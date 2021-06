TERRORTILTALT: En 16 år gammel gutt er tiltalt for terrorforberedelser og for å ha deltatt i en terrororganisasjon. Foto: Stian Lysberg Solum

Ber om åtte års fengsel for terrortiltalt 16-åring – fire år betinget

OSLO TINGRETT (VG) Aktor mener at 16-åringens praktiske forberedelser og virksomhet på internett taler for at han hadde tenkt til å gjennomføre en terrorhandling og at han deltok i en terrororganisasjon.

Den 16 år gamle gutten er tiltalt for forberedelser til en terrorhandling og for deltagelse i terrororganisasjonen.

VG har tidligere skrevet at påtalemyndigheten blant annet mener at gutten lagde en nikotingift som han hadde planer om å teste ut «om kort tid», og at han også lastet ned en bombeoppskrift og gjorde forberedelser i sammenheng med denne.

Påtalemyndigheten legger ned påstand om at gutten bør idømmes åtte års fengselsstraff hvorav fire år gjøres betinget.

– Vår konklusjon er at vi anser ungdomsstraff som alternativ til frihetsstraff som uaktuelt i denne typen sak. Det er av allmennpreventive hensyn, sier aktor Thomas Blom under påtalemyndighetens sluttprosedyre i retten onsdag.

Tiltaltes unge alder gjør imidlertid straffen kortere enn den ville vært om han var myndig, understreker han.

Nekter straffskyld

Gutten nekter straffskyld, og har forklart at han ikke hadde mange venner etter at han kom til Norge for noen år siden og at han derfor tilbrakte mye tid på internett. Der var han i kontakt med flere IS-sympatisører. Gutten mener selv at han aldri har ment å skade noen, og at handlingene i tiltalen bunner ut i at han kjedet seg.

BESLAG: På gutterommet fant politiet flere fyrstikker med avskrapet svovel de mener er en del av guttens forberedelser til en terrorhandling. Foto: Politiet

Ikke dødelig gift

Undersøkelser har vist at giften ikke var dødelig, men at gutten fulgte en oppskrift som sa at den skulle være det.

– Det er all grunn til å tro at tiltalte selv trodde giften han lagde var mer giftig enn den var, sier aktor Marit Formo i sine sluttprosedyrer.

Samlet sett er guttens handlinger etter aktors vurdering «av en slik karakter og et slikt omfang at de må sies å legge til rette for og peke mot gjennomføring av en terrorhandling».

– Ingenting tyder på at han ville stoppet

Retten må også vurdere hvorvidt tiltalte faktisk hadde tenkt til å gjennomføre en terrorhandling. Chattemeldinger og internettsøk underbygger dette sammen med de ulike forberedelseshandlingene nevnt over, mener aktor Formo.

– Samlet sett mener vi at det er omfattende bevismateriale som entydig peker i retning av at tiltalte hadde bestemt seg for å gjennomføre terrorhandling, og dermed hadde fullbyrdelsesforsett, sier hun.

– Ingenting tyder på at han ville stoppet av egen fri vilje. Det at han på pågripelsestidspunktet ikke hadde greid å lage en dødelig dose med gift, er ikke avgjørende. Hensikten var heller å hindre at han ikke kom så langt, sier Formo.

Dette er også sentralt i spørsmålet om hvorvidt det faktisk var meningen å gjennomføre en terrorhandling, mener hun.

Aktor mener også at guttens internettvirksomhet og meldinger med andre og i chattegrupper utgjør omfattende bevis for at han bør dømmes etter tiltalens andre post – som omhandler deltagelse i terrororganisasjon. Hun anfører at gutten har drevet med omfattende propagandavirksomhet, blant annet ved å spre ISIL-propaganda på Twitter.

– Vår oppfatning er at dette er betydelig og kvalifisert deltagelse i en terrororganisasjon, sier hun.

Iverksatte haste-etterforskning

Da rettssaken mot gutten startet i Oslo tingrett tidligere i mai, fortalte statsadvokat Marit Formo at det var forebyggingsavdelingen i PST som hadde fulgt med på den 16 år gamle gutten. Den 3. februar i år varslet gruppen etterforskningsavdelingen, som dagen etter gikk til pågripelse av ham.

Målet var ifølge Formo å avbryte det som ble sett på som terrorforberedelser.

– Man anså at det var et betydelig hastemoment, sier Formo.

16-åringen er også tiltalt for blant annet å ha gjort en rekke internettsøk som påtalemyndigheten knytter til terrorforberedelser. Han søkte blant annet på «overfylte/trafikkerte steder i Norge», «underholdningssteder i Norge» og «nattklubber i Norge».

– Vi mener at internettsøkene ble gjort for å kartlegge mulige steder for å gjennomføre terrorhandlinger, sa Formo under sitt innledningsforedrag.