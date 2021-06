KOMMER HJEM: Viggo Kristiansen løslates fra Ila fengsel tirsdag kveld. Foto: Fridtjof Nygaard

Viggo Kristiansen løslates fra Ila i kveld

ILA/KRISTIANSAND (VG) Viggo Kristiansen kommer til å kjøre hjem til Kristiansand tirsdag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG får opplyst at 42-åringen vil dra rett hjem til Kristiansand allerede i kveld, og at han dermed kommer til å være hjemme i barndomshjemmet på Eg i Kristiansand i løpet av natten.

Hans far, Svein Kristiansen, er allerede på vei fra Sørlandet for å hente hjem sin sønn, som snart har sonet 21 år i fengsel for voldtekt og drap i Baneheia.

les også Svein Kristiansen: - Jeg kjører inn til Oslo og henter ham hjem

Ila fengsel, ved assisterende fengselsleder Gøran Nilsson bekrefter til VG at Kristiansen ikke kommer til å bli værende i fengselet over natten.

– Vi fikk beskjeden ganske tidlig fra Høyesterett om at han løslates, og vi kunne dermed starte med å hjelpe Kristiansen med å pakke ut og slikt. Vi har ikke noe ønske om å ha han en natt til i fengselet etter han er løslatt, sier Nilsson.

Han sier at alt som gjenstår nå, er at noen plukker opp Kristiansen fra Ila i Bærum.

– Forberedt på rask løslatelse

Kristiansen går dermed ut av Ila fengsel og forvaringsanstalt kun timer etter at Høyesterett avgjorde at han skulle løslates etter nærmere 21 år i fengsel, en avgjørelse som kom klokken 16 tirsdag ettermiddag.

I 2002 ble Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia.

Bistandsadvokat for jentenes familier, Håkon Brækhus, sier til VG tirsdag kveld at de har vært forberedt på at det ikke ville gå lang tid før Kristiansen ville komme ut av fengselet og hjem til Kristiansand.

– De var forberedt på at han kunne komme ut raskt. Vi synes det er uheldig, og de synes det er skremmende, sier han.

Skal planlegge veien videre

De nærmeste dagene vil flere i støtteapparatet rundt Viggo Kristiansen ha møter med 42-åringen, hvor de skal ha samtaler om veien videre.

– Vi skal legge en plan for hvordan den nærmeste tiden fremover skal være. Vi kommer til å lytte til det Viggo sier og ønsker, sier Terje Helland, kontaktperson for støttegruppen.

Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld, og har begjært saken gjenopptatt en rekke ganger. I februar 2021 besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at de ville gjenoppta straffesaken mot ham.

Han begjærte seg løslatt i mars, men både påtalemyndigheten og lagmannsretten har motsatt seg løslatelse – frem til nå.

– Jeg kjører inn til Oslo og henter ham hjem. De fleste tingene hans har vi hentet tidligere, men vi planlegger nå å ta med oss de siste sakene, sa Svein Kristiansen, faren til Viggo Kristiansen, til Fædrelandsvennen tirsdag.