KNA BLI GRØNT: Italia er blant landene som ligger an til å bli grønt. Foto: Terje Bringedal, VG

Flere land kan bli grønne for nordmenn

Fra mandag følger Norge EUs regler for innreisekarantene. Flere land ligger dermed an til å bli grønne.

Av Lars Hægeland og NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Frankrike, Italia, Hellas, Danmark og Tyskland er nå blant de grønne områdene på smittekartet fra Det europeiske smittevernbyrået ECDC.

Fra 5. juli følger Norge EUs terskel for innreisekarantene. Folkehelseinstituttet oppdaterer sitt smittekart fredag. De gjør sin egen vurdering av de europeiske smittetallene, og det er dermed ikke gitt at deres kart samsvarer med ECDCs.

Hva er kravene for grønt og rødt? Grønne land eller områder færre enn 50 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og færre enn fire prosent positive prøver i snitt i samme periode, eller færre enn 75 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og færre enn én prosent positive prøver i snitt i samme periode.

Røde land eller områder har mellom 50 og 75 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og flere enn 4 prosent positive prøver i snitt i samme periode, eller mellom 50 og 75 smittede per 100.000

Grå land: Med unntak av fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 siste halvår og kan dokumentere det med et verifiserbart coronasertifikat må reisende fra land utenfor Europa på karantenehotell uavhengig av hvordan smittesituasjonen er der de kommer fra. Det er bare land i EU/EØS Storbritannia som regjeringen vurderer om skal farges grønne. OBS: FHI gjør også en helhetsvurdering av smittesituasjonen. Selv om et land oppfyller kravene for å bli grønt, kan regjeringen fortsatt kreve karantene eller karantenehotell for reisende dersom landet for eksempel har mye smitte med deltavarianten. Vis mer

Hva er kravene for grønt og rødt? Grønne land: Reisende trenger ikke å sitte i karantene - uavhengig av om du er fullvaksinert, beskyttet eller bosatt i Norge.

Røde land: Kun personer som har hatt covid-19 det siste halvåret, eller er fullvaksinert, slipper karantene. Dette må dokumenteres med et verifiserbart EU-sertifikat, eller norsk og dansk sertifikat. OBS! Reisende som ikke er beskyttet må på karantenehotell om de kommer fra tredjeland eller Storbritannia. Vis mer

Landene som er tilnærmet helt grønne på ECDC-kartet, er Island, Finland, Danmark, Estland, Lituaen, Polen, Tyskland, Frankrike, Italia, Malta, Kroatia, Slovenia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria og Hellas.

Østlendingene kan også glede seg over Västra Götalands län i Sverige har blitt grønt. Dermed ligger det an til handling i Svinesund og Strömstad også for dem som ikke er fullvaksinert.

De nye tersklene gjør at man slipper innreisekarantene når man kommer hjem fra land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Mindre enn 4 prosent av alle koronatestene må også være negative.