KUTT, KUTT, KUTT: Sylvi Listhaug legger siste hånden på partiets statsbudsjettforslag, som legges frem mandag. Kuttene i bistand er omfattende. Foto: Tore Kristiansen

Listhaug: Vil kutte u-hjelp med over 11 milliarder

Frp vil kutte dramatisk i norsk u-hjelp. – Vi har gitt bort altfor mange milliarder uten at det har hjulpet, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Det er ingen grunn til at Norge skal gi over 50 prosent mer enn det Sverige gir i bistand per innbygger, og nesten dobbelt så mye som hva Danmark gir per innbygger. Vi må få slutt på denne naive politikken, sier Listhaug.

Vil ned på 0,7 prosent

Hun leder partiets programkomité og arbeidet med partiets alternative statsbudsjett, som legges frem mandag formiddag.

– Både Danmark og Storbritannia gir 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) til bistand, noe som er FNs anbefalte bistandsnivå. Derfor reduserer vi i vårt alternative budsjett de såkalte ODA-godkjente bistandsmidlene fra én prosent, slik regjeringen forslår, til 0,7 prosent, sier hun.

– Det betyr 11,4 milliarder kroner i kutt i budsjettene til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD), sier hun.

Samtidig omprioriterer Frp slik at humanitær hjelp, med fokus på hjelp til flyktninger i nærområdene, styrkes med to milliarder kroner. Det legges også inn penger til å bekjempe marin forsøpling- plast i havet.

– Og årets nobelprisvinner skal få 300 millioner kroner mer og FNs høykommissær for flyktninger 700 millioner kroner mer. Det er for å bidra til at flyktninger får hjelp der de er, sier hun.

Regjeringen legger til sammenligning opp til å bruke 38,1 milliarder kroner i neste års statsbudsjett, som er et kutt med 1,1 milliarder kroner.

Kuttene

Her er noen av de største og mest kontroversielle kuttene til Frp:

Fred og forsoningsbudsjettet kuttes med 376 millioner (90 prosent).

Menneskerettigheter 253 millioner (40 prosent).

Støtte til Midtøsten og Nord-Afrika 507 millioner (80 prosent).

Miljø og klima 1,1 milliarder over UDs budsjett (90 prosent) og 3,2 milliarder over KLDs budsjett (100 prosent).

Støtte til Verdensbanken 434 millioner kroner

– Flukt og massemigrasjon er blant de største utfordringene globalt. Det legger et stort press på mottagerland og lokalsamfunn. Fremskrittspartiet vil at flest mulig skal hjelpes, og mener at det er både tryggere og mer kostnadseffektivt å hjelpe i nærområdene. Dette vil motvirke at flyktninger utsettes for unødvendige farer på reiser ved hjelp av menneskesmuglere, sier Listhaug.

– Ganske absurd å gi til Kina

– Dere gir litt med den ene hånden og tar mange ganger tilbake med den andre: Er dere ikke redd for å bli sett på som egoistiske?

– Nei, vil vi virkelig satse på å få folk ut av fattigdom. Men vi har i altfor mange over overtatt ansvar for grunnleggende tjenester, som myndighetene i enkeltlandene burde betale og ta ansvar for.

Hun bruker Tanzania som eksempel.

– Vi gir så mye til Tanzania: 400 millioner i 2018 som gikk til å dekke behov i

utdanningssektoren og primærhelsesektoren. Men myndighetene har bladd opp 4,2 milliarder kroner for innkjøp av 2700 Toyota landcruisere som myndighetsapparatet har til rådighet.

REGNSKOG: Sylvi Listhaug og Frp vil kutte hele regnskogssatsingen. Foto: Tore Kristiansen

Hun synes også det er helt unødvendig at Norge gir bistandsmidler til Kina.

– I 2019 gikk 99 millioner kroner i bistand til Kina. Det er ganske absurd at Norge skal gi bistand til et av verdens mektigste land, som har fantastiske økonomiske muskler – og som har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom.

– Dropp regnskogsatsingen

– Litt om realismen i deres forslag. KrF sitter i regjering og bistand på en prosent av BNI er kampsak og hjertebarn: Det er ikke realistisk å få gjennomslag for dette?

– Å få til et så stort kutt, erkjenner jeg at kan bli vanskelig, men vi må vise frem hva vi står for og mener. Landsstyret og landsmøtet var tydelig på at dette er en viktig sak for oss.

– Mener du det er realistisk å presse KrF til å bli med på å ta bistanden under en prosent av BNI?

– Det mener vi er nødvendig, så får de kommende budsjettforhandlingene med regjeringen vise hvor vi ender.

– Dere kutter dramatisk i klimasatsingen?

– Ja, det ser ingen grunn til å bruke så mange milliarder på ute i verden. Regnskogsatsingen eksempelvis, bør vi droppe.

Professor Terje Tvedt har skrevet om hvordan det har utviklet seg en norsk maktelite knyttet til bistanden.

– Er det den kulturen dere vil angripe?

– Det gjøres mye godt arbeid for å hjelpe fattige, men systemene og omfanget er blitt så stort at vi må sette på bremsene.

Totalavvisning av Ropstad

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier en prosent bistand er en kjernesak for KrF og at Frp heller får peile seg inn på andre seire i budsjettforhandlingene.

-Internasjonal solidaritet er noe av det KrF prioriterer høyest. Vi legger regjeringsplattformen til grunn og der ligger prosentmålet. Vi er forberedt på krevende forhandlinger der også Frp vil få gjennomslag for andre saker de er opptatt av, sier Ropstad til VG.

Han sier at coronakrisen forsterker deres posisjon.

– Vi står midt i en nasjonal krise, hvor vi akkurat nå gjør det vi kan for å skjerme de mest utsatte. Men det er katastrofe i de fattigste landene. 140 millioner mennesker er skjøvet ut i fattigdom. Kvinner og barn rammes hardest. Hele generasjoner mister grunnleggende opplæring, sier han og legger til:

– For verdens fattige får tap av arbeid og inntekt katastrofale følger. Dette er ikke tiden for å gå bort fra målet om en prosent bistand til verdens fattige.

