VANSKELIG VALG: I starten vil nok Norge få begrenset med vaksinedoser og må gjøre harde prioriteringer. Nå skal det bestemmes hva de prioriteringene er. Vaksinen til Astrazeneca / Universitetet i Oxford er en av dem som er mest aktuelle for Norge nå. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

FHI går imot forslag om at noen områder skal få vaksinen først

Når vaksinen kommer til Norge, skal folk i områdene med mest smitte få den først? FHI tar til orde for en jevn fordeling.

Nå nettopp

Før regjeringen skal bestemme hvem i Norge som skal få de første dosene med coronavaksine, har en ekspertgruppe med leger, filosofer og statsvitere kommet med en anbefaling.

De tar til orde for at hardt rammede områder i landet prioriteres for vaksiner før andre områder med lite smitte. Det hvis vi er i en situasjon som nå: At det er store forskjeller på smitten i ulike områder.

Det er imidlertid ikke FHIs utgangspunkt. De har også gitt råd til regjeringen og tar til orde for en jevn fordeling.

– Vi kan ikke se bort fra at vi vil være i en situasjon der vi vil bruke vaksiner til å slå ned et utbrudd i et område. Men primært tenker vi nok at å se på risikogrupper først og fremst, jevnt utover landet, er utgangspunktet, sa FHIs områdedirektør Geir Bukholm under en spørretime med regjeringen mandag.

Hva er status på en coronavaksine?

Siste tidsanslag er at en vaksine er at en vaksine kan bli godkjent i januar

Men vi vet ikke hva vi får. Vi vet ikke hvilken vaksine som blir godkjent og hvordan den vil virke.

Likevel må FHI og regjeringen planlegge. De skal være klare til 1. desember.

Slik argumenterer de for

Ekspertgruppen mener tre kategorier bør være grunnlaget for hvem som får vaksinen først: Risikofaktorer for alvorlig sykdom og død, geografisk variasjon og yrke.

Som FHI trekker også de frem å vaksinere eldre og folk i risikogruppen først. Det er disse som har størst fare for å utvikle alvorlig sykdom eller dø av covid-19.

Men de peker også på geografi:

– Begrunnelsen for en slik geografisk prioritering er simpelthen at enkelte regioner opplever høyere smittepress enn andre, skriver ekspertutvalget.

Dette er ekspertgruppen Eli Feiring, statsviter, førsteamanuensis og leder av Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Reidun Førde, lege og professor emeritus i medisinsk etikk ved Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo. Søren Holm, lege og filosof, professor i bioetikk ved Universitetet i Manchester og

professor II ved Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo. Ole Frithjof Norheim, lege, professor i medisinsk etikk ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og leder for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS) ved Universitetet i Bergen. Berge Solberg, filosof, professor i medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Gry Wester, filosof, førstelektor i bioetikk og global helseetikk ved King`s College London. Vis mer

Hva mener de skal være målet med vaksinen? Redusere risiko for død Redusere risiko for alvorlig sykdom Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur Beskytte sysselsettingen og økonomien Gjenåpne samfunnet Vis mer

De påpeker at å starte med områder med mest smitte først, kan bidra til å redusere risiko for alvorlig sykdom og død, samt «motvirke en overbelastning av helsetjenesten».

– Områder med høyt smittepress er mer utsatt for en overbelastet helsetjeneste, smitteverntiltakene er strengest og mest tyngende i slike områder, og en vaksine vil gjøre størst nytte for seg der smitten er størst», skriver ekspertutvalget.

Derfor tar de til orde for dette hvis det er store forskjeller i smittepresset i ulike geografiske områder.

For la oss si at Norge i starten kun har begrenset med vaksiner og regjeringen bestemmer at man skal ta de eldre og de med størst risiko først.

Skal en eldre dame i en kommune uten smitte ha like stor rett på en vaksine som en eldre dame i en kommune med kjempemye smitte? Hvis vi ikke har nok doser, skal en 50-åring med diabetes eller en 90-åring på sykehjem få doser først? Det er dette regjeringen nå skal konkludere på.

Enig i risikogruppene først

Hva FHI anbefaler regjeringen å gjøre, er ikke offentlig ennå. Under en spørretime mandag kveld, ga FHI like sitt syn på dette med geografisk fordeling. Der fikk FHI-topp Bukholm nemlig spørsmål om risikogrupper i byene skal få vaksine før de på bygda.

– Nettopp dette med at det er risikogruppene man vil prioritere først, det tenker vi er veldig viktig. Det tenker vi også er veldig viktig ut fra selve grunnfilosfien bak vaksinasjonen: Det er først og fremst å beskytte enkeltpersoner mot sykdom, sier Bukholm i FHI.

GIR RÅD: Det er regjeringen som bestemmer hvem som skal prioriteres for en coronavaksine, men FHI har gitt sitt faglige råd. Geir Bukholm leder arbeidet med et vaksinasjonsprogram mot corona hos FHI. Foto: Krister Sørbø

Men han påpeker:

– Vi tenker nok at det å gjøre en geografisk fokusert vaksinasjon er nok ikke av de aller mest og høyest prioritert konklusjonene våre. Men vi kan ikke se bort fra at vi også vil være i en situasjon der vi vil bruke vaksiner til å slå ned et utbrudd i et område, sier Bukholm.

FHIs utgangspunkt er at vaksinen bør gå til risikogrupper først, jevnt ut over landet. Eldre og enkelte med underliggende sykdommer er i riskogruppen.

– Og så må det være spesiell epidemologisk situasjonen hvis vi skal vurdere dette annerledes, sier Bukholm.

- Vi kan ikke se bort fra at man kan være i en spesiell situasjon hvor man kan ta i bruk vaksinedoser for å slå ned et utbrudd, sier FHI-toppen

Publisert: 17.11.20 kl. 23:24

