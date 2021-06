GODE BADEFORHOLD: Spesielt på Østlandet og Sørlandet skal badetemperaturene stå i stil med det gode været inn mot helgen. Foto: Helge Mikalsen

Nå er det tid for å bade

Spesielt på Sør- og Østlandet kan badegleden bli stor inn mot helgen.

Av Kaia Hauge Nustad

– Det er mye fint vær i vente nå, med lange perioder med sol spesielt opp mot helgen, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Hanne Beate Skattør.

Spesielt på Sørlandet og Østlandet kan gradestokken flere steder stige opp mot 30 grader, ifølge Pent.no.

– Men hele landet kan forvente pent oppholdsvær opp mot helgen, sier Skattør.

Med gode værforhold spesielt i helgen, trekker mange mot populære badesteder. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har tidligere gått ut og advart mot å bade i vann med høy forekomst av blågrønnalger. Mjøsa har blant annet vært et av stedene det har vært frarådet å bade i på grunn av dette.

Foto: Stian Lysberg Solum

NIVA-Forsker Sigrid Haande forteller i midlertidig at det fortsatt er for tidlig på sommeren til at det har blitt blågrønnalger i innsjøene våre.

– Derfor er det ingen steder vi ikke anbefaler å bade akkurat nå.

Men med svært varme temperaturer som det er meldt nå, samt farevarslet om styrtregn flere steder på Østlandet og Innlandet, er dette noe som kan endre seg fort, advarer Haande.

– Med styrtregn kan bakterier som e.coli komme i vannet. Dette gjelder spesielt ved badeplasser nær utløp av elver og bekker, som for eksempel i indre deler av Oslofjorden.

Haande presiserer derfor at det er lurt å vente en til to dager med å bade på utsatte steder, etter at det har vært styrtregn.

Varmeste badetemperatur målt tidlig onsdag morgen er på Tinnemyra på Notodden med 21,9 grader, viser Yr sin oversikt over badetemperaturer. Badeoversikten kan også fortelle oss at flere badesteder på Østlandet og Sørlandet har temperaturer på rundt 20 grader.

På de populære badestedene Sørenga og Tjuvholmen i Oslo er vannet blitt målt til rett under 20 grader.

POPULÆRT BADESTED: Tjuvholmen i Oslo er et av hovedstadens mest populære badesteder. Foto: Thomas Andreassen

I Vestland fylke er det også duket for gode badetemperaturer, som varierer fra rundt 15 til 20 grader.

Møre og Romsdal er ikke like heldige med sine badeforhold. Temperaturene i vannet ligger mellom 13 og 15 i hele fylket.

Heller ikke Trøndelag har den store badelykken med seg akkurat nå. Der er temperaturene i vannet målt til mellom 9 og 16 grader.

I Rogaland det mer variert. Temperaturene målt i vannet viser alt fra 8 grader i vannet, til 22. Den varmeste badeplassen i fylket finner du på Hovsvatnet i Lund, men denne ble registrert tirsdag.

Både i Nordland og Troms og Finnmark viser temperaturene mellom 10 og 14 grader.