OPPGJØR: Statsminister Erna Solberg legger lite mellom i sitt landsbruksoppgjør med Trygve Slagsvold Vedum. Foto: HELGE MIKALSEN

Solberg: − Vi har levert bedre politikk for norske bønder enn Sp

NØTTERØY (VG) Med to griser rundt seg tar statsminister Erna Solberg (H) tidenes landbruksoppgjør med Trygve Slagsvold Vedums Sp.

– Det vi har levert er en bedre politikk for den norske bonden enn det Senterpartiet har levert, sier Solberg til VG.

Han svarer med å si at hun vet det er feil.

Statsministeren er på Smidsrød gård på Nøtterøy på sin første valgkampturne i sommer - på Østlandet og Sørlandet - som avsluttes i Kristiansand lørdag.

Hun og Landbruksdepartementet har satt seg ned og sammenliknet landbrukets rammevilkår under den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2013 med hennes regjeringstid fra 2013 til i dag.

Hun gyver løs, punkt for punkt:

– Da vi tok over sa Vedum det ville bli lite får i kålen, men i stedet har det til tider vært en utfordring med overproduksjon.

– Fire ganger så mange heltidsbruk forsvant

Hun fortsetter.

– Det forsvant rundt fire ganger så mange heltidsbruk da Vedum og Sp satt i regjering som under mine regjeringer, målt i antall - og tre ganger så mange målt i prosent.

Hun sier hun så vidt har begynt.

– Mens andelen heltidsbruk falt fra 57 prosent til 48 prosent under Stoltenberg/Vedum, har den vært om lag stabil under våre regjeringer, sier hun og maler på.

– Vi fjerner maskinskatten. Det gjorde ikke Sp.

– Gjennomsnittlig vekst i landbruksproduksjonen er 0,8 prosent – mot 0,2 under de rødgrønne.

– Nei!

– Ta en pust i bakken nå?

– Nei, svarer hun tvert og fortsetter:

– I snitt var inntekt per årsverk i landbruket på 312.000 kroner da Vedum gikk av som landbruksminister. I 2020 er tallet på 430.000 kroner, sier hun og fortsetter med å si at det kraftige fallet i antall årsverk i landbruket er bremset opp.

GRIS TIL BESVÆR: Erna Solberg var strevde litt i nærkontakten med de to grisene på Nøtterøy. Foto: HELGE MIKALSEN

– Og det omdisponeres over 30 prosent mindre jordbruksareal sammenlignet med da Vedum styrte, fortsetter hun.

– Vi skal fremover, ikke bakover

– Ta en pust i bakken nå?

– Snart:

– I dag presenterer vi en storstilt satsing på landbruksteknologi som arbeidsplass-skapende eksportnæring. Vi går inn i fremtiden sammen med landbruket. Vi skal fremover, ikke bakover, sier statsministeren.

TECH-LANDBRUK: Erna Solberg lover teknologisatsning i landbruket. Smidsrød gård, som hun besøkte på Nøtterøy, er ansett for å gå foran i den teknologiske utviklingen. Foto: HELGE MIKALSEN

Da er en norsk statsministers lengste verbale landbruks-mitraljøseangrep på en annen statsministerkandidat over.

– Flinke til å skaffe seg oppmerksomhet

Solberg svarer slik på spørsmålet om hvordan det kan ha seg - hvis hennes situasjonsbeskrivelse er riktig - at Sp er rekordstort mens Høyre sliter langt bak 2017-nivået:

– Vi ligger omtrent akkurat der vi gjorde i juli 2017, og det er lenge igjen til valget, sier hun.

– Når det gjelder Sp så er de flinke til å skaffe seg oppmerksomhet gjennom å snakke om alle andre saker enn de hvor de ikke har noen gode løsninger, sier hun og gir noen eksempler:

– Hvordan vi skal skape jobber, sikre en god skole og få ned helsekøene etter pandemien.

– Han må bare innrømme at vi har levert bedre

– Men Vedum og Sp har år for år i sine alternative budsjett gitt bedre rammevilkår for landbruket enn dere?

