Foto: Gisle Oddstad

Flere kommuner sier nei til mer vaksinering i juli

Flere kommuner som ligger an til å miste vaksinedoser i juni etter skjevfordeling, sier nei til å ta igjen det tapte i juli.

Publisert: Nå nettopp

Flere av dem som vil få færre vaksiner, sier nå til VG at dette ikke lar seg gjøre i praksis.

I Sandnes sier vaksinekoordinator Irene Asheim Ivesdal at de kan håndtere det de får i dag, pluss litt til.

– Mer enn det, da får vi et problem, sier hun.

– Hvorfor det?

– Vi har ikke folk, og klarer ikke å skaffe nok vaksinatører. Frivillige passer på køen, de setter ikke vaksinene, da må jeg ha helsepersonell. Og de skal ha ferieavvikling.

Vil gi noen 60 prosent mer

Regjeringen gikk forrige uke inn for at vaksinasjonsstrategien endres slik at 25 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid får 60 prosent flere doser enn de ellers ville fått frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

En viktig forutsetning for dette er at det sikres at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli.

Derfor har Helsedirektoratet fått i oppgave å sjekke med kommunene om de har mulighet til det.

Sandnes har en ung befolkning, som dermed skaper en ekstra utfordring når de mellom 18–24 år rykker frem i vaksinekøen.

– Hvis vi i tillegg skal snu og vaksinere 18-24, skjønner jeg ikke hvordan vi klarer det med redusert vaksinelevering. Det må vi absolutt si, det må vi ikke gjøre.

– Nei vet du hva, kabalen blir så vanskelig hvis vi skal oppskalere i juli, da må det skje i august.

– Høyst tvilsom

Harstad er blant 14 kommuner i nord som før helgen signerte et opprop som sier at de mener geografisk omfordeling av vaksiner vil føre til store problemer med effektiv gjennomføring av vaksinasjonen i disse kommunene.

– Vi hadde veldig stor forståelse av omfordelingen i mars, men nå oppfatter vi at premissene er endret, og at nytteverdien av omfordelingen er høyst tvilsom, sier kommuneoverlege i Harstad, Jonas Holte, til VG.

Han sier at det er stor forskjell fra uke 19, når dette ble foreslått, og uke 23, når skjevfordelingen starter.

– Vi vet ikke om vi klarer om å ta igjen etterslepet. Snakker vi om 2000 ekstra vaksinedoser i uka i slutten av juli? Eller 10.000? Vi vet ikke hva vi skal planlegge for. Så det er en stor svakhet ved hele den forespørselen, sier Holte.

Disse 15 kommuneoverlegene har signert oppropet Aslak Hovda Lien, kommuneoverlege i Senja og Sørreisa kommune

Jonas Holte, kommuneoverlege i Harstad kommune

Kristin Vik Hagerupsen, smittevernlege i Harstad kommune

Sverre Håkon Evju, kommuneoverlege i Narvik kommune

Marta Prytz Strand, kommuneoverlege i Lødingen kommune

Thomas Bakkeid, kommuneoverlege i Kvæfjord kommune

Nadezda Wessel, kommuneoverlege i Tjeldsund og Evenes kommune

Øyvind Roarsen, kommuneoverlege i Nordreisa kommune

Lars Nesje, kommuneoverlege i Astafjordlegen kommune

Titus R. Baston, kommuneoverlege i Skjervøy kommune

Anita Monsen, kommuneoverlege i Kåfjord kommune

Kjell Nysveen, kommuneoverlege i Kvænangen kommune

Drude Bratlien, smittevernlege i Sør-Varanger kommune

Karsten Kehlet, smittevernlege i Senja og Sørreisa kommune

Anita Monsen, kommuneoverlege i Kåfjord Vis mer

Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø Kommune

Tromsø: Betydelig fare for forsinkelse

Tromsø kommune sier verken ja eller nei, men skriver i sitt svar til Statsforvalteren at det blir vanskelig å få gjennomført dette. Men: Alt er mulig i en krisesituasjoner.

I brevet som VG har fått tilgang til, har de regnet seg frem til at de må vaksinere 7000 i ukene 29–31. De vurderer at det ikke er mulig å gjennomføre vaksinering av 7000 personer per uke i ukene 29-31 uten å ta i bruk ekstraordinære virkemidler som tilbaketrekking av ferie og reduksjon i kompetansekrav.

En annen utfordring vil være hvorvidt det faktisk mange vaksinemottakere er på ferie og dermed ikke tilgjengelig for vaksinering i disse ukene.

– Det er en betydelig fare for at det i realiteten fører til forsinkelse, der man må vaksinere utover i august, sier kommuneoverlege Trond Brattland til VG.

Bodø: Ikke veldig tilfreds

Smittevernoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen, har også meldt tilbake til statsforvalteren at endringer i vaksinestrategien vil skape betydelige utfordringer. Både forskyvninger etter andre dose med AstraZeneca, og en opphopning av vaksiner i juli vil være utfordrende.

– Det er ting som selvfølgelig gjør det vanskelig med så kort frist. Det betyr jo ikke at selve strategien er feil, den kan jo være i sin orden. Men tidspunktet for den gjør at det blir praktiske problemer, sier smittevernoverlegen til VG.

Han forteller at rekruttering av personell og rekruttering er problematisk, og at de risikerer mer bruk av overtid. Samtidig tror han mange av innbyggerne er bortreist og vil på ferie da.

– Vi er ikke veldig tilfreds med dette her. Vi har jo allerede satt opp masse pasienter i denne perioden som vi kommer til å få et betydelig problem med å flytte på, ikke teknisk - men pedagogisk.

Han prøver likevel på se positivt på det, og tar sikte på å få inn friske krefter i ferien. De kommer ikke til å protestere mot færre doser.

– At endringene skjer på så kort varsel får store praktiske konsekvenser, men vi må bare takle dem.

Karmøy: Går greit

Karmøy kommune har derimot svart statsforvalteren og sagt at det «går greit».

– De kan bare gjøre som de vil, vi får sette mange doser i slutten av juli, sier kommuneoverlege Martin Eikrem om FHI.

Eikrem forteller til VG at de stoler på vurderingene som gjøres av dem, og at de ikke kommer til å protestere mot det.

– Sentrale myndigheter ser et større bilde enn det vi ser, legger han til.

Trondheim: Svært krevende

– Vi svarte nei, men tok et lite forbehold, og sa at dette blir svært krevende hvis det blir gjennomført, sier vaksinesjef i Trondheim, Helge Garåsen.

I vurderingen fra FHI står det at man kan vurdere å droppe å ta fra Trondheim doser, siden det er en stor, befolkningstett kommune. Garåsen sier det vil bety inntil 100 ekstra årsverk per dag, nesten en fordobling i sommertiden.

– Det er forståelig at man gjør sånne faglige betraktninger, og hvis det blir slik, vil vi gjøre alt vi kan for å gjennomføre det. Men det er krevende for oss.