» som er begått i økonomistyringen.

– I en liten stiftelse sier det seg selv at man ikke kan forvente at det utarbeides like omfattende regler for økonomistyring som for eksempel statens personalhåndbok for statsansatte, skriver stiftelsens advokat i klagen.

– Skulle heller veiledet

Strandenæs mener at IMDi fremfor å tilbakeholde midler bevilget av Stortinget, heller skulle veiledet Født Fri om hvilke krav IMDi stilte til økonomistyringen.

TOM KASSE: Shabana Rehmans stiftelse er i dag uten midler. Ansatte er permittert og aktiviteter avlyst. Foto: Tore Kristiansen

– Midlene er ikke komme på avveie. De er utvilsomt brukt for å fremme stiftelsens formål, skriver advokaten.

Han påpeker at det får alvorlige konsekvenser for Født Fri at statsstøtten uteblir:

– Stiftelsens viktige samfunnsoppdrag opphører. Stiftelsens ansatte får ikke lønn og mister sitt yrke, engasjerte bidragsytere mister et kontaktpunkt, en viktig stemme i samfunnet knebles, skriver advokat Harald F. Strandenæs.

– Store menneskelige omkostninger

Rehman sier at stiftelsen forsvinner og arbeidet stopper opp, hvis ikke Født Fri raskt får medhold og får utbetalt statsstøtten for andre termin 2020.

– Hvis Kunnskapsdepartementet ikke tar klagen på alvor, vil jeg vurdere å klage IMDi inn for sivilombudsmannen. Prosessen har hatt store menneskelige omkostninger.

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn har påpekt at det er stor konkurranse om ressurser på frivillighetsfeltet.

– Derfor er det viktig at organisasjoner som mottar støtte bruker fellesskapets midler i tråd med formålet og har god økonomisk styring. Når en organisasjon som har mottatt 14 millioner over statsbudsjettet ikke følger retningslinjene, må det få konsekvenser.

