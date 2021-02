LØNNSLEDER: Ordfører Marianne Borgen i Oslo kommune, synes hun tjener altfor mye. Hun er landets best betalte lokalpolitiker med 1,4 millioner i årslønn. Foto: Tore Kristiansen, VG

Foreslår lønnskutt for politikere – vil kutte halv million av egen lønn

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) foreslår vesentlig lønnsnedgang for topp-politikere. Hun vil kutte egen lønn med en halv million årlig – inkludert trekk til SVs partiskatt.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Lønnen min er for høy. Det har jeg alltid ment. Et lønnskutt vil gå helt fint. Jeg vil likevel ha en god lønn, sier Marianne Borgen til VG.

Hun er sammen med byrådsleder Raymond Johansen kommune-Norges best betalte politiker med over 1,4 millioner kroner i årslønn.

Både hun og SV-partifelle Sunniva Holmås Eidsvoll vil minske avstanden i lønn mellom de folkevalgte og velgerne.

Ordfører Borgen og Eidsvoll, som er gruppeleder i SVs bystyregruppe, ønsker også at lederlønningene i hele offentlig sektor skal gjennomgås.

les også Ap vil stoppe lønnsgaloppen på toppen: – Tøffere enn før

– I den tiden vi er i nå, der arbeidsledigheten i Oslo øker og mange er permitterte, er det viktig for oss å vise måtehold og moderasjon. Å redusere lønnen, som i dag er svært høy, håper jeg vi skal få de andre med oss på, sier Borgen til VG.

Lønnselite

Eidsvoll advarer mot at heltids-folkevalgte er i ferd med å bli en del av en økonomisk elite.

– Det er viktig å unngå det i en tid da de økonomiske forskjellene mellom folk blir stadig større.

Oslo-toppenes lønn Ordfører: 1 410 073 kroner per år (tilsvarer 100 prosent av godtgjøringen til regjeringsmedlemmer).

Byrådsleder: 1 410 073 kroner per år (tilsvarer 100 prosent av godtgjøringen til regjeringsmedlemmer).

Byrådsmedlemmer: 1 269 066 kroner (tilsvarer 90 prosent godtgjøringen til regjeringsmedlemmer).

Varaordfører: 969 581 kroner per år (tilsvarer 91 prosent godtgjøringen til stortingsrepresentanter + 5 prosent ordførergodtgjøring)

Ledere og nestledere av bystyrets utvalg: 899 077 kroner per år (tilsvarer 91 prosent godtgjøringen til stortingsrepresentanter).

(Kilde: Oslo kommune) Vis mer

TRIPP TRAPP LØNNSTOPP: Byrådsleder Raymond Johansen (øverst) tjener 1,4 millioner kroner i året. Byråd Lan Marie Berg (i midten) tjener 1,27 mill. i året. Mens SVs gruppeleder i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll tjener rundt 600.000 kroner i året - hovedsaklig finansiert av SV. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

SV er selv en del av makteliten i Oslo - som en del av byrådet sammen med MDG og Arbeiderpartiet.

Raymond henviser til bystyret

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som har samme årslønn som Borgen – på rundt 1,4 millioner kroner, henviser spørsmål om lønn til bystyret.

– Dersom bystyret ønsker å gjøre endringer i godtgjørelsen, er det deres privilegium, og ikke noe byrådet tar stilling til, skriver Raymond Johansens politiske rådgiver Hallvard Hølleland i en tekstmelding til VG.

les også Historisk frys av politikerlønn

SV-duoen Borgen og Eidsvoll håper uansett de kan få flertall for lønnskuttet. I praksis betyr det et helt nytt lønnssystem. I stedet for å følge storting og regjering som bjellekyr for lønn vil den nye lønnen for byrådsleder og ordfører innebære 1,7 ganger snittinntekten for norske lønnsmottakere.

– Hvordan havnet dere på 1,7-tallet?

– Fordi det er et rimelig nivå på lønnen for viktige lederjobber i hovedstaden, svarer Sunniva Holmås Eidsvoll.

les også Ordføreren som fikk dobbelthonorar: – Burde hatt en mer rettferdig godtgjørelse

Hun foreslår at det nye lønnssystemet skal fases inn i hovedstaden over to år – fra juni 2021 til kommunevalgåret 2023.

– Dere frykter ikke at dette forslaget kan blåse bort som en symbolsk SV-markering?

– Vi har ved flere anledninger tatt til orde for å senke lønnen. Nå er lønningene fryst i påvente av en ny lønnsvurdering i løpet av våren. SVs forslag er et tydelig og inviterende, samtidig et konkret forslag til endring. Dette er ikke en symbolsk markering, men en oppfølging av tidligere forslag vi har hatt som er blitt stemt ned. Denne gangen er vi også mer konkret enn vi tidligere har vært, svarer Oslo-ordføreren.

SVs folkevalgte er også i en særstilling lønnsmessig, ettersom det betales en egen partiskatt på rundt en tiendedel av politikerlønnen til partikassen.

For ordfører Marianne Borgens del utgjør det 11.000 kroner i måneden.

I en valgperiode på fire år, tilsvarer det over 500.000 kroner.