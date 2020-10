BØHLER-VENN: Mangemillionær og investor Jan Petter Sissener bestilte 337 eksemplarer av Jan Bøhlers bok «Østkantfolk» etter et møte i sommer. Foto: Therese Alice Sanne

Mangemillionær har kjøpt Jan Bøhlers bok til over 300 politikere

Investor Jan Petter Sissener har brukt over 100.000 kroner på boken «Østkantfolk». Boken er gitt i gave til politikerne på Stortinget, i regjeringen og både byrådet og bystyret i Oslo.

– Ja, jeg kan bekrefte det. Jeg hadde et møte med Bøhler i sommer, der han fortalte om sitt bokprosjekt, hva fokuset var og hva innholdet skulle være, sier Jan Petter Sissener til VG.

Jan Bøhler meldte overgang til Senterpartiet i oktober, etter 15 år som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet – til stor forargrelse blant hans tidligere partikamerater.

På møtet mellom Bøhler og Sissener ble sistnevnte så overbevist at han la inn en bestilling på 337 bøker, forteller han til VG.

– Da tenkte jeg at denne boken bør politikere som stadig synser, men ikke har kunnskap, lese. På slutten av møtet sa jeg at den skal jeg donere til regjeringen, Stortinget og bystyret og byrådet i Oslo.

NY VENN: Jan Bøhler har byttet ut Jonas Gahr Støre (Ap) med Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Terje Bringedal

Politikerne som har fått boken har også fått et brev fra Sissener.

«Vi må kalle en spade for en spade, slik Jan Bøhler har gjort lenge. Han er østkantgutt tvers gjennom. Han har følt den skremmende utviklingen på kroppen, og sier det som det er, hvordan det faretruende tempoet, har endret seg til det verre», skriver Sissener.

Investoren har tidligere prøvd å påvirke politikerne ved å sende dem boken «Startup-helvete», av gründer Nicolai Prydz. Han utelukker ikke at det kommer flere littærere gaver i posten fremover.

Sissener er skribent for Nettavisen, har saksøkt Oslo kommune for eiendomsskat og har havnet i klinsj med både statsminister Erna Solberg (H) og tidligere finansminister Siv Jensen (Frp).

– Ikke pengene som er viktig

– Hvor mye kostet det?

– Rundt 100.000 kroner, kanskje noe mer. Men det er ikke pengene som er viktig, det er tuftet på bekymring for utviklingen i Oslo. Jan Bøhler sier tingene som det er, men mange av de som tar beslutningene bare synser. De har god tid til å snu ennå, men vi må prøve, for å sitere Sylvi Listhaug, å slippe svenske tilstander.

Med maksrabatt på nye bøker er prisen 349 kroner per bok, som vil si at 337 bøker koster 117.613 kroner.

Kagge forlag vil verken oppgi antall solgte bøker til Sissener eller hva regningen ble. De vil heller ikke oppgi salgstall for «Østkantfolk», som har et opplag på 2500 bøker.

Våt drøm om Sp-, Høyre- og Frp-samarbeid

– Hvor stiller du deg politisk?

– Jeg tilhører høyresiden i norsk politikk, men langt fra så langt til høyre som folk har forsøkt å stemple meg tidlig. Jeg savner politikere av Jan Bøhlers kvalitet, som aldri har egeninteresse.

Sissener har ikke bestemt seg for om Bøhler får hans stemme i stortingsvalget neste år.

– Jeg får se hva som skjer frem mot valget. Jeg har en våt drøm om at Senterpartiet og Høyre kan finne sammen, med Frp som backer.

I brevet til politikerne skriver han: «Norge er et fantastisk land å bo i for de fleste av oss. Men de siste årene har det vokst frem en kultur i noen bydeler i Oslo som er skremmende. Ungdomsgjenger herjer, og mange beboere er redde for å gå ut om kveldene. Et slikt Norge tror jeg vi alle er enige i, at vi ikke vil ha».

