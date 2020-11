BEKYMRET: Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen ikke må somle med permitteringsreglene. Foto: Eirik Røsvik, VG

Trygves jule-bønn til Erna: Forleng permitteringsperioden til sommeren

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum retter nå en innstendig bønn til Regjeringen om å forlenge permitteringsperioden til sommeren: – Erna, gi de permitterte og familiene deres julefred!

Nå nettopp

Men Vedum blir ikke bønnhørt: Regjeringen vil se situasjonen an, og sier tvert nei til å varsle forlengelse nå.

I dag gjelder permitteringsreglene fram til 12. mars neste år, altså på dagen ett år etter «nedstengningen» av Norge.

Holder ikke

Dette holder ikke, mener meningsmålings-kongen Vedum.

Derfor har Sp lagt inn penger til å utvide ordningen til 1. august i sitt alternative statsbudsjett som legges frem torsdag klokken 12.

– Det jeg tror mange har undervurdert, er at oppsigelsene begynner å komme i desember. Fordi da er det tre måneder til mars. Mange arbeidsgivere vil tenke: Har jeg arbeid til folk i mars? Eller må jeg gå til oppsigelse? Jeg tror det kan komme veldig mange oppsigelser inn mot jul. Og det er veldig brutalt. Dette er en særdeles viktig sak, fastslår han.

– Erna må bidra til julefreden. Og se hvilken virkelighet vi er i. Gi de permitterte og familiene deres julefred. Gi arbeidsro og trygghet også til arbeidsgivere som nå vurderer å si opp folk.

Vedum sier folk han møter blir mer og mer bekymret for at restriksjonene skal koste dem jobben.

Masse oppsigelser

– Og hvis kommer en vaksine i januar, som gjør at folk er vaksinerte til sommeren, så er det ille hvis man går til masse oppsigelser nå rett før hjulene er i gang igjen. Jeg mener Erna bør si fra allerede nå. Det er tusenvis av folk nå som står uten jobb, som er i ferd med å bli permittert eller allerede er det, eller har vært langtidspermittert. Dette er jo forhold som skyldes en bevisst nedstengning av det norske samfunnet, som er gjort av regjeringen og lokale myndigheter fordi man ønsker minst mulig aktivitet, argumenterer han.

Vedum forstår at regjeringen under normale forhold er lite lystne på å forlenge ordningen.

– Vanligvis er det negativt hvis man har en for lang permitteringsperiode, fordi det fører til at folk ikke går over i annen virksomhet. Men vi tror jo ikke at Norge kommer til å stå uten hoteller og restauranter og andre bedrifter som er rammet, neste høst. Når det er en sånn unntakstilstand som det er nå, som må vi også tenke unntak når det gjelder permitteringsregelverket, at vi må utvide det til sommeren.

Aldri i tvil

Vedum sier Sp aldri var i tvil om å legge inn forlengelse i sitt eget budsjett.

– Dette har vi gjort for å gi trygghet til alle de familiene. Jeg vil bidra til å gi stabilitet. Allerede før jul bør Regjeringen klargjøre dette. De bør si det rett ut: Vi kommer til å forlenge permitteringstiden. Det vil skape mer trygghet hos de mange tusen som har det tøffest. Det er mange i offentlig sektor som synes det er tøft å være på hjemmekontor, men de vet at de har en trygg jobb å komme tilbake til.

Sp-lederen minner om at den første permitteringsperioden var på et halvt år, og at Regjeringen nølte lenge med å varle forlengelse i nye seks måneder.

– Hang bakpå

– Sist gang hang regjeringen bakpå i to-tre måneder, som skapte mye helt unødvendig usikkerhet. Det var diskusjon om dette på Stortinget i mai og juni. Den tiden regjeringen brukte på å tenke litt ekstra skapte mye usikkerhet gjennom sommeren og helt sikkert noen ekstra oppsigelser som man egentlig ikke hadde trengt. Det kan skje nå også, sier Vedum.

NEI: Statsråd Henrik Asheim og statsminister Erna Solberg vil ikke forlenge permitteringsperioden. Foto: Fredrik Solstad

Men Regjeringen selv lar seg ikke påvirke av Vedums argumentasjon, selv om fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) ikke utelukker helt at Regjeringen følger etter – bare ikke nå.

– Det er fortsatt lenge til mars, og vi vet ikke hvordan smittesituasjonen ser ut da. Vi kommer med løpende tiltak og justeringer der vi ser behov for det, men vi vil ikke varsle ytterligere forlengelse av permitteringsperioden slik det ser ut nå. En forlengelse allerede nå kan også bidra til at flere arbeidsgivere venter lenger enn nødvendig med å ta ansatte tilbake. Det er det i så fall arbeidstagerne som taper på, sier Asheim.

Svarteper

– Vi har forlenget permitteringsperioden til 52 uker fordi situasjonen fortsatt er usikker og krevende for mange. Bedrifter som har permitterte ansatte nå, kan ha gode muligheter for å hente dem tilbake senere, selv om behovet for bemanning er redusert i en periode. Samtidig kan det å gå for lenge permittert gjøre at avstanden til arbeidslivet blir stor. Man blir også gående lenge på en dagpengesats som ikke tilsvarer full lønn. Vi må unngå en situasjon der den permitterte blir sittende igjen med svarteper, sier Asheim.

Publisert: 26.11.20 kl. 06:04

