Nå kommer Baneheia-svaret: Dette er bevisene det strides om

Etter over tre år kommer konklusjonen: Gir Viggo Kristiansens mobilbruk på drapskvelden og et omdiskutert DNA-bevis grunnlag for å gjenoppta Baneheia-saken?

Tidlig torsdag ettermiddag kommer Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker med en beslutning i Baneheia-saken.

Selv om dette er sjette gang Kristiansen begjærer saken gjenopptatt, har saken de siste årene fått stor oppmerksomhet.

Det er blitt laget både TV-serie og podkast med utgangspunkt i Kristiansens kamp for gjenopptagelse. Journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr hevder i sin bok «Drapene i Baneheia» at Kristiansen er uskyldig og utsatt for et justismord.

DREPT PÅ BADETUR: Åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen ble brutalt drept da de var på badetur i Baneheia en maidag i 2000. Foto: PRIVAT

Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen ble dømt for brutalt å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Andersens DNA ble funnet på åstedet, men det finnes ingen fellende bevis mot Viggo Kristiansen. Han ble funnet skyldig på grunn av det samlede bevisbildet i saken.

Kristiansen og hans advokat Arvid Sjødin mener det er spesielt to ting som taler for at han aldri skulle vært dømt: At DNA feilaktig har blitt brukt til indirekte å knytte ham til saken og det såkalte mobilbeviset.

Dette til tross for at både DNA og mobilbruk var sentrale tema da saken gikk for retten på starten av 2000-tallet.

Mobilbeviset: Tidsvindu på 40 minutter

På dagen for drapet 19. mai 2000, sendte Kristiansen to tekstmeldinger til samme mottager, klokken 18.57 og 19.37. Klokken 19.24 mottok han en melding. Kristiansen mener det beviser at han ikke kan ha vært på åstedet på gjerningstidspunktet fordi telefonen hans på alle tre tidspunkter ble fanget opp av basestasjonen EG_A som ikke dekker åstedet.

Under ankesaken skrev VG at det var «Full krig om mobilgåten» og omtalte telefontrafikken som Kristiansens «mobilalibi» og hans «sterkeste håp for å bli frikjent».

LETEAKSJON: Det ble iverksatt en enorm leteaksjon i Baneheia etter at de to jentene ikke kom hjem etter badeturen. Foto: Tore Kristiansen

Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin mener at mobiltelefonbruken gir hans klient et klart alibi og omtaler dette som et «utelukkelsesbevis».

Men meldingen klokken 19.24 ble ikke besvart. Dersom Kristiansen ikke hadde med seg mobiltelefonen, gir det ham et tidsrom på 40 minutter der overgrepene og drapene kan ha blitt begått dersom man legger til grunn samme drapstidspunkt som retten; en gang mellom klokken 19.00 og 20.00.

Påtalemyndigheten bestrider på det sterkeste at mobilaktiviteten kan sees på som et bevis som frikjenner Kristiansen.

«Hvis man, i et tenkt tilfelle en gang i fremtiden, skulle kunne konstatere sikkerhet om manglende dekning av EG_A på åstedet drapskvelden, er dette likevel ikke et utelukkelsesbevis i forhold til Kristiansen», skriver Agder statsadvokatembeter i sitt tilsvar til Gjenopptakelseskommisjonen.

Kristiansand byrett konkluderte med at det for retten ikke var mulig å fastslå endelig hva som hadde skjedd med hensyn til Kristiansens mobilbruk.

FÅR BESKJEDEN: Flere hundre mennesker lette etter de to savnede jentene i Baneheia. Her får letemannskapene beskjed om at jentene er funnet drept. Foto: Tore Andre Baardsen

«Ut fra bevisførselen finner retten likevel ikke at den mobiltelefonbruk som har vært endrer på de øvrige bevisene, som etter rettens vurdering bekrefter utover enhver rimelig tvil at tiltalte Kristiansen sammen med tiltalte (Andersen red.anm.) utførte voldtektene og drapene», heter det i dommen.

DNA: Én eller flere gjerningspersoner?

Det ble funnet et kjønnshår på åstedet som knytter Jan Helge Andersen til åstedet. I tillegg ble det funnet sædceller på begge de to drepte jentene.

Ankepunktet har her vært: Var det én eller flere gjerningspersoner involvert?

Under etterforskningen på 2000-tallet, klarte ikke Rettsmedisinsk institutt å få frem DNA-profiler fra disse prøvene fordi materialet var såpass begrenset. Universitetet Santiago de Compostela i Spania, som var spesialisert på analyse av mannlige kjønnshormoner, fikk derfor i oppdrag å analysere cellene.

