KREVER LETTELSER: Hallstein Bjercke (V) mener at Raymond Johansens (Ap) Oslo-tiltak ikke lenger kan forsvares. På bildet er Johansen til venstre, og Bjercke til høyre.

Raymond Johansen grilles i bystyremøte: − Nedstengningen må ta slutt

Både Venstre, KrF, Frp og Høyre stiller kritiske spørsmål om nedstengningen av Oslo - og krever lettelser. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) medgir at han fremdeles er veldig bekymret for Oslos psykiske helse - men håper at han ser lys i tunnelen.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter et halvt år med en nedstengt hovedstad har flere partier fått nok.

Nå krever Venstre at Oslo gjenåpnes:

– Under hele pandemien har jeg og Venstre forhold oss lojalt til byrådets beslutninger om tiltaksnivå. Men nå er det slutt. Nå må Oslo-folk få friheten sin tilbake, sier Hallstein Bjercke, gruppeleder i Venstres bystyregruppe.

Under onsdagens bystyremøte konfronterer Bjercke byrådsleder Raymond Johansen - og lurer på når det er nok.

– Nå mener vi at det er på tide å gi Oslo-folk friheten sin tilbake. Alle data viser at nedstengingen av byen, som har vart i et halvt år, må ta slutt, sier Bjercke.

Tiltakene er ikke lenger forholdsmessige, mener Venstre:

Bjercke viser til smittetallene, innleggelsestallene og at mange i Oslo er vaksinert. Nå er smittetallene i Oslo synkende, viser VGs coronaoversikt. Bare den siste uken har antallet innlagte sunket fra 55 til 33.

BER OM MER FRIHET: Hallstein Bjercke, gruppeleder i Venstres bystyregruppe. Foto: Frode Hansen

Håper på lysere tider

Raymond Johansen (Ap) svarer at det er varslet en pressekonferanse på fredag der han vil redegjøre for dette. Likevel sier Johansen:

– Det er riktig at det er en positiv utvikling i antallet innleggelser, smitte og vaksinerte. Selv om testtallene kanskje er noe lave. Men vi følger utviklingen veldig nøye, og vil da meddele på fredag om eventuelle lettelser.

Johansen deler Bjerkes positive innstilling, sier han:

– Jeg håper at det er et lys i enden av tunnelen, og at det ikke er et møtende tog.

Foto: Erik Johansen

– Er Oslo fremdeles på bristepunktet?

Nestleder i Oslo Venstre, Haakon Riekeles, minner Johansen på det han sa i februar:

At han var bekymret for at Oslo nærmet seg et bristepunkt. Det går en grense for hvor stor belastning folk kan bære.

– Jeg har merket meg at byrådslederen ikke har snakket om bristepunktet så mye i det siste, påpeker Riekeles - og spør om Johansen mener at Oslo fremdeles er på bristepunktet.

Johansen medgir at han er urolig:

– Jeg er veldig bekymret over den psykiske helsen. Så tror jeg det at vi går mot sommeren, det er lysere og vaksinen kommer, bidrar positivt til den psykiske helsen. Samtidig er de strenge restriksjonene vi har en stor, stor belastning for byens befolkning.

BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen. Foto: Helge Mikalsen

– FHI er ganske strenge

Til tross for uforutsigbarhet, må det åpnes opp, krever Aina Stenersen (Frp).

Høyre er urolig for at handelen ikke har tatt seg opp, antagelig på grunn av hjemmekontor - og mener at de som er vaksinerte bør kunne dra tilbake på kontoret.

Oslo KrFs førstekandidat Espen Andreas Hasle stiller spørsmål ved om man vurderer å se på hvor mange som trygt kan samles i et lokale, for eksempel under et religiøst arrangement, fremfor en absolutt antallsbegrensning.

Hasle peker på at mange kirker og operaen har veldig store lokaler der mange kan samles trygt.

Til det svarer Johansen at man ønsker å begrense den totale mobiliteten, og at dette gjelder uansett hvor stort et lokale måtte være.

Det jobbes på spreng med alle de ulike tiltakene, forklarer Johansen:

– Så har jeg varslet en pressekonferanse på fredag. Generelt kan jeg si at Helsedirektoratet og FHI er ganske strene når det gjelder sine tilbakemeldinger om hvilke tiltak de ønsker. Heldigvis er de rådgivende.