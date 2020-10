Solvang svarer Høie: − Ikke hans propagandaapparat

Helseminister Bent Høie hisset seg opp under «Debatten» tirsdag. Nå svarer programleder Fredrik Solvang på kritikken.

– Det er rollen til en journalist å stille spørsmål. Jeg er ikke Bent Høies propagandaapparat. Han får oppklare eventuelle misforståelser selv, sier programleder Fredrik Solvang til VG.

Helseminister Bent Høie tok til motmæle tirsdag, da programleder Fredrik Solvang sa at han hadde snakket med Folkehelseinstituttet (FHI) om munnbind-bruk.

Påbudet i Oslo om bruk av munnbind på kollektivtransport og innendørs på offentlige steder hvis man ikke kan holde én meters avstand, var blant temaene i tirsdagens utgave av «Debatten».

I et spørsmål rettet til byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, sier Solvang at Folkehelseinstituttet i mars og gjennom sommeren ikke har anbefalt bruk av munnbind. Da skjøt Høie inn:

– Dette er veldig viktig for meg å understreke, for folk kan få et annet inntrykk når de hørte på deg nå. Folkehelseinstituttet har anbefalt alle de munnbindrådene og reglene i Oslo som gjelder nå.

Høie: – Viktig for meg å rette opp

Programlederen påpeker at temaet ikke var hvorvidt FHI anbefaler munnbind, men om det faglige grunnlaget er grundig nok i henhold til smittevernloven.

Spørsmålet helseministeren reagerte på ble stilt til byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. Solvang trakk frem at FHI sier det er et svakt vitenskapelig grunnlag for å anbefale munnbind.

– Årsaken til at jeg grep inn, var ikke at Fredrik stilte kritiske spørsmål om munnbind. Det er jobben hans, svarte Høie under en pressekonferanse om tiltakene onsdag.

– Det er riktig at det er varierende kunnskapsgrunnlag for bruk av munnbind, men de som så på kunne få et inntrykk av at FHI var uenig i anbefalingen. Det var viktig for meg å rette opp i, fortsatte ministeren.

– Høie kunne i gårsdagens program svart slik han gjør i dag. Han sier selv at forskningen spriker. I stedet satte han opp en stråmann, og mente at jeg skaper usikkerhet bare ved å stille spørsmål om munnbind, sier Solvang.

– Ingen politisk aktør

– Jeg stiller bare spørsmål, og er ingen politisk aktør. Min jobb er ikke å skape forvirring eller ikke, men det er helseministerens jobb å oppklare eventuell forvirring rundt politikken han iverksetter, sier Solvang.

– Har helseministeren lyktes i å unngå forvirring i dette tilfellet?

– Ved å svare på den måten, har i hvert fall langt flere hørt budskapet om å bruke munnbind, svarer programlederen.

– Men det er en fordel i et åpent demokrati at folk får vite at man ikke har klarhet i all forskning rundt munnbind-bruk i en pågående pandemi. Å stille spørsmål rundt det, betyr ikke at man antyder at folk skal gi blaffen.

Samtidig understreker Solvang at han stiller seg bak anbefalingene, og oppsummerer:

– Alle bør følge myndighetenes anbefalinger, men ikke være redde for å stille spørsmål til dem.

Publisert: 28.10.20 kl. 18:39