FUNN AV DNA: Kriminalteknikerne saumfarte åstedet hvor de to jentene ble drept. Det er her de fant blant annet hårstrået som knytter Jan Helge Andersen til drapene. Foto: Alf Øystein Støtvig

Heller ikke spanjolene klarte å få frem en full DNA-profil, men mente at prøvene stammet fra to ulike menn. Dette fordi laboratoriet fant deler av en mannlig DNA-profil som ikke kunne stamme fra Jan Helge Andersen.

Den aktuelle profilen er forenlig med 54,6 prosent av den mannlige befolkningen – deriblant Viggo Kristiansen.

Kristiansand byrett la i sin dom med den bakgrunn til grunn at det forelå sikker bekreftelse på at det var funnet DNA fra to ulike menn. De konkluderte med at funnene var av vesentlig betydning:

«Det forhold at man har funnet DNA fra to forskjellige menn er videre et vesentlig bevis når men skal vurdere troverdigheten av Andersens forklaring, når han hevder at Kristiansen var med i Baneheia og utførte drapene og voldtektene».

Flere DNA-eksperter har i ettertid vært kritiske til hvordan DNA-beviset ble brukt under rettsbehandlingen, og mener beviset aldri ville ha blitt godkjent i dag.

Dr. Susan Pope, med bakgrunn i Forensic Science Service i Storbritannia, mente det ikke var grunnlag for å slå fast at flere personer sto bak drapene. Hun mente at det var like sannsynlig at det var forurensninger som kan ha blitt funnet i prøvene, for eksempel under sporsikring eller analyse.

Dette er Baneheia-saken: Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). De to småjentene ble drept under en badetur i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet gjemt i skogen to dager senere. De dømte ble pågrepet 13. september 2000, og Andersen tilsto at han drepte Stine Sofie. Samtidig pekte han ut Kristiansen som den andre drapsmannen. Kristiansen har hele tiden nektet skyld. Vis mer

Også Ragne Farmen ved det private DNA-firmaet GENA i Stavanger mente at resultatene ikke kunne brukes som bevis hverken for det ene eller andre.

Den siste vurderingen som er gjort av DNA-beviset, står rettsgenetiker Frederik Torp Petersen ved Rettsmedisinsk institutt i København for, på oppdrag for kommisjonen. Hans konklusjon fra 2020 er: DNA-resultatene er såpass usikre at de aldri burde ha blitt brukt som bevis i en straffesak.

Påtalemyndigheten i Agder er likevel krystallklare på at kritikken som DNA-beviset har høstet ikke forandrer noe:

«Kristiansen ble dømt både i tingretten og lagmannsretten til tross for at domstolene var fullt innforstått med at Kristiansens fulle DNA-profil ikke er funnet på åsted. De mener at det likevel foreligger DNA-funn som taler for at det var flere gjerningsmenn, og at en av dem kan være Kristiansen, men ikke Andersen», skriver de i sitt tilsvar.

De legger til at mangel på funn av en mistenkts DNA-profil ikke på noen måte utelukker at de er skyldige, og at det aktuelle DNA-funnet i Baneheia-saken er påvist i en prøve som er funnet i/på kroppen til en av jentene.

«Da Kristiansen er den eneste aktuelle kandidat som Andersens medskyldige er derfor DNA fremdeles et av mange bevis mot Kristiansen».

Bygget på Andersens forklaring

Jan Helge Andersens forklaring fremheves i den 30 sider lange dommen fra Kristiansand byrett som et meget sentralt bevis. Hendelsesforløpet er svært detaljert beskrevet av retten – og bygger i stor grad på denne forklaringen.

Avhørseksperter har i senere tid kritisert avhørene av Jan Helge Andersen. Han ble først innkalt som vitne, men snakket seg selv inn i saken. Etter hvert tilsto han det ene drapet og forklarte at det var kameraten Viggo Kristiansen som hadde presset ham til å gjøre det og at Kristiansen hadde begått det andre drapet.

Videre la retten vekt på følgende:

At de to tiltalte av en rekke vitner ble observert sammen ved Svarttjønn i Baneheia cirka klokken 18.00. De ble også observert samme senere på kvelden, noe før klokken 21.00.

At Kristiansen tidligere hadde forgrepet seg seksuelt på barn, hans særlig sterke interesse for pornografi og at han «syntes å ha spesielle seksuelle tilbøyeligheter».

At Kristiansen mangler alibi for tidsrommet, utover mobiltelefonbruken.

Dommen fra Agder lagmannsrett ble avsagt av en jury, og i dommen står det at juryen legger hendelsesforløpet slik det er beskrevet av byretten til grunn. Utover det er ikke bevisvurderingen begrunnet i dommen.