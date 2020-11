FYLKESTOPP: Tonje Brenna (Ap) er leder for fylkesrådet i Viken fylke (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold). Fylkeskommunen er skoleeier og ansvarlig for de videregående skolene i Viken. Foto: Vidar Ruud, NTB

Norges største fylkeskommune: − Stenger ikke videregående

– Det har vært en del misforståelser rundt dette. La meg slå fast at vi ikke stenger de videregående skolene fra mandag, sier leder Tonje Brenna (Ap) i Viken fylkesråd. Flere oppfattet torsdagens beskjed fra landets største fylke som en ny skolestenging.

Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet er en av dem som reagerer på Vikens kommunikasjon om de kommende tiltakene i de videregående skolene i kjempefylket med over 1,2 millioner innbyggere.

– Beslutningsmyndigheten ligger hos lokale helsemyndigheter. Men vi er opptatt av at det er klart hvilket regelverk som gjelder. I regelverket går det frem at stenging av skoler ikke skal brukes som generelt forebyggende tiltak, sier Nilssen til VG.

Hun har bedt tilsynsmyndigheten hos Fylkesmannen i Oslo og Viken undersøke hva skoleeier Viken fylkeskommune egentlig har besluttet.

UTDANNINGSDIREKTØR: Hege Nilssen er direktør i det statlige Utdanningsdirektoratet. Foto: Terje Pedersen, NTB

Bakgrunnen var medieoppslag torsdag og denne setningen i pressemeldingen fra fylkesrådsleder og leder for den sentrale kriseledelsen i Viken, Tonje Brenna:

«Rødt nivå betyr at undervisningen ved de videregående skolene i all hovedsak blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen.»

Nå presiserer Brenna hva som egentlig gjelder:

– Mange elever vil ha digital undervisning hjemmefra. Men dette vil variere mellom skolene. På en skole med mye yrkesfag vil fortsatt elevene i hovedsak kunne møte opp på skolen dersom det vurderes som beste løsning. Det er skolene lokalt som selv vurderer tiltakene opp mot smittesituasjonen, sier den øverste folkevalgte lederen i storfylket.

Fylkesmannen i Oslo og Viken ved utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr kontaktet torsdag administrasjonen i Viken for å undersøke om det ble innført en ny skolestenging – i strid med veiledningen.

Rødt nivå i videregående Ingen syke skal møte på skolen. God hygiene og forsterket renhold. Kontaktreduserende tiltak:

- Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).

- Dele klasser inn i mindre kohorter.

- Kohortene bør ha faste klasserom.

- Ansatte bør komme til klasserommet.

- Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte.

- Unngå trengsel og store samlinger.

- Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter.

- Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

(Kilde: Utdanningdirektoratet Vis mer

– Jeg tok kontakt med administrasjonen i Viken fylkeskommune torsdag, blant annet etter medieoppslag om skolestenging. Jeg ble beroliget da jeg fikk forsikringer om at de ikke har tolket rødt nivå dit hen at de videregående skolene stenges. Hvis dette mot formodning skulle skje i praksis, må vi be om det skriftlige beslutningsgrunnlaget som ligger til grunn, sier Parr til VG fredag morgen.

Utdanningsdirektør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet sier situasjonen er krevende, og kan slite på skolene.

– Jeg opplever at det er stor respekt for det som gjøres lokalt. Men det kan være krevende å oppfatte hvilke regler som gjelder. Derfor sendte vi torsdag ettermiddag ut en masseutsendelse til alle barnehager og skoler med regler og retningslinjer. Der går det frem at rødt tiltaksnivå er tilstrekkelig for å håndtere den situasjonen som økende smitte har ført til nå, sier Nilssen som understreker at rødt tiltaksnivå ikke innebærer skolestenging, men tvert imot er et tiltaksskritt for å holde skolene fortsatt åpne.

– Mange elever, lærere og skoleansatte er bekymret for å være smitteutsatt og smittespredere med fortsatt åpne skoler?

– Ja, jeg forstår veldig godt denne bekymringen fra både skoleansatte og elever. Men vi har et godt kunnskapsgrunnlag om smitte i barnehager og skoler. Kunnskapsgrunnlaget tilsier også at lærere ikke er mer utsatt for smitte enn andre yrkesgrupper, svarer Nilssen.

REAGERER: Solveig Schytz er mangeårig fylkespolitiker i Akershus (nå Viken) og representerer nå fylket på Stortinget for Venstre. Foto: Geir Olsen, NTB

Blant de 1620 smittetilfellene i aldersgruppen 13–19 år fra utbruddets start og ut oktober, har færre enn 6 prosent oppgitt skolen som sannsynlig smittested, ifølge Aftenposten.

Det viser torsdagens notat «Smitte hos ungdom i Norge» fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Stortingsrepresentant Solveig Schytz (V) fra Viken er en av dem som stusser over Viken-ledelsens budskap til de videregående skolene. Hun minner om at de videregående skolene har erfaring med å drive på rødt nivå tidligere – og at det ikke betyr stengte skoler.

– Skolene drev på rødt nivå i vår, så dette har de erfaring fra. Det er kjempeviktig at det blir et visst fysisk oppmøte på skolene for elevene i videregående. Det er særlig viktig for elevene på yrkesfag. Mange unge er sårbare. Mye mer ensomhet, hjemmeskole og null fysisk tilbud medfører en risiko for at flere faller fra, sier Schytz til VG.