– Ikke da han satt i den rødgrønne regjeringen. Vår regjering har overfor bøndene levert bedre enn den rødgrønne regjeringen gjorde.

Hun angriper og angriper.

– Hans alternative budsjetter er mye fiksing. Det skal være rom for det som foreslås. Han må bare innrømme at vi har levert bedre overfor bøndene i regjering.

– Sp verner mer om mindre gårder enn dere som vil ha større produserende gårder?

– Høyre vil ha et bærekraftig og lønnsomt landbruk over hele landet. Samtidig vil vi fortsette å vri tilskuddsordningene slik at de stimulerer til økt matproduksjon på en miljøvennlig måte, men også til effektiv gårdsdrift.

fullskjerm neste UT PÅ TUR FOR Å VINNE VELGERE: Erna Solberg startet valgkampturneen sin torsdag og rådgivere og pressen er med i bussen på vei til Sørlandet.

Årets jordbruksoppgjør endte med brudd og store bondedemonstrasjoner mot Solbergs regjering foran Stortinget, da regjeringen var milevis unna å innfri landbruksorganisasjonenes krav.

– Vedum sa nylig at hvis de kommer i regjering etter valget, så vil bøndene få et bedre landbruksoppgjør?

– Det er en påstand som hans forrige regjeringsdeltagelse ikke er noe bevis for.

Hun legger til:

– Og da var han vel landbruksminister.

– Det denne regjeringen har gjort for cideren er stort

– Hva kan bonden forvente av deg fremover?

– Vi er opptatt av at vi både skal produsere, ta vare på landskapsvernet og vi skal utnytte gården til andre produkter:

– Den siste store utviklingen de siste 10–20 årene er lokalmat-produksjon, som i kombinasjon med reiselivsopplevelser har gitt helt nye markeder.

Hun skryter uten blygsel av egen regjerings innsats.

– Det denne regjeringen har gjort for cideren er stort. Vi legaliserte den. Du kan i dag stoppe på en gård, få en hyggelig omvisning og få smake på varene.

– Det er feil og det vet hun selv

Trygve Slagsvold Vedum ler når han hører at Solberg sier bonden er mer tjent med Høyre enn Sp.

– Det er feil, det vet hun selv også.

Han vil ikke gå inn i alle påstandene. Han sier at tallene fra Landbruksdepartementet kan være riktige, men at tall kan settes sammen på så mange måter.

– De bedriver tallmagi og selvskryt. Men det er ikke uten grunn at vi fikk et bondeopprør i år og brudd i jordbruksopprøret.

Han sier hun bommer på fokus.

– Erna Solberg overdriver veldig effekten av selvskryt etter åtte år, fremfor å ha fokus på det som betyr noe.

– Og det der?

– Blant annet at melkeproduksjon legges ned på grunn av dårlig lønnsomhet.

LER: Trygve Slagsvold Vedum ler av angrepet fra statsministeren. Foto: Terje Bringedal

– Men det store bildet er at hun ønsker å kutte i tollvernet. KrF og Venstre bidro til at det ikke skjedde da de gikk sammen med oss.

– Ønsket kinesere

Han sier det vernet er ekstremt viktig.

– To tredjedeler av alle inntektene kommer fra markedet, som blir sikret av tollvernet og gjør at vi kan produsere og selge for eksempel norsk melk og kjøtt i Norge.

Han sier en sak til er viktig.

– Erna Solberg og Sylvi Listhaug ønsket at kinesere og andre skulle få kjøpe opp skog og jord i Norge. Heldigvis klarte Stortinget å stanse det.

– BESTE OPPGJØRET: Trygve Slagsvold Vedum sier det var da han var landbruksminister at det beste landbruksoppgjøret ble gitt. Foto: Mattis sandblad

Han avslutter:

– Hvis tallfolket i Landbruksdepartementet og ved Statsministerens kontor hadde villet, så kunne dem opplyst at det var jeg som var ansvarlig da det beste jordbruksoppgjøret ble gitt - men det passet vel ikke helt inn i historien.