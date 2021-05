Mange kommuner i nord er skeptiske til å måtte vaksinere ekstra i fellesferien. Bildet viser Henningsvær. Foto: Terje Bringedal

Kommunene har levert vaksinesvar: − Timingen kunne ikke vært verre

Flere av de 300 kommunene som risikerer å miste vaksinedoser ved skjevfordeling, er ikke overbegeistret i sine svar til Helsedirektoratet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

-- Kommunene er jo forberedt på å vaksinere mye i sommer, men så kommer den ekstra belastningen på toppen i fellesferien. Timingen kunne jo ikke vært verre, sier fylkeslege Jan Vaage ved Statsforvalteren i Trøndelag.

Han og resten av landets statsforvaltere har nå sendt svarene fra deres kommuner til Helsedirektoratet på hvorvidt de er i stand til å vaksinere mer i fellesferien ved en skjevfordeling.

VGs kontakt med åtte av ti statsforvalterne viser at mange er skeptiske til dette forslaget. Noen har ikke svart. Flere sier likevel at de skal få det til dersom regjeringen bestemmer seg for det.

Forslaget for skjevfordeling, er at 25 smitterammede kommuner får 60 prosent flere vaksinedoser i juni. 31 kommuner får likt, mens de resterende 300 kommunene er såkalte minuskommuner som må gi fra seg doser og så ta det igjen i fellesferieukene i juli.

Les også: Flere kommuner sier nei til mer vaksinering i juli

Trøndelag:

I Trøndelag er det cirka en tredel som sier de ikke har kapasitet til ekstra vaksinering i fellesferien, blant annet Trondheim.

De har fått svar fra 35 kommuner (av 38). 13 har svart at de ikke har kapasitet, 22 sier de har det.

-- Men vi har også vært i dialog med flere som er i tvil fordi de vet ikke hvor mange ekstra vaksinedoser det er snakk om. Derfor må alt dette må tas med en klype salt, sier fylkeslege Vaage.

I Troms og Finnmark uttrykker de fleste kommuner at de vil få store utfordringer med å vaksinere i så stor skala som det forventes i uke 29–31.

– Statsforvalteren deler kommunenes bekymringer knyttet til konsekvenser av en geografisk omfordeling av vaksiner. Tilbakemeldingene viser at kommunene er allerede presset og en omfordeling kan legge en ytterligere belastning på involvert personell, sier fylkeslege Anne Grethe Olsen til VG.

5 av 39 kommuner rapporterer at de ikke har mulighet til å gjennomføre en ekstra stor vaksinasjonsplan i ukene 29–31.

20 av 39 rapporterer at det vil være utfordrende å gjennomføre en ekstra stor vaksinasjonsplan.

14 av 39 kommuner rapporterer at de vil kunne gjennomføre en ekstra stor vaksinasjonsplan. En forutsetning vil være å få en plan for fordeling av vaksinedoser i løpet av kort tid slik at kommunene kan langtidsplanlegge.

Agder: Bestillingen var uklar

– Tilbakemeldingene er sprikende, sier fylkeslege i Agder, Anne Sofie Syvertsen til VG.

Ni kommuner har svart at de vil klare å vaksinere mer i fellesferien. De resterende kommunene som har svart, sier at de er usikre.

– Ni kommuner har ikke svart. Grunnen vet vi ikke. Men bestillingen var ganske uklar, og det kan være usikkerheten som ligger til grunn. Hva er det egentlig de svarer på? Hvor mye mer er det snakk om i disse tre ukene?, sier Syvertsen.

Likevel er det ingen Agder-kommuner som har sagt tydelig nei til skjevfordelingen.

– Kommunene vil gjøre det de kan for å oppfylle forventningene til innbyggerne om å få vaksine. Men usikkerheten som de signaliserer er rett og slett om de vil klare å få tak i folk.

Nordland: Flertallet er skeptiske

I Nordland sier 12 kommuner at de får det til uten forbehold, opplyser assisterende fylkeslege Lars Utne Haukland. 18 kommuner får det til, men sier at det blir krevende. Tre kommuner sier definitivt nei. En kommune er veldig usikker.

– Flertallet er skeptiske til å gjøre en endring nå, fordi det vil kreve mye omplanlegging. De er kritiske til om dette er en bra løsning, men hvis det blir bestemt kommer de fleste til å få det til.

Les også: Nakstad om vaksine-nei fra kommuner: − Alle har mulighet til å bemanne opp

I Vestfold og Telemark er tonen en litt annen. Av de 23 kommunene som har svart, svarer bare tre nei. Det er kommunene Færder, Horten og Larvik.

– Det er ikke en ønsket situasjon, men vi kan få det til, sier vaksinekoordinator John Sverre Fæste Dahl til VG.

Flere av kommunene som får flere doser, eller slipper å gi fra seg, finnes i Oslo og Viken. Av de 17 som må gi fra seg doser, sier to nei, to er usikre og en har ikke svart.

Vestland: – Uttrykk for frustrasjon

I Vestland svarer 11 av 43 kommuner at de ikke vil klare å gjennomføre vaksineringen hvis det kommer en økning i fellesferien, opplyser Haavard Stensvand, fylkesberedskapssjef i Vestland.

16 kommuner er enten usikre eller svarer at det er lite sannsynlig at de vil klare det. Resten svarer enten at de kan gjennomføre, eller at de tror at de vil få det til.

– Kommunene gir uttrykk for en frustrasjon – mange veldig tydelig. Vår oppgave er å videreformidle det de sier til oss når vi skal i møte med helseministeren, sier Stensvand.

Rogaland: – Betydelig usikkerhet

Randaberg og Sandnes er de eneste kommunene i Rogaland som svarer at de ikke vil klare å sette de ekstra vaksinedosene i juli.

Åtte kommuner svarer at det er usikkert eller utfordrende å få det til, mens 13 kommuner sier at de skal klare å få det til.

– Det er litt vanskelig å tolke mange av svarene. En del kommuner som sier at de skal klare det, er ikke helt trygge på det likevel. Det er en del usikkerhetsfaktorer, sier fylkesberedskapssjef i Rogaland, Reidar Johnsen til VG.

Han sier at bestillingen fra regjeringen er uklar, og at grunnlaget kommunene har fått ikke er godt nok for å si ja eller nei.

– Når vi leser det som kommer inn, så svarer de ikke direkte på spørsmålene, fordi at det ikke er så enkelt å svare, sier han.

– Konklusjonen er at alle kan strekke seg så langt de klarer for å få det til, men at det er betydelig usikkerhet i svarene som er gitt.