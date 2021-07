MISFORNØYD: FO er den største fagforeningen for kommunalt ansatte i Nav og har medlemmer i både den kommunale og statlige styringslinjen. Nå krever de gjennomgang av Nav. Foto: Sara Karine Vang

Vil ha gjennomgang av Nav: − Alarmen må gå

SVs Audun Lysbakken er lei av at Nav-saker som kommer frem i mediene ses på som enkelttilfeller. Nå krever partiet og Fellesorganisasjonen en opprydning.

Publisert: Nå nettopp

Nav har fått mye oppmerksomhet den siste måneden grunnet historier som har kommet frem i mediene.

VG skrev i juni om en ufør mann som fikk beskjed om å låne grill da han mistet strømmen, og om «Magnus», som var uten strøm i to måneder før han fikk svar fra Nav.

Fellesorganisasjonen (FO) krever en helhetlig gjennomgang av Nav, og får støtte fra SV, som lover de vil ta dette med inn i eventuelle regjeringsforhandlinger til høsten.

– Vi i SV mener at alarmen må gå, sier partileder Audun Lysbakken (SV) til VG.

les også Audun Lysbakken tar NAV-sak til Stortinget: – Hårreisende

Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, forteller at sakene ikke må ses på som en rekke enkeltstående tilfeller og at svakheter i systemet resulterer i dårlig saksbehandling:

– Hvor mange triste enkeltsaker må til, før vi anser dette som et strukturelt problem som må løses nasjonalt?

Kvisvik mener at enkelte Nav-kontor må utvikles og ressurser tillegges i samsvar med miljøet de er i.

– En så omfangsrik velferdstjeneste kan ikke være lik over hele landet. Den er stor, men den er også summen av alle de små.

SLÅR ALARM: Partileder Lysbakken sier til VG at det er uakseptabelt at man må gå til VG for å bli hørt av et system som skal hjelpe sine brukere. Foto: Sara Karine Vang

Kvisvik understreker at ressursmangelen også er en påkjenning for de ansatte i Nav.

– Det er for eksempel mange som blir sykemeldt. Det er kostbart både ovenfor ansatte, og for hele systemet, forteller FO-lederen.

Les også: Fortvilet Nav-ansatt: Mange griner på kontorene

Lysbakken er klar på at noe må gjøres med systemet:

– Jeg retter ikke pekefingeren mot enkelte Nav-kontor eller saksbehandlere, men regjeringen. Her har vi et systemproblem, sier han.

– Og det er all grunn til å tro at det finnes mange flere saker enn de som kommer frem i mediene, understreker han.

VIL «RØSKE OPP»: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani. Foto: Ole Martin Wold

AP: Vil ha tillitsreform

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani sier til VG at det er hårreisende å høre hvordan mange opplever Nav, både ansatte og innbyggere.

– Når ansatte gråter på jobb og er fortvilet, og noen blir bedt om å låne en grill når man har mistet strømmen så er noe riv ruskende galt, sier han.

Gharahkani mener det er nødvendig å «røske opp» i hvordan Nav styres, og lover at det vil bli en hovedprioritet i en eventuell ny regjering.

– Vi skal gjennomføre en tillitsreform som sikrer mer ressurser til oppfølging av innbyggerne, mer medbestemmelse til ansatte og slutt på idiotisk skjemavelde som båndlegger tid og ressurser som kunne vært brukt på innbyggerne, sier han.

– Feilaktig grunnlag

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Vegard Einan (H) skriver i en e-post at tilfellene som har kommet frem i mediene er uheldige, men han anser det ikke som et strukturelt problem:

– Jeg er ikke enig i at dette er uttrykk for et generelt problem i Nav, men nettopp enkelthendelser, sier han.

Statssekretæren opplyser at det er satt i gang en rekke tiltak, spesielt i forbindelse med kommunikasjon og digitale tjenester.

UENIG: Statssekretæren kjenner seg ikke igjen i SV og FO påstand om at NAV-systemet har strukturelle problemer. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Han mener også SV-partilederens pekefinger mot regjeringen er feilrettet.

– Lysbakken spinner på feilaktig grunnlag. Selv i september 2020, var det ikke flere brukere i Nav enn under de rødgrønnes siste tre år per statlige årsverk i Nav-kontorene.

– I 2018 og 2019 var det også færre arbeidssøkere per veileder, enn under de rødgrønne i 2013.

les også Har levd i mørket i to måneder: Fikk ikke svar fra Nav

Nav gjør årlig et estimat på hvor mange brukere det er per statlig ansatt veileder. I 2013 var det estimert at veiledere som fulgte opp arbeidssøkere hadde 102 brukere hver. I 2018 og 2019 var de estimerte tallene henholdsvis 91 og 84.

– Det er relativt stor usikkerhet ved estimatene, og de må i større grad fortolkes som uttrykk for utvikling over tid, enn som eksakte mål på ressurssituasjonen, skriver kommunikasjonsrådgiver i Nav, Marianne Pedersen i en e-post til VG.

– Mye å gå på

Nav-direktør Hans Christian Holte skriver i en e-post til VG at de har begynt på oppfølgingsarbeidet av sakene som har vakt oppsikt, og vil gå gjennom systemene sine:

– Jeg har allerede satt i gang et arbeid med å gjennomgå flere områder i Nav.

Holte er positiv til oppmerksomheten og trekker frem at det gir Nav mulighet til å forbedre seg.

– Det skjer at pressen avdekker feil vi ikke har fanget opp på andre måter. Det er bra, det er også saker vi lærer av.

INNRØMMER FEIL: Nav-direktør Hans Christian Holte er positivt til medieomtale. Slik han ser det gir det etaten mulighet til å forbedre seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han trekker blant annet frem at språkbruken kan bli bedre.

– Vi har fortsatt mye å gå på, før vi henger godt nok sammen, og kommuniserer klart og tydelig på alle områder.

Direktøren forteller at det har vært et stort press på etaten det siste året. Og selv om han er imponert over Navs håndtering har saksbehandlingen blitt påvirket av coronapandemien:

– Ventetiden på saksbehandling av en rekke ytelser har gått opp, og spesielt behandling av klagesaker har tatt tid. Slik sett har Nav vært preget av ressurssituasjonen det siste året, sier han.