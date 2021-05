VIL GRANSKE: Statsforvalteren i Vestland har opprettet tilsynssak mot Helse Bergen etter at flere pasienter ble skrevet ut i mars i fjor. Foto: Espen Rasmussen / VG

17 ruspasienter ble skrevet ut under pandemien: Nå åpner Statsforvalteren tilsyn

17 pasienter ble skrevet ut fra rusbehandling i Bergen under pandemiutbruddet. Nå har Statsforvalteren i Vestland opprettet tilsynssak.

Publisert: Nå nettopp

VG har skrevet flere artikler om ruspasienter som ble skrevet ut fra rusbehandling i Helse Bergen da pandemien kom i mars i fjor.

Tilsynsmyndighetene har allerede opprettet tilsynssak mot det samme helseforetaket etter at tobarnsfaren Even (34) tok sitt eget liv, kort tid etter utskrivelse fra behandlingsinstitusjonen Seksjon Askøy.

Lederen for Avdeling for rusmedisin uttalte til VG 9. januar at alle pasientene fikk oppfølging:

«Ingen pasienter som ble skrevet ut i Bergen, ble satt i en farlig situasjon».

Nå oppretter Statsforvalteren i tillegg tilsynssak med utgangspunkt i oppfølgingen som ble gitt 17 pasienter som fikk avsluttet behandlingen sin mellom 12. og 17. mars i fjor.

Administrerende direktør i Helse Bergen har tidligere uttalt til VG at de skal kontakte hver og en av pasientene.

– Vi har bedt om at helseforetaket oversender rapporten deres når den foreligger. Og vi har varslet at dette er et ledd i et tilsyn, sier seksjonssjef Sjur Lehmann hos Statsforvalteren i Vestland til VG:

– Vi kommer til å gå grundig gjennom arbeidet deres. Hvis det er ting vi fortsatt opplever må svares ut, har vi virkemidler til å få til det.

Vil ha bredere gransking

I slutten av april publiserte VG en reportasje, der flere menn fortalte om manglende oppfølging etter utskrivelser i Bergen.

– Vi ble skrevet ut til kaos og livsfare, uttalte 38 år gamle Atle.

KASTET UT: Til VG sier Atle at mange måtte forlate Seksjon Askøy under pandemien. Foto: Espen Rasmussen, VG

En tidligere pasient fortalte at han har mistet troen på hjelpeapparatet:

– De sa «stol på oss og åpne hjertet ditt». Men alt det er ødelagt nå.

Anita Sæløen Hop, leder for Brukerutvalget i Helse Bergen, er glad for tilsynet fra Statsforvalteren.

Hun er ikke fornøyd med at Helse Bergen kun vil undersøke utskrivelser for de fem første dagene etter nedstengingen av landet.

– Vi vet at folk ble skrevet ut i flere uker etter dette. Jeg har innstendig bedt Helse Bergen undersøke hva slags oppfølgingen disse også fikk, men det vil de ikke, sier Sæløen Hop.

REAGERER: Leder for Brukerutvalget i Helse Bergen mener flere utskrivelser burde blitt undersøkt. Foto: Privat

Lehmann hos Statsforvalteren i Vestland sier til VG at de ikke endelig har avgjort om de vil utvide tilsynet.

Først ønsker han å undersøke hva slags hjelp de 17 pasientene fikk.

– Vi kunne selv intervjuet alle pasienter, pårørende og helsepersonell. Da ville det blitt en ekstern gransking som ville tatt veldig lang tid, med mye omfattende arbeid, sier Lehmann.

– Dessuten ville det vært å løfte ansvaret for kvalitetsforbedring ut fra helseforetaket. Det ønsker vi ikke. Men vi vil følge nøye med på arbeidet deres.

les også Tilsynssvikten

Fagdirektør i Helse Bergen, Marta Ebbing, sier til VG at de vil bidra til at tilsynssaken blir godt opplyst.

– Vi er i gang med den systematiske gjennomgangen av utskrivelsene og vil sende materialet over til Statsforvalteren så snart det er klart, sier Ebbing.