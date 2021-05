Foto: Håkon Mosvold Larsen

Studenter mister karantenehotell-unntak

Fra og med neste torsdag får ikke lenger studenter i EØS og Schengen-området unntak fra karantenehotell.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Når regjeringen 27. mai fjerner skillet mellom nødvendige og unødvendige utenlandsreiser, må også studenter i EØS og Schengen ta inn på karantenehotell når de ankommer Norge.

Hjemreise for norske utenlandsstudentene har tidligere blitt ansett som en nødvendig reise, og de har dermed kunnet ha karantene hjemme, og ikke på hotell.

Ikke lenger årsaken som avgjør

– Tidligere har det vært reisens årsak som har vært avgjørende, nå er det smittetrykket i landet du reiser som er avgjørende for hvor lenge og hvilken type karantene du må i, skriver statssekretær i Justisdepartementet Lars Jacob Hiim (H) i en e-post til VG.

Ifølge Hiim vil det for de fleste bety tre dager på hotell og resten av karantenen hjemme.

Regningen for tre dager på karantenehotell kommer på 1500 kroner. ANSA har tidligere denne måneden bedt regjeringen ta studentenes karantenehotellregning. Da svarte Hiim at han ikke trodde det ble aktuelt.

– Jeg har forståelse for at dette oppleves krevende, men tiltaksnivået innenlands er fortsatt veldig strengt for mange. Samtidig åpner vi samfunnet. Da må vi spisse tiltakene for å begrense importsmitte, skriver Hiim til VG lørdag.

– Nå må alle på karantenehotell hvis de kommer fra land med et visst smittetrykk, også studenter.

Også vaksinerte må på hotell

Lørdag skrev VG om USA-student Simen Nodland (20), som er i karantene på et hotell i Oslo, selv om han er fullvaksinert. Grunnen er at vaksinepasset hans fra USA ikke kan verifiseres i Norge.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc (H) skriver i en e-post til VG at en ordning for å kunne verifisere andre lands coronasertifikat må på plass før det kan gis unntak fra karantenehotell.

– Det er dessverre noen som benytter seg av falske attester, eller attester som er nær umulig å sjekke om er ekte eller ikke.